Irlandia podnosi zasiłki i dostosowuje pomoc do rzeczywistości

Opiekunowie osób chorych i niepełnosprawnych to szczególna grupa pobierających zasiłki. Ludzie poświęcają swoje życie by troszczyć się o najbliższych. Postawą odciążają system opieki. Jednocześnie sami również potrzebują wsparcia. Irlandia podnosi zasiłki, w tym Carer’s Allowance.

W obliczu rosnących kosztów życia, starzejącego się społeczeństwa i coraz większych wyzwań dla rodzin, rządy podejmują różne decyzje dotyczące pomocy społecznej. Na tle coraz bardziej restrykcyjnej polityki Wielkiej Brytanii, która ogranicza świadczenia, Irlandia wyróżnia się odmiennym podejściem. Stopniowo dostosowuje system do zmieniającej się rzeczywistości. Dlatego coraz skuteczniej oferując wsparcie tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne.

Od zasiłku dla bezrobotnych po wsparcie dla osób pracujących

Jeszcze niedawno irlandzki rząd wprowadził istotne zmiany w zakresie pomocy dla osób pozostających bez pracy. Kluczową reformą było wprowadzenie częściowego zasiłku dla tych, którzy podejmują pracę w niepełnym wymiarze godzin. Dzięki temu wsparcie finansowe nie jest całkowicie odbierane osobom, które próbują powrócić na rynek pracy. Natomiast jest dostosowywane do ich realnej sytuacji zawodowej i dochodowej.

To rozwiązanie stało się istotnym krokiem w stronę nowoczesnego systemu opieki społecznej, który nie karze za aktywność zawodową, lecz wspiera stopniowy powrót do pracy.

Szczególna rola opiekunów – państwo to dostrzega

Jedną z grup, które często pozostają w cieniu debaty publicznej, są opiekunowie osób chorych, starszych czy z niepełnosprawnościami. To ludzie, którzy bardzo często rezygnują z kariery zawodowej lub ograniczają ją. Robią to, by poświęcić się bliskim. Ich praca ma ogromne znaczenie dla całego społeczeństwa. Warto pamiętać, że odciąża system zdrowia i opieki społecznej. Jednocześnie pozwala osobom wymagającym wsparcia pozostać w środowisku domowym.

Irlandzki rząd dostrzegł tę grupę i zdecydował się na kolejne zmiany w Carer’s Allowance – zasiłku dla opiekunów. Podwyższenie świadczenia to wyraz uznania dla ich pracy oraz realna pomoc w zmaganiu się z rosnącymi kosztami życia.

Irlandia podnosi zasiłki. Jak wyglądają zmiany?

Od lipca br. w Irlandii znacząco zwiększono limity dochodów, które nie są wliczane do wyliczania prawa do zasiłku Carer’s Allowance (income disregard). Dla osób samotnie sprawujących opiekę próg wzrósł z 450 € do 625 € tygodniowo (czyli o 175 €). Natomiast dla par – z 900 € do aż 1250 € tygodniowo (wzrost o 350 €). W praktyce oznacza to, że aż 5280 nowych opiekunów uzyska teraz prawo do zasiłku. Jednocześnie 99% dotychczasowych odbiorców zachowa pełną stawkę świadczenia.

Dodatkowo w czerwcu wypłacono jednorazowy Carer’s Support Grant w rekordowej wysokości 2000 €, który trafił do około 138 000 opiekunów. Podniesiono również limit dochodu w przypadku innego świadczenia – Carer’s Benefit. Tutaj pomoc wzrosła z 450 € do 625 €. To wszystko realnie odciąża rodziny i daje opiekunom większą stabilność finansową w codziennych wydatkach.

Dostosowanie do rzeczywistości zamiast polityki cięć

Warto podkreślić, że irlandzka polityka społeczna zmierza w przeciwnym kierunku niż w Wielkiej Brytanii. Podczas gdy UK od lat ogranicza dostęp do wielu form pomocy, w Irlandii zauważa się potrzebę elastycznego i adekwatnego reagowania na zmiany demograficzne i ekonomiczne.

Wyższe zasiłki dla opiekunów czy możliwość łączenia pracy na część etatu z częściowym zasiłkiem to odpowiedź na realne wyzwania: drożyznę, niedobory pracowników w opiece i rosnące potrzeby starzejącego się społeczeństwa.

Irlandia podnosi zasiłki i proponuje realną pomoc, która nie uzależnia

Irlandzki przykład pokazuje, że nowoczesna polityka społeczna nie musi oznaczać jedynie cięć i ograniczeń. Wręcz przeciwnie. Dostosowanie świadczeń do zmieniających się warunków może nie tylko pomóc najsłabszym, ale także wzmocnić całe społeczeństwo.

Irlandia podnosi zasiłki i stawia na solidarność i dostosowanie wsparcia do rzeczywistych potrzeb swoich obywateli. To sygnał, że system opieki społecznej może być bardziej ludzki, elastyczny i skuteczny.