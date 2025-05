Neonazistowska organizacja rozbita. Wśród zatrzymanych 14-latek!

W Niemczech przeprowadzono zakrojone na szeroką skalę śledztwo, w wyniku której rozbito organizacje radykalne i eksternistyczne. Neonazistowska organizacja została częściowo rozbita. Członkowie są podejrzani o usiłowania zabójstwa i ciężkie pobicia.

Poglądy ekstremistyczne i neonazistowskie w Niemczech to nadal żywy problem. Neonazistowska organizacja „Ostatnia fala obrony” (niem. Letzte Verteidigungswelle) zyskała na znaczeniu w ostatnich kilkunastu miesiącach. Aktywnie rekrutowała młodych ludzi. Działała głównie poprzez zamknięte fora internetowe, gry online i zaszyfrowane komunikatory. Według niemieckich służb bezpieczeństwa, grupa mogła liczyć kilkudziesięciu aktywnych członków i sympatyków. Część z nich brała udział w planowaniu oraz przeprowadzaniu aktów przemocy. Członkowie grupy są oskarżeni o pobicia, terroryzm i próby zabójstwa.

- Advertisement -

Największą aktywność neonazistowska organizacja wykazuje we wschodnich landach – przede wszystkim w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Brandenburgii i Saksonii. Tam skrajnie prawicowe nastroje wśród młodzieży są szczególnie silne. Grupa była dobrze zorganizowana. Miała bowiem wewnętrzne struktury przypominające komórki konspiracyjne. Natomiast jej działania obejmowały nie tylko fizyczne ataki. Organizacja prowadziła również kampanie propagandowe. Członkowie rozklejali plakaty z neonazistowskimi hasłami. Aktywnie działali również w sieci. Śledczy uważają, że organizacja mogła utrzymywać kontakt z innymi europejskimi grupami ekstremistycznymi. To dodatkowo zwiększało zagrożenie.

Neonazistowska organizacja rozbita – szeroko zakrojona akcja policji

W środę, 21 maja 2025 roku, niemiecka policja przeprowadziła jedną z największych w ostatnich latach operacji wymierzonych w skrajnie prawicowy terroryzm. Na zlecenie prokuratury federalnej, w pięciu landach – Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Brandenburgii, Hesji, Saksonii i Turyngii – równocześnie przeprowadzono liczne przeszukania. Zatrzymano pięciu młodych mężczyzn w wieku od 14 do 18 lat. W działaniach brało udział ponad 220 funkcjonariuszy, w tym jednostki specjalne.

Celem operacji była neonazistowska organizacja „Ostatnia fala obrony”, uznana przez śledczych za terrorystyczną komórkę planującą brutalne ataki na uchodźców i przeciwników politycznych. Grupa, której członkowie już wcześniej próbowali podpaleń i planowali zamachy z użyciem materiałów wybuchowych, stanowiła realne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego i ładu demokratycznego. Dodatkowo zatrzymanym postawiono zarzuty usiłowania zabójstwa, podpalenia oraz nawoływania do nienawiści. Zdaniem niemieckich władz, rozbicie tej struktury to poważny cios dla radykalnych środowisk młodzieżowych. Równocześnie jest to sygnał ostrzegawczy przed narastającą falą ekstremizmu wśród nieletnich.

Wśród zatrzymanych nieletni – skąd ekstremistyczne poglądy wśród młodzieży?

W ostatnich latach obserwuje się niepokojący wzrost popularności skrajnie prawicowych ideologii wśród młodzieży w Niemczech. Neonazistowska organizacja „Ostatnia fala obrony”, której członkami byli zatrzymani nastolatkowie, to przykład, jak radykalne treści trafiają do młodych ludzi poszukujących tożsamości, przynależności i prostych odpowiedzi na złożone problemy społeczne. Eksperci wskazują, że internet – w tym zamknięte fora, grupy na Telegramie i media społecznościowe – stał się głównym kanałem radykalizacji. Tam młodzież łatwo trafia na propagandę nienawiści i teorie spiskowe. Słabe wsparcie psychologiczne, marginalizacja, a także poczucie braku wpływu na rzeczywistość sprawiają, że niektóre osoby stają się podatne na ekstremistyczne narracje.

Dodatkowo, niektóre środowiska skrajnej prawicy aktywnie werbują młodych. Oferują im „misję”, strukturę i poczucie siły. W efekcie organizacja się rozrasta i działa aktywnie. Zjawisko to budzi poważne obawy służb oraz edukatorów. Dlatego coraz częściej alarmują, że przeciwdziałanie ekstremizmowi powinno zaczynać się już na etapie szkoły i edukacji obywatelskiej.