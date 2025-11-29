Kto może liczyć na premię świąteczną w Niemczech?
fot. Shutterstock
NiemcyPraca i zarobki
2 min.czytania

Komu przysługuje i ile wynosi premia świąteczna w Niemczech?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Ponad połowa pracowników w Niemczech otrzymuje Weihnachtsgeld. Jest to premia świąteczna, która wpływa na konta bankowe. Nie wszyscy jednak są do niej uprawnieni. Kto zatem może na nią liczyć?

Finanse przed świętami często bywają kruche, dlatego zasilenie ich bonusem od pracodawców jest szczególnie mile widziane i stanowi dużą pomoc w sprostaniu wydatkom. Na wsparcie w tym okresie w ramach Christmas Bonus mogą liczyć także pracownicy w Niemczech.

Premia świąteczna dla pracowników w Niemczech

Chociaż wszyscy pracownicy kontraktowi w Niemczech mają prawo do zasiłku chorobowego i urlopowego, nie każdemu przysługuje premia świąteczna (tzw. Weihnachtsgeld). To, czy pracodawca wypłaci ją pracownikom, ustalane jest w układzie zbiorowym pracy lub w drodze negocjacji i jest określone w umowie o pracę.

W przypadku, gdy mamy zawartą informację o premii świątecznej w umowie o pracę, wtedy pracodawca musi ją wypłacić. Warto wspomnieć, że, jeśli posiadamy umowę negocjowaną przez związki zawodowe, mamy dwa razy większe szanse na otrzymanie bonusu na święta.

Jeśli natomiast osobiście negocjowaliśmy dodatek na święta, wtedy pracodawca może co roku decydować o tym, czy nam go wypłaci. W przypadku jednak gdy wypłacał nam go w ciągu trzech lat z rzędu, wtedy musi to kontynuować.

Niektórzy pracownicy dostają bonus świąteczny w wysokości 110 proc. swojego miesięcznego wynagrodzenia
fot. Shutterstock

Na jaką wysokość dodatku świątecznego mogą liczyć pracownicy?

Kwota dodatku świątecznego stanowi zazwyczaj procent wynagrodzenia pracownika. Różni się on jednak w zależności od sektora, w którym jesteśmy zatrudnieni. A także naszego stażu pracy.

Dlatego nie powinien nas zdziwić fakt, że jeden pracownik w firmie otrzyma premię świąteczną w wysokości 25 proc. swojego wynagrodzenia miesięcznego, a inny w wysokości 55 proc.

Niewątpliwie pod tym względem można pozazdrościć pracownikom hutnictwa i metalurgii. Niektórzy z nich otrzymują Weihnachtsgeld w wysokości 110 proc. swojego miesięcznego wynagrodzenia.

Kiedy przysługuje bonus świąteczny?

Jeśli w naszej umowie o pracę znalazła się wzmianka o przysługującym nam bonusie świątecznym, możemy uzyskać do niego prawo po przepracowaniu sześciu miesięcy w firmie.

Warto wspomnieć, że wysokość przysługującego nam dodatku zależy od pracodawcy. Jednak rośnie ona wraz z liczbą lat pracy. Natomiast pierwszą maksymalną premię świąteczną dostaniemy najczęściej po przepracowanych 36 miesiącach.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

