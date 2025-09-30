Kryzys mieszkaniowy w Irlandii. W sierpniu 16 353 osoby straciły dom

Bezdomność w Irlandii osiągnęła kolejny rekordowy poziom. Liczba osób korzystających z zakwaterowania tymczasowego wzrosła do 16 353. Kryzys mieszkaniowy wciąż trwa.

Poseł Sinn Féin powiedział, że jeśli nowy rządowy plan mieszkaniowy nie będzie zawierać „radykalnych” zmian, ciągły wzrost miesięcznej liczby osób bezdomnych będzie się utrzymywać.

- Advertisement -

Kryzys mieszkaniowy w Irlandii: Rekordowa liczba bezdomnych w Irlandii

W lipcu po raz pierwszy liczba osób bezdomnych przekroczyła 16 tysięcy. Z kolei liczba dzieci w schroniskach tymczasowych przekroczyła 5 tysięcy.

Dane za sierpień, które niedawno opublikował Departament Mieszkalnictwa, pokazują, że w zeszłym miesiącu 11 208 dorosłych i 5 145 dzieci skorzystało z zakwaterowania awaryjnego. Oznacza to wzrost liczby bezdomnych dzieci w ciągu miesiąca z 5 014 do 5145.

Statystyki te nie biorą pod uwagę ludzi śpiących na ulicach, uprawiających couch-surfing, a także tych przebywających w szpitalach, ośrodkach dla osób ubiegających się o azyl czy schroniskach dla ofiar przemocy domowej.

Sytuacja mieszkaniowa w kraju jest fatalna od lat

Liczba osób korzystających z zakwaterowania awaryjnego stale rośnie w Irlandii od lat.

Sześć lat temu, w 2019 roku, po raz pierwszy ta liczba przekroczyła 10 tysięcy osób. Następnie powtórzyła się w lutym 2020 roku, po czym w połowie 2021 roku spadła do 8 tysięcy.

Zakaz eksmisji wprowadzono w listopadzie 2022 roku i trwał do końca marca 2023 roku. Rząd w ten sposób chciał opanować rosnącą liczbę osób bezdomnych.

Dyrektor naczelna Dublin Simon Community, Catherine Kenny, powiedziała, że ​​sierpniowe dane dotyczące liczby bezdomnych stanowią kolejny zestaw „rekordowych” liczb.

– Jesteśmy na etapie, w którym spodziewaliśmy się tych wzrostów. Sytuacja powinna zmienić się już dawno temu. Jednak wciąż nie jest za późno, aby ludzie u władzy podjęli zdecydowane działania – stwierdziła.

– Budżet na rok 2026 musi zawierać jasny, międzyresortowy plan rozwiązania problemu bezdomności jako zagrożenia mieszkaniowego, zdrowotnego i socjalnego.

– Nie da się tego rozwiązać w ciągu jednego roku. Oczekujemy zrównoważonych inwestycji w nadchodzących latach. Nie możemy oczekiwać innych rezultatów, jeśli nadal będziemy działać w ten sam sposób, z podziałem na departamenty mieszkaniowe, zdrowotne i socjalne – dodała.

Sinn Féin krytykuje brak skutecznych rozwiązań ministra Browne’a

Rzecznik Sinn Féin ds. mieszkalnictwa, Eoin Ó Broin, powiedział, że dane dotyczące bezdomności z sierpnia wskazują na „znaczny” wzrost liczby dorosłych i dzieci w schroniskach tymczasowych.

Poseł z okręgu Dublin Mid-West stwierdził, że środki nadzwyczajne, takie jak zakaz eksmisji, muszą zostać uwzględnione w nowym planie mieszkaniowym ministra mieszkalnictwa Jamesa Browne’a. Ten ma zostać przedstawiony jesienią tego roku, aby „ogarnąć” skalę problemu.

Powiedział też, że Browne jest „bezpośrednio” odpowiedzialny za „stale eskalujący” kryzys mieszkaniowy oraz „nieustanny” wzrost liczby osób bezdomnych.

– James Browne sprawuje urząd już prawie od roku i jest bezpośrednio odpowiedzialny za wzrost liczby bezdomnych, którego jesteśmy obecnie świadkami. Jeśli nie wprowadzi radykalnych zmian w planie mieszkaniowym, kryzys mieszkaniowy w Irlandii będzie się pogłębiał”.