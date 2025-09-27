nalot dronów
Rząd pracuje nad narodowym planem rozbudowy ochronnej infrastruktury / fot. Shutterstock.com
NiemcyŻycie w Niemczech
1 min.czytania

Nalot dronów nad Polskę wywołał w Niemczech boom na bunkry

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Wschodnia flanka NATO żyje wydarzeniami, które wzbudziły niepokój nie tylko w Polsce czy Estonii, ale i w całej Europie. Najpierw odbył się nalot dronów z Rosji nad polską przestrzeń powietrzną, a następnie myśliwce MiG-31 pojawiły się nad Estonią. NATO błyskawicznie uruchomiło misję „Wschodni Strażnik”. Te wydarzenia sprawiły, że również niemieccy obywatele i przedsiębiorcy zaczęli zadawać pytania o własne bezpieczeństwo.

W Niemczech gwałtownie rośnie zainteresowanie budową prywatnych schronów. Firmy specjalizujące się w tym segmencie rynku notują rekordową liczbę zapytań. Właściciel BSSD Defence, Mario Piejde, przyznaje, że od początku roku zainteresowanie wzrosło aż o 50 proc., a po wrześniowym incydencie dronowym telefony w jego biurze „nie przestają dzwonić”.

- Advertisement -

Na rynku dominują konstrukcje oparte na adaptacji części piwnicy

Dominującą konstrukcją schronów jest adaptacja takiej przestrzeni w narożniku, ponieważ jest on najbardziej stabilny. Ściany i stropy muszą mieć minimum 30 cm grubości, a standardem stają się pancerne drzwi, systemy filtracji powietrza, zawory ciśnieniowe oraz awaryjne wyjścia. Taki zestaw daje szansę na przetrwanie ataku chemicznego czy gazowego.

nalot dronów
Cena prywatnego bunkra to nawet 50 tys. euro / fot. Shutterstock.com

Cena prywatnego bunkra waha się od 30 do 50 tys. euro, ale zainteresowanie i tak rośnie także liczba konsultacji z klientami tylko w Niemieckim Centrum Schronów w Monachium odnotowano w ostatnich tygodniach rekordowe zainteresowanie.

Co dziesiąty nowy dom w Niemczech z własnym schronem

W Niemczech publicznych schronów jest zdecydowanie za mało, a rząd dopiero pracuje nad narodowym planem rozbudowy ochronnej infrastruktury. W tej sytuacji coraz częściej to prywatne inwestycje stają się realnym zabezpieczeniem. Co więcej, aż 30 proc. zapytań pochodzi od firm, które chcą zadbać o swoich pracowników. Już co dziesiąty nowy dom w Niemczech powstaje z własnym schronem.

W Niemczech funkcjonuje obecnie 579 publicznych schronów, jednak wszystkie oficjalnie znajdują się na zachodzie kraju. Federalny Urząd Ochrony Ludności i Pomocy w Sytuacjach Katastrofalnych zapowiedział stworzenie miliona nowych miejsc ochronnych. Jak tłumaczy jego prezes, Ralph Tiesler, schrony powstaną m.in. w podziemnych parkingach, tunelach i piwnicach centrów handlowych.

Przeczytaj także

Ulga podatkowa dla pracujących emerytów w Niemczech

Rząd CDU-SPD zapowiedział nową ulgę podatkową dla pracujących emerytów w Niemczech. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku.

Renta a zarobki. Ważne zmiany już w 2026 roku

Od 2026 roku osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy będą mogły liczyć na większą elastyczność finansową. Rząd niemiecki wprowadza zmiany w limitach dodatkowego zarobku

Cyberatak sparaliżował lotniska w całej Europie

Cyberatak sparaliżował lotniska w Europie, powodując chaos na największych portach lotniczych. Hakerski atak dotknął głównie lotniska Heathrow, Bruksela i Berlin. Setki lotów odwołano, kolejne są opóźnione.

Kierowcy będą mieli problem, bo może zabraknąć pieniędzy na łatanie dziurawych dróg

Niemieckie drogi muszą zmierzyć się z poważnym kryzysem finansowym. Choć rząd federalny zaciąga ogromne pożyczki – nawet do 500 miliardów euro – na rozwój infrastruktury, paradoksalnie brakuje środków na bieżące utrzymanie autostrad i tras lokalnych.

Niemcy wątpią w unijny zakaz sprzedaży aut spalinowych

Unijny zakaz sprzedaży aut spalinowych od 2035 roku wywołuje coraz więcej wątpliwości, również wśród Niemców.
kasyno online

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Niemczech

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet