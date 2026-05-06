Masz rodziców w Polsce? Sprawdź czy dostaną bon senioralny

W Polsce będzie można uzyskać pomoc dla seniorów 65+. To ważna informacja dla Polaków w UK, których rodzice mieszkają w Polsce. To im głównie ciężko jest zapewnić opiekę ze względu na odległość. Rząd przyjął już projekt ustawy. Szczegóły poniżej.
Czym jest bon senioralny
Bon senioralny będzie świadczeniem dla osób w wieku powyżej 65 lat. Bon będzie przyznawany na usługi doraźne jak pomoc w ubraniu się, sprzątaniu, dbaniu o higienę czy przygotowaniu posiłków. Także na pomoc w korzystaniu ze służby zdrowia. Warunkiem kwalifikowania się będzie średni miesięczny dochód w ostatnich 3 miesiącach poniżej 3410 zł. W praktyce starsza osoba nie będzie otrzymywała pieniędzy do ręki, ale pomoc w postaci opiekunów w czynnościach, które sprawiają jej trudność. Pomoc ma odciążyć rodziny seniorów i poprawić jakoś życia osób starszych, którym nikt nie pomaga.
Bon nie ma jednej określonej wartości pieniężnej dla wszystkich. We wcześniejszych projektach zakładano, że będzie on wynosił nieco ponad 2000zł miesięcznie. Ostatecznie zadecydowano, aby bon był dostosowywany do potrzeb danej osoby.
Jak uzyskać bon senioralny?
Według projektu ustawy senior będzie musiał zgłosić się do gminy i nawiązać z nią umowę. Umowa ta określi zakres wsparcia, którego dana osoba potrzebuje. W pierwszej kolejności projekt obejmie seniorów w gminach, które nie oferują publicznych usług opiekuńczych lub w których takich usług brakuje w dużym zakresie. W praktyce będą to najmniejsze gminy i najmniejsze miejscowości. Aby sprawdzić czy gmina w której mieszka nasz rodzic będzie dysponowała bonami, najlepiej wejść na jej stronę internetową albo śledzić ją na Facebooku.
W ramach bonu pieniądze nie trafią do rodzin opiekujących się starszymi
W ramach bonu opieki nie będzie mogła świadczyć najbliższa rodzina seniora – ani jego dzieci, ani małżonek, który mieszka osobno. Tak więc nawet jeśli członek rodziny spełni warunki wymagane dla osób, które będą mogły świadczyć usługi w ramach bonu senioralnego, nie otrzyma za to pieniędzy. Warunki te to min. osoba pełnoletnia, zdolna psychofizycznie do wykonywania takich zadań oraz przeszkolona w zakresie opieki nad seniorem i udzielania pierwszej pomocy.
Program jest krokiem w dobrą stronę
Obecna sytuacja seniorów w Polsce jest trudna. Osobami starszymi zajmują się najczęściej rodziny, a kiedy nie są w stanie dłużej kontynuować opieki szukają pomocy. Brakuje miejsc w domach opieki zarówno państwowych jak i prywatnych. Na rynku brakuje także opiekunek. Zwykle są to osoby, które same są blisko wielu emerytalnego lub są już na emeryturze i dorabiają opiekując się starszymi. Każdy, kto posiada bliską osobę wymagającą opieki zderza się z tymi samymi problemami. Jednocześnie też już teraz wiadomo, że brak opiekunek to najsłabsze ogniwo tego programu, bowiem świadczenie w ramach bonu też będą musiały wykonywać opiekunki.
Polacy w UK mają problem ze sprowadzeniem rodzica
Dla polskich migrantów w Wielkiej Brytanii, zmiany po Brexit oznaczają, że praktycznie nie jest możliwe sprowadzić starszego rodzica do UK. Niezbędna do tego wiza tzw. Adult Dependent Relative jest zdaniem prawników najtrudniejszą wizą do zdobycia w brytyjskim systemie wizowym. Rodzic może przyjechać na wizie turystycznej i być przez pół roku z nami, ale nie obejmuje go opieka medyczna, poza nagłymi wypadkami. Przez to wielu Polaków, których rodzice się starzeją, staje przed trudnym dylematem dotyczącym powrotu do kraju w celu zapewnienia im opieki.
Bon senioralny od kiedy
Pierwsza edycja programu ma obejmować lata 2026-2028 i rozpocznie się jeszcze w tym roku. Program finansowany będzie z dotacji z budżetu państwa. Wydatki na realizację programu zostały określone w wysokości: 100 mln zł w 2026 r. (trzy miesiące realizacji), 400 mln zł w 2027 r. oraz 500 mln zł od 2028 r.
Jak podaje portal Money.pl Według danych GUS w 2024 r. w Polsce żyło 7 mln 725 tys. osób w wieku 65 plus. Zaś z badania SHARE wynika, że około 25 proc. z nich ma niezaspokojone potrzeby w zakresie podstawowych czynności życia codziennego.