Komu przysługuje darmowa telewizja i dodatek 420 euro

Po ukończeniu 70 roku życia w Irlandii przysługuje bezpłatna licencja na telewizję w ramach Household Benefits Package (HBP). Jednak niewiele osób wie, że z tego świadczenia oraz rocznego dodatku w wysokości 420 euro mogą skorzystać także osoby młodsze. Jednak muszą spełnić określone warunki. Komu przysługuje darmowa telewizja?

Darmowa telewizja przed 70. rokiem życia – kto może się ubiegać?

Z darmowej telewizji i dodatku na rachunki mogą skorzystać również osoby poniżej 70 lat. Ważne jest pobieranie jednego z wybranych świadczeń socjalnych lub spełnienie wymaganego kryterium dochodowego. W gronie uprawnionych znajdują się między innymi osoby otrzymujące Disability Allowance, Invalidity Pension, Blind Pension oraz Incapacity Supplement z Disablement Pension, jeśli jest on przyznawany od co najmniej 12 miesięcy. Mogą to być także opiekunowie pobierający Carer’s Allowance – pełną lub częściową stawkę – pod warunkiem, że mieszkają z osobą, którą się opiekują. Co ważne, podobne świadczenia pobierane w innym kraju Unii Europejskiej lub w państwie, z którym Irlandia zawarła odpowiednią umowę, również mogą dać prawo do tego wsparcia.

W przypadku osób w wieku 66–70 lat katalog uprawniających świadczeń jest nieco szerszy. Dlatego obejmuje m.in. State Pension, Widow’s Pension czy Deserted Wife’s Benefit.

Co obejmuje Household Benefits Package?

Household Benefits Package to realne wsparcie dla budżetu domowego. Składa się z dwóch elementów. Pierwszy to zasiłek na energię w wysokości 35 euro miesięcznie. To daje około 420 euro rocznie. Kwota ta trafia bezpośrednio do dostawcy prądu lub gazu. Cel pozostaje do wyboru przez wnioskodawcę.

Drugi element to darmowa telewizja, czyli bezpłatna licencja telewizyjna. Dzięki temu nie trzeba płacić standardowej rocznej opłaty. Warto jednak pamiętać, że posiadanie jednocześnie prądu i gazu w domu nie zwiększa wysokości świadczenia. Można wybrać tylko jeden zasiłek na media.

Jak się ubiegać o darmową telewizję?

Aby skorzystać z darmowej telewizji, należy wypełnić wniosek o Household Benefits Package i zaznaczyć w nim opcję TV Licence. Darmowa licencja zostanie przyznana od najbliższego terminu odnowienia. Natomiast świadczenie na media zacznie obowiązywać od momentu akceptacji wniosku przez urząd.

Dlaczego warto skorzystać z Household Benefits Package?

Household Benefits Package to wsparcie, które może przynieść oszczędności rzędu kilkuset euro rocznie. Jest to szczególnie ważne w czasach rosnących kosztów życia i wysokich cen energii. Co istotne, program jest skierowany nie tylko do seniorów. Wspiera również osoby z niepełnosprawnościami, opiekunów i części osób pobierających inne świadczenia. Dzięki temu jest realną pomocą dla wielu rodzin w Irlandii.