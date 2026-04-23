Policjantka bohaterką w UK. Uratowała mężczyznę, mówiąc do niego po polsku

Czasem o ludzkim życiu decydują sekundy i jedno właściwe słowo wypowiedziane w ojczystym języku. Policja w UK ostatnio się o tym przekonała. Funkcjonariuszka w Anglii, która zaczęła mówić po polsku, zdołała uratować życie mężczyźnie o skłonnościach samobójczych.

Około 40-letni mężczyzna, trzymając nóż przy gardle, stwarzał zagrożenie dla siebie i innych.

Dwie godziny na krawędzi życia i śmierci

Do dramatycznej sytuacji doszło 9 lutego wieczorem w Nottingham, ale dopiero we wtorek Nottinghamshire Police podzieliła się tą historią. Policję wezwano do mężczyzny grożącego odebraniem sobie życia. Uzbrojony w nóż był silnie wzburzony i zachowywał się nieprzewidywalnie, przez co policja w UK miała utrudnioną interwencję.

Przełomowym momentem okazało się nawiązanie kontaktu w języku polskim, gdy policjantka Marta Bugajska rozpoznała, że ma do czynienia z rodakiem. Ponieważ zaczęła rozmawiać z nim w języku polskim, mężczyzna rozluźnił się i nie użył natychmiast noża.

Rozmowa po polsku zapobiegła nieszczęściu

Niemniej, mężczyzna pozostawał silnie wzburzony i wielokrotnie eskalował swoje zachowanie. Chwilami dźgał się nożem w okolicę szyi i stawiał kolejne żądania.

Policjantka mimo wszystko zachowała spokój, utrzymywała z nim relację przez blisko dwie godziny, a podczas rozmowy zbierała informacje dotyczące stanu psychicznego delikwenta. Po przybyciu negocjatorów służyła pomocą jako tłumacz. Dzięki opanowanemu podejściu Bugajskiej udało się zapobiec tragedii.

Konsekwencja i umiejętność dostosowania tonu rozmowy sprawiły, że mężczyzna zrezygnował z odebrania sobie życia i trafił pod opiekę do szpitala.

Opisane wydarzenie stanowi ważną lekcję dla wszystkich służb ratunkowych, ponieważ pokazuje, że muszą one być przygotowane na różnorodność językową i społeczną.

Gdzie szukać pomocy, pod jaki numer zadzwonić?

Inwestowanie w szkolenia językowe i rozwijanie kompetencji interpersonalnych może mieć bezpośredni wpływ na skuteczność interwencji. Empatia, opanowanie i umiejętność znalezienia wspólnego języka pozostają jednymi z najcenniejszych narzędzi w sytuacjach, w których stawką jest ludzkie życie.

Jeśli doświadczasz trudności psychicznych i potrzebujesz wsparcia, możesz skontaktować się z organizacją Samaritans, która działa całodobowo i przez cały rok. Wystarczy zadzwonić pod numer 116 123 dostępny bezpłatnie. Taka pomoc nie wystarczy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia. Wtedy należy niezwłocznie skorzystać z numeru alarmowego 999.