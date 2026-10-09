Najtańszy supermarket oferujący popularne markowe produkty

Organizacja konsumencka Which? wybrała najtańszy supermarket w Wielkiej Brytanii pod kątem zakupu markowych produktów. Okazuje się, że karty lojalnościowe stały się niezbędne dla każdego, kto chce kupić popularne artykuły w najniższej cenie.

Wyniki analizy przeprowadzonej przez organizację konsumencką Which? pokazały, jak istotne dla kupujących jest korzystanie z bezpłatnych kart lojalnościowych. Klienci mogą zaoszczędzić, przystępując do programów lojalnościowych, wybierając produkty marek własnych oraz porównywać ceny jednostkowe towarów.

Najtańszy supermarket w UK

W ramach analizy obejmującej ponad 200 popularnych markowych produktów organizacja konsumencka ustaliła, że we wrześniu Tesco było najtańszym supermarketem oferującym markowe produkty dla klientów posiadających kartę Clubcard. Natomiast osoby nieposiadające karty lojalnościowej mogły zapłacić za te same zakupy o ponad 14 procent więcej.

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To pierwszy w tym roku przypadek, gdy Tesco odebrało tytuł najtańszego sklepu. Wyniki te pojawiają się w czasie, gdy koszty zakupu podstawowych produktów stale rosną.

Łączny koszt wszystkich 219 popularnych produktów (w tym fasoli Heinz, kawy Nescafé i ciast Mr Kipling) w sieci Tesco przy użyciu karty Clubcard wyniósł 757,71 funta. Bez karty Clubcard koszt zakupu wszystkich 219 analizowanych produktów w Tesco wyniósł 861,50 funta. Była to kwota o ponad 100 funtów wyższa niż cena z uwzględnieniem zniżki Clubcard. A także wyższa niż w sieci Waitrose – często wskazywanej przez Which? jako najdroższy sklep w Wielkiej Brytanii.

Choć w regularnych zestawieniach cenowych Which? sieci Aldi i Lidl są konsekwentnie wskazywane jako najtańsze supermarkety, nie uwzględniono ich w tej analizie. Powodem jest to, że nie oferują one wielu z badanych markowych produktów.

Inne tanie supermarkety

Kolejnymi pod względem niskich cen markowych towarów – po Tesco – były: Asda (760,36 funta), Morrisons z kartą More (771,81 funta ) oraz Sainsbury’s z kartą Nectar (786,82 funta).

Dane te ukazały również korzyści płynące z porównywania cen w różnych sklepach, wskazując na wyraźne różnice w kosztach poszczególnych produktów. Analitycy ustalili, że opakowanie 50 pieluch Pampers kosztowało średnio 4,27 funta w sieci Asda i 9,27 funta w Waitrose. Co stanowi różnicę na poziomie 117 procent.