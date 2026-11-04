Wielka Brytania wprowadza dożywotnie świadczenie emerytalne

Gwarantowany dożywotni dochód domyślną opcją emerytalną dla pracowników sektora prywatnego. Ma to uchronić miliony osób przed koniecznością samodzielnego zarządzania zgromadzonymi środkami emerytalnymi.

Zgodnie z decyzją, która zapadła we wtorek, Wielka Brytania zamierza uczynić gwarantowany dożywotni dochód – inaczej dożywotnie świadczenie emerytalne – domyślną opcją dla pracowników sektora prywatnego. Skorzystają na tym miliony pracowników, którzy gromadzą środki na emeryturę. Zyskają możliwość skorzystania z rozwiązania, które dla niektórych może okazać się prostszym sposobem na przekształcenie oszczędności emerytalnych w regularny dochód.

Dożywotnie świadczenie emerytalne

Rząd poinformował, że około 17 milionów pracowników oszczędzających w ramach planów emerytalnych typu „defined contribution” będzie automatycznie kierowanych ku opcji zapewniającej dożywotni dochód. Chyba że zdecydują inaczej. Dzięki temu zyskają oni część korzyści typowych dla tradycyjnych planów emerytalnych typu „defined benefit”. W ciągu ostatnich trzech dekad niemal całkowicie zniknęły one z sektora prywatnego.

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W systemach typu „defined benefit” uczestnicy otrzymują gwarantowane świadczenie do końca życia. Podczas gdy w systemach typu „defined contribution”, w momencie przejścia na emeryturę dysponują oni jedynie zgromadzonym kapitałem.

Według danych rządowych, w minionym roku budżetowym 46 proc. osób wypłacających środki emerytalne po raz pierwszy zdecydowało się na pobranie całej zgromadzonej kwoty. Rząd dodał, że w przypadku kapitału o wartości poniżej 30 000 funtów prawdopodobieństwo całkowitej wypłaty środków było znacznie wyższe.

Jest to kolejny etap szeroko zakrojonej reformy brytyjskiego systemu emerytalnego, prowadzonej przez Partię Pracy. Od momentu objęcia władzy w 2024 roku rząd koncentruje się na konsolidacji planów emerytalnych w większe fundusze. A także zwiększaniu inwestycji w aktywa produktywne.

Bezpieczne oszczędzanie

Wprawdzie dzięki mechanizmowi automatycznego zapisu do planów pracowniczych miliony osób zaczęły odkładać na emeryturę. Jednak rząd zauważa, że przyszli emeryci wciąż muszą samodzielnie decydować o tym, jak zarządzać swoimi środkami, aby wystarczyły im na całe życie.

Nowe plany mają ograniczyć konieczność podejmowania przez oszczędzających skomplikowanych decyzji finansowych na własną rękę.

Minister ds. emerytur, Torsten Bell ogłosił rozpoczęcie konsultacji w sprawie tzw. „emerytury kierowanej” (guided retirement). W ich czasie podda się analizie to, jak w praktyce powinny funkcjonować domyślne modele emerytalne. Konsultacje społeczne w sprawie przedstawionych propozycji potrwają do 22 grudnia.