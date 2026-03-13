Już w ten weekend zabije zielone serce Irlandii. Plan Festiwalu Św. Patryka w Dublinie
Już w ten weekend zabije zielone serce Irlandii. Ulice Dublin wypełnią się muzyką, tańcem i tysiącami ludzi ubranych w charakterystyczną zieleń. Rozpoczyna się bowiem St. Patrick’s Festival – kilkudniowe święto kultury irlandzkiej, które co roku przyciąga mieszkańców i turystów z całego świata. Plan Festiwalu Św. Patryka w Dublinie.

Tegoroczne wydarzenia potrwają od 14 do 17 marca i zakończą się w St. Patrick’s Day – najważniejszego święta narodowego Irlandii.

Plan festiwalu św Patryka w Dublinie – zielony weekend pełen kultury i tradycji

Tegoroczny plan festiwalu św Patryka w Dublinie rozpoczyna się w sobotę 14 marca. Już od pierwszych godzin zamienia miasto w wielką scenę plenerową. W różnych częściach stolicy odbywać się będą koncerty, występy taneczne, warsztaty artystyczne i wydarzenia rodzinne.

Jednym z najważniejszych punktów programu będzie rodzinna strefa w rejonie Wood Quay. Tam organizatorzy zaplanowali gry, warsztaty i pokazy dla najmłodszych. Nieco dalej, nad rzeką Liffey w okolicach Custom House Quay, powstanie festiwalowe wesołe miasteczko z karuzelami i atrakcjami dla całych rodzin.

Wieczorami miasto rozbrzmiewać będzie muzyką na żywo – od tradycyjnych irlandzkich melodii po nowoczesne brzmienia koncertowe. Na scenach pojawią się artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne. Natomiast w centrum miasta można będzie spotkać także wędrujących dudziarzy i ulicznych performerów.

Plan festiwalu św Patryka w Dublinie – niedziela pełna wydarzeń i warsztatów

Niedziela, 15 marca, w ramach planu festiwalu św Patryka w Dublinie, przyniesie kolejne wydarzenia dla mieszkańców i turystów. W parkach i na miejskich placach pojawią się instalacje artystyczne. Odbędą się również pokazy tańca oraz występy grup cyrkowych.

W zielonych przestrzeniach takich jak St. Stephen’s Green zaplanowano koncerty plenerowe i występy artystyczne. Te mają podkreślać bogactwo irlandzkiej kultury i jej wielowiekowych tradycji. Z kolei miłośnicy historii będą mogli wziąć udział w warsztatach i wydarzeniach edukacyjnych, które przybliżą dawną historię miasta.

W programie znajdują się również warsztaty rękodzielnicze i spotkania poświęcone tradycjom irlandzkim – od opowieści ludowych po naukę tradycyjnego tańca.

Plan festiwalu św Patryka w Dublinie – wielki finał 17 marca

Kulminacją wydarzeń zaplanowanych w ramach planu festiwalu św Patryka w Dublinie będzie oczywiście dzień 17 marca. Tego dnia przez centrum stolicy przejdzie słynna St. Patrick’s Festival Parade – barwna parada z udziałem artystów, tancerzy, orkiestr i platform tematycznych.

Parada co roku przyciąga dziesiątki tysięcy widzów i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli irlandzkiego święta. Kolorowe stroje, gigantyczne instalacje i muzyka tworzą widowisko, które na kilka godzin całkowicie zmienia charakter miasta.

Irlandzkie święto, które jednoczy ludzi na całym świecie

Festiwal w Dublinie to nie tylko lokalne wydarzenie. Dlatego dzień św. Patryka obchodzony jest dziś na całym świecie – od Stanów Zjednoczonych po Australię. Jednak to właśnie w stolicy Irlandii można poczuć jego najbardziej autentyczną atmosferę.

Przez cztery dni miasto staje się miejscem spotkania tradycji i nowoczesności. Uliczne koncerty, tańce céilí, rodzinne wydarzenia i wieczorne koncerty sprawiają, że Dublin naprawdę zaczyna bić zielonym rytmem Irlandii.

Dlatego dla wielu osób plan festiwalu św Patryka w Dublinie to nie tylko lista wydarzeń – to zaproszenie do wspólnego świętowania kultury, historii i tożsamości Irlandii.

Dokładny plan wydarzeń podczas Festiwalu Św. Patryka w Dublinie 

 

