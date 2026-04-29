Londyn dramatycznie potrzebuje mieszkań dla rodzin, a deweloperzy i rząd budują kawalerki

Na papierze wygląda to jak odpowiedź na kryzys. Londyn dramatycznie potrzebuje mieszkań dla rodzin, dlatego nowa inwestycja: ponad 1900 nowych adresów w północnym Londynie, setki lokali socjalnych, nowe dzielnice, parki, kawiarnie i „zrównoważone społeczności”. W praktyce jednak coraz częściej pojawia się pytanie, które powraca wśród mieszkańców stolicy, na posiedzeniach radnych i w debatach o mieszkalnictwie: czy stolica naprawdę rozwiązuje problem mieszkaniowy, czy tylko go statystycznie maskuje?

W Brent, gdzie rusza jedna z najgłośniejszych obecnie inwestycji, emocje wokół projektu są wyraźne. Radni już przy wcześniejszych etapach planowania podkreślali, że udział mieszkań przystępnych cenowo jest „rozczarowujący” i nieadekwatny do skali lokalnego kryzysu. W tle padają liczby, które trudno zignorować. 75 tysięcy rodzin w Londynie żyje w lokalach tymczasowych, hotelach.

Często latami czekają na stabilne mieszkanie komunalne, a nawet na mieszkania przystępne cenowo na wynajem. W przypadku wielu z tych rodzin oboje rodziców pracuje, stara się. Natomiast realny brak mieszkań 2 czy 3 pokojowych w “normalnych” cenach sprawia, że tkwią w zawieszeniu.

- Advertisement -

1 900 mieszkań i stary problem w nowym opakowaniu

Nowa inwestycja w Brent obejmuje około 1 934 mieszkania w dwóch lokalizacjach – w Wembley i Dollis Hill. To projekt ogromny, widoczny w skali miasta. W teorii ma „odciążyć rynek”. Sukces. Piękna inwestycja. Jednak struktura tych mieszkań mówi więcej niż sama liczba.

Tylko około 154 lokale to mieszkania socjalne. Reszta to prywatne mieszkania na sprzedaż oraz segment „build-to-rent”. Ten coraz częściej staje się standardem w londyńskich inwestycjach. Oznacza to, że z perspektywy osób czekających na mieszkania komunalne, realny efekt społeczny projektu jest ograniczony.

Jeszcze ważniejsze jest to, co dzieje się wewnątrz tej liczby. W tego typu inwestycjach dominują kawalerki typu studio i mieszkania jednopokojowe. W nowej inwestycji łącznie stanowią 54% lokali.

Małe mieszkania są najbardziej opłacalne dla deweloperów i najszybciej znajdują nabywców lub najemców. Kolejne 34% to mieszkania dwupokojowe typu pokój dzienny z kuchnią plus sypialnia. Również nie są dostosowane do potrzeb rodzin.

W praktyce oznacza to, że struktura nowych osiedli coraz częściej odpowiada na potrzeby rynku inwestycyjnego, a nie na potrzeby rodzin.

Londyn dramatycznie potrzebuje mieszkań dla rodzin, ale ciągle „liczymy mieszkania, nie ludzi”

Ten zarzut coraz częściej powraca w dyskusjach o polityce mieszkaniowej w Londynie. Eksperci i przedstawiciele sektora mieszkaniowego wskazują, że system planowania przestrzennego premiuje liczbę jednostek, a nie ich funkcjonalność społeczną. Innymi słowy – łatwiej jest zatwierdzić projekt, który „dostarcza 1 900 mieszkań”, niż taki, który realnie odpowiada na strukturę demograficzną miasta. Czyli mniej mieszkań, ale bardziej rodzinnych.

To właśnie tutaj pojawia się główny konflikt. Z jednej strony miasto raportuje postęp. Tysiące nowych lokali, kolejne wieże, nowe inwestycje, lokale socjalne – wygląda to pięknie. Jak prawdziwy sukces. Z drugiej – rośnie liczba rodzin żyjących w przeludnionych mieszkaniach lub w systemie tymczasowego zakwaterowania.

W Londynie to już nie jest marginalny problem. Dane mówią jasno o 75 tysiącach gospodarstw domowych w lokalach tymczasowych. W wielu przypadkach są to rodziny z dziećmi, które nie mają stabilnej alternatywy na rynku prywatnym. Dlatego, że ceny najmu i zakupu są poza ich zasięgiem.

Dlaczego powstają głównie małe mieszkania

Odpowiedź, choć niewygodna, jest stosunkowo prosta. Małe mieszkania są bardziej opłacalne. Kawalerki i mieszkania dwupokojowe generują wyższy zwrot z metra kwadratowego, szybciej się sprzedają i łatwiej je wynająć. Również w modelu krótkoterminowym lub inwestycyjnym.

W efekcie powstaje rynek, który sam się napędza. Deweloperzy budują to, co przynosi największy zysk. Natomiast system planowania nie zawsze skutecznie wymusza większy udział mieszkań rodzinnych. Nawet jeśli w projektach pojawiają się zapisy o „mieszkaniach przystępnych cenowo” czy „miksie lokali”, w praktyce struktura pozostaje przesunięta w stronę małych jednostek.

Kryzys, który nie znika mimo nowych inwestycji

Paradoks londyńskiego rynku mieszkaniowego polega na tym, że liczba nowych mieszkań nieustannie rośnie, ale problem dostępności nie maleje. Każda kolejna duża inwestycja, taka jak ta w Brent, zwiększa statystyki budowlane miasta, jednocześnie nie zmieniając kluczowej nierówności: niedoboru mieszkań dla rodzin.

Radni i organizacje mieszkaniowe coraz częściej podkreślają, że sama skala budowy nie wystarczy, jeśli nie zmieni się struktura tego, co powstaje. Bez większego udziału mieszkań 3–4 pokojowych oraz silniejszego komponentu socjalnego, Londyn może pozostawać miastem, które buduje dużo – ale niekoniecznie buduje dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują.

Londyn dramatycznie potrzebuje mieszkań dla rodzin, a miasto tkwi między statystyką a rzeczywistością

Londyn znajduje się dziś w trudnym punkcie równowagi. Z jednej strony presja, by „dostarczać mieszkania” i wykazywać postęp w liczbach. Z drugiej – rosnący kryzys społeczny, który nie mieści się w statystykach.

Inwestycje takie jak ta w Brent pokazują ten rozdźwięk wyjątkowo wyraźnie. Na poziomie planistycznym to sukces. Natomiast na poziomie społecznym – kolejny etap tej samej dyskusji, która od lat powraca w Londynie bez jednoznacznego rozwiązania: dla kogo właściwie buduje się to miasto.