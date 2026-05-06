Masz rodziców w Polsce? Sprawdź czy dostaną bon senioralny

W Polsce będzie można uzyskać pomoc dla seniorów 65+. To ważna informacja dla Polaków w UK, których rodzice mieszkają w Polsce. To im głównie ciężko jest zapewnić opiekę ze względu na odległość. Rząd przyjął już projekt ustawy. Szczegóły poniżej.

Czym jest bon senioralny

Bon senioralny będzie świadczeniem dla osób w wieku powyżej 65 lat. Bon będzie przyznawany na usługi doraźne jak pomoc w ubraniu się, sprzątaniu, dbaniu o higienę czy przygotowaniu posiłków. Także na pomoc w korzystaniu ze służby zdrowia. Warunkiem kwalifikowania się będzie średni miesięczny dochód w ostatnich 3 miesiącach poniżej 3410 zł. W praktyce starsza osoba nie będzie otrzymywała pieniędzy do ręki, ale pomoc w postaci opiekunów w czynnościach, które sprawiają jej trudność. Pomoc ma odciążyć rodziny seniorów i poprawić jakoś życia osób starszych, którym nikt nie pomaga.

Bon nie ma jednej określonej wartości pieniężnej dla wszystkich. We wcześniejszych projektach zakładano, że będzie on wynosił nieco ponad 2000zł miesięcznie. Ostatecznie zadecydowano, aby bon był dostosowywany do potrzeb danej osoby.

Jak uzyskać bon senioralny?