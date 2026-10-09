Wybrano najtańszy supermarket w Wielkiej Brytanii
Wybrano najtańszy supermarket w Wielkiej Brytanii / fot. Shutterstock
UKKryzys w UKPraca i finanse
1 min.czytania

Najtańszy supermarket oferujący popularne markowe produkty

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Organizacja konsumencka Which? wybrała najtańszy supermarket w Wielkiej Brytanii pod kątem zakupu markowych produktów. Okazuje się, że karty lojalnościowe stały się niezbędne dla każdego, kto chce kupić popularne artykuły w najniższej cenie.

Wyniki analizy przeprowadzonej przez organizację konsumencką Which? pokazały, jak istotne dla kupujących jest korzystanie z bezpłatnych kart lojalnościowych. Klienci mogą zaoszczędzić, przystępując do programów lojalnościowych, wybierając produkty marek własnych oraz porównywać ceny jednostkowe towarów.

Najtańszy supermarket w UK

W ramach analizy obejmującej ponad 200 popularnych markowych produktów organizacja konsumencka ustaliła, że we wrześniu Tesco było najtańszym supermarketem oferującym markowe produkty dla klientów posiadających kartę Clubcard. Natomiast osoby nieposiadające karty lojalnościowej mogły zapłacić za te same zakupy o ponad 14 procent więcej.

- Advertisement -

To pierwszy w tym roku przypadek, gdy Tesco odebrało tytuł najtańszego sklepu. Wyniki te pojawiają się w czasie, gdy koszty zakupu podstawowych produktów stale rosną.

Łączny koszt wszystkich 219 popularnych produktów (w tym fasoli Heinz, kawy Nescafé i ciast Mr Kipling) w sieci Tesco przy użyciu karty Clubcard wyniósł 757,71 funta. Bez karty Clubcard koszt zakupu wszystkich 219 analizowanych produktów w Tesco wyniósł 861,50 funta. Była to kwota o ponad 100 funtów wyższa niż cena z uwzględnieniem zniżki Clubcard. A także wyższa niż w sieci Waitrose – często wskazywanej przez Which? jako najdroższy sklep w Wielkiej Brytanii.

Choć w regularnych zestawieniach cenowych Which? sieci Aldi i Lidl są konsekwentnie wskazywane jako najtańsze supermarkety, nie uwzględniono ich w tej analizie. Powodem jest to, że nie oferują one wielu z badanych markowych produktów.

Po raz pierwszy w tym roku Tesco odebrało tytuł najtańszego supermarketu w UK
Po raz pierwszy w tym roku Tesco odebrało tytuł najtańszego supermarketu w UK / fot. Shutterstock

Inne tanie supermarkety

Kolejnymi pod względem niskich cen markowych towarów – po Tesco – były: Asda (760,36 funta), Morrisons z kartą More (771,81 funta ) oraz Sainsbury’s z kartą Nectar (786,82 funta).

Dane te ukazały również korzyści płynące z porównywania cen w różnych sklepach, wskazując na wyraźne różnice w kosztach poszczególnych produktów. Analitycy ustalili, że opakowanie 50 pieluch Pampers kosztowało średnio 4,27 funta w sieci Asda i 9,27 funta w Waitrose. Co stanowi różnicę na poziomie 117 procent.

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Zobacz także

Aż 300 mln funtów wypłacono w ramach programu Help to Save

W ramach programu Help to Save wypłacono ponad 300 milionów funtów osobom o niskich dochodach w Wielkiej Brytanii.

ISA czy Lifetime ISA? Co dzisiaj bardziej się opłaca?

Jeżeli masz mniej niż 40 lat, chcesz kupić pierwszą nieruchomość i jej przewidywana cena nie przekroczy £450,000, Lifetime ISA jest obecnie rozwiązaniem, które warto rozważyć w pierwszej kolejności

Solary plug-in dostępne w Lidlu. Czy warto kupić? Wszystko co musisz wiedzieć

27 sierpnia 2026 to przełomowa data w Wielkiej Brytanii....

Rządowy program obniży rachunki za prąd o 250 funtów rocznie. Sprawdź, kto może skorzystać

Tysiące gospodarstw w Wielkiej Brytanii położonych blisko nowych linii energetycznych otrzyma zniżkę w rachunkach za prąd co sześć miesięcy.

Co zmienią nowe konta emerytalne?

Reforma zmieni sposób myślenia o zabezpieczeniu finansowym na przyszłość. Zamiast polegać wyłącznie na świadczeniu państwowym, coraz większe znaczenie będzie miało samodzielne budowanie kapitału.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Holandia

Nowe zasady odprawy w Ryanairze. Spóźnialscy będą mieć problemy

Przez nowe zasady odprawy w Ryanairze podróżni przyjeżdżający tuż przed odlotem, mogą mieć problemy z dostaniem się na pokład.
Praca i finanse

Średnio 855 funtów do zwrotu z HMRC. 730 000 osób nie upomina się o pieniądze

Aż 730 000 gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii nie upomina się o pieniądze w ramach zwrotu podatku z HMRC.
Kryzys w UK

Royal Mail w kryzysie. Zwolni 2500 pracowników

W ramach restrukturyzacji i ze względu na spadek liczby dostarczanych listów Royal Mail zwolni 2500 swoich pracowników.
Styl życia

„Lalka” wchodzi do brytyjskich kin. Polska superprodukcja z Dorocińskim i Kondratem już od 9 października

„Lalka” w kinach w UK od 9 października. Marcin Dorociński jako Wokulski i Marek Kondrat jako Rzecki. Sprawdź listę kin i bilety.
UK

Inspektorzy z HMRC będą sprawdzać domy pod kątem wyższego podatku

Inspektorzy z HMRC będą sprawdzać domy w całej Wielkiej Brytanii, aby ustalić, czy ich właściciele powinni płacić wyższy podatek.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie