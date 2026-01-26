Masz tylko 5 dni na ten dokument. Ponad 3 miliony osób w UK ryzykuje kary od HMRC

W zeszłym roku aż milion osób spóźniło się z rozliczeniem i dostało z automatu 100 funtów kary. HMRC w jedne dzień „zarobiło” 100 milionów funtów. W rzeczywistości kary wyniosły o wiele więcej. Ponieważ 100 funtów to tylko pierwsza kara automatyczna. Potem naliczane są kary dziennie, łącznie aż do 900 funtów. Jak będzie w tym roku?

Zegar tyka nieubłaganie. Już tylko 5 dni dzieli podatników w Wielkiej Brytanii od ostatecznego terminu złożenia deklaracji Self-Assessment. Najnowsze dane HMRC są alarmujące: ponad 3 miliony osób wciąż nie dopełniło tego obowiązku. Spóźnialscy muszą liczyć się z kosztownymi konsekwencjami.

Dlaczego tak wiele osób nie zdąża przed deadlinem?

Każdego roku 31 stycznia to jedna z najważniejszych dat w kalendarzu brytyjskiego podatnika. To właśnie do północy tego dnia należy złożyć zeznanie podatkowe online. Mimo regularnych przypomnień, skala opóźnień co roku jest ogromna.

Zapytaliśmy o zdanie księgowych z Admiral Tax i są oni zgodni co do tego, że czekanie na ostatnią chwilę z rozliczeniem zdarza się nie tylko Polakom, ale wszystkim przedsiębiorcom. Według wynika to przede wszystkim z niechęci do papierkowej pracy i natłoku innych spraw przy prowadzeniu biznesu. Jednak firma jest przygotowana na rozliczających się w ostatniej chwili, których prosi o wysyłanie dokumentów jak najszybciej. Nawet jeśli są w nich braki, lepiej złożyć niepełne rozliczenie i uzupełnić je korektą niż spóźnić się choćby o jeden dzień.

Przyczyny spóźnień z rozliczeniem

Jednak niechęć do urzędowych spraw i przerzucania papierów nie jest jedyną przyczyną spóźnień. Często nie wynikają ze złej woli podatników, a z barier proceduralnych i braku wiedzy. Oto najczęstsze powody, dla których miliony osób w UK ryzykują kary od HMRC:

Brak numeru UTR (Unique Taxpayer Reference). To najczęstsza pułapka dla osób rozliczających się po raz pierwszy. Aby wysłać deklarację, trzeba mieć 10-cyfrowy numer UTR a o numer ten trzeba wystąpić wcześniej (rejestracja jako podatnik). Zagubione dane do logowania (Government Gateway). Wiele osób loguje się do systemu tylko raz w roku. Zapomniane hasła, loginy lub brak dostępu do starego numeru telefonu (używanego do weryfikacji dwuetapowej) to klasyczny powód opóźnień. Resetowanie tych danych w ostatnim tygodniu stycznia, gdy infolinie HMRC są oblężone, graniczy z cudem. Czekanie na dokumenty od osób trzecich. Podatnicy często czekają do ostatniej chwili na faktury, certyfikaty i inne dokumenty. Strach przed kwotą do zapłaty. Wiele osób zwleka z wysłaniem deklaracji, bo nie mają odłożonych pieniędzy na podatek. Wolą nie rozliczyć się wcale niż pokazać przychody od których nie będą w stanie zapłacić. To najgorszy błąd bowiem HMRC kara osobno za brak deklaracji i osobno za brak wpłaty. Wysłanie formularza bez pieniędzy chroni przed tą pierwszą (często dotkliwszą) karą. Problemy techniczne w „godzinie zero”. 31 stycznia serwery HMRC są ekstremalnie obciążone. Każda przerwa w dostawie internetu lub błąd strony rządowej o godzinie może powodować spóźnienie.

HMRC ostrzega: Kary są automatyczne

Brytyjski urząd skarbowy (HMRC) nie bierze pod uwagę zapominalstwa czy problemów technicznych w ostatniej chwili. System kar jest bezlitosny:

100 funtów kary – otrzymasz ją natychmiast, jeśli spóźnisz się choćby o jedną minutę (nawet jeśli nie masz żadnego podatku do zapłacenia!).

Kary dzienne – jeśli zwłoka przekroczy 3 miesiące, urząd dolicza 10 funtów za każdy kolejny dzień (do maksymalnie 900 funtów).

Dodatkowe procenty – po 6 i 12 miesiącach doliczane są kolejne kary (5% należnego podatku lub 300 funtów – w zależności od tego, która kwota jest wyższa).

Kto musi złożyć Self-Assessment?

Wiele osób wciąż błędnie zakłada, że rozliczenie ich nie dotyczy. Pamiętaj, musisz złożyć deklarację, jeśli w ostatnim roku podatkowym:

Twoje przychody z samozatrudnienia (Self-Employed) przekroczyły £1,000 .

Otrzymałeś dochody z wynajmu nieruchomości.

Twoje dochody z inwestycji lub dywidend były wyższe niż progi wolne od podatku.

Co jeśli nie masz pieniędzy na podatek?

Złóż deklarację w terminie, nawet jeśli nie masz środków na zapłatę podatku. Dzięki temu unikniesz kary za brak rozliczenia (£100), a w kwestii samej spłaty możesz próbować negocjować plan ratalny (Time to Pay), co jest znacznie tańszym rozwiązaniem niż ignorowanie deadline.