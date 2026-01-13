Niemcy podnoszą Kindergeld. Więcej pieniędzy również dla Polaków

Praca w Niemczech od dawna kojarzy się Polakom z wyższymi zarobkami, ale i rozbudowanym systemem świadczeń rodzinnych. Jednym z jego filarów jest Kindergeld, czyli zasiłek na dziecko – wskazuje Kindergeld.org.

Od 2026 roku świadczenie wzrosło do 259 euro miesięcznie na dziecko, co oznacza ponad 1000 zł wsparcia, które pozwala złapać oddech.

Czym jest Kindergeld?

Kindergeld jest niemieckim zasiłkiem rodzinnym przypadającym na dziecko. Mogą z niego korzystać obywatele Unii Europejskiej, w tym Polacy, którzy pracują i odprowadzają podatki w Niemczech. Kluczowym kryterium jest legalne przepracowanie w Niemczech co najmniej 183 dni w roku.

Głównym celem Kindergeldu pozostaje wspieranie rodziców w wydatkach związanych z wychowaniem dzieci, a nie wyrównywanie różnic społecznych, dlatego wysokość dochodów rodzica nie ma znaczenia. Od 2023 roku zasiłek wypłaca się w takiej samej kwocie dla każdego podopiecznego.

Dla kogo przeznaczony jest Kindergeld?

Kindergeld wypłaca się standardowo na dzieci do 18. roku życia. Jednak jeśli dziecko kontynuuje naukę, zasiłek będzie wypłacany dłużej, do ukończenia 25 lat. Pomoc obejmie również osoby między 18 a 21. rokiem życia, które pozostają bez stałej pracy (nie zarabiają więcej niż około 8 tys. euro rocznie); ewentualnie uczestniczą w szkoleniach zawodowych lub wolontariatach.

Pomoc przysługuje również osobie z niepełnosprawnością nawet po ukończeniu przez nią 25 lat. Tylko pod warunkiem powstania niepełnosprawności przed 25. rokiem życia i niemożności zaspokojenia indywidualnie przez tę osobę swoich potrzeb życiowych.

Świadczenie nie dotyczy wyłącznie dzieci biologicznych. Mogą je otrzymywać także rodziny adopcyjne i opiekunowie prawni, jeśli formalnie sprawują opiekę nad wnukami.

Kindergeld, 800 plus i formalności

Czy można połączyć niemiecki zasiłek z polskim 800 plus? Przepisy nie pozwalają na pełne pobieranie dwóch świadczeń na to samo dziecko. Jeśli niemieckie wsparcie jest wyższe, wypłacany jest dodatek dyferencyjny. To wyrównanie różnicy pomiędzy kwotą z Polski a stawką obowiązującą w Niemczech.

Otrzymanie Kindergeldu uzależnia się od złożenia wniosku do Familienkasse. Trzeba dołączyć do niego przede wszystkim akt urodzenia dziecka oraz dokumenty potwierdzające legalną pracę za granicą, w tym prowadzenie działalności gospodarczej.

Czas oczekiwania na decyzję wynosi zwykle od dwóch do sześciu miesięcy, a świadczenie może zostać wypłacone maksymalnie za pół roku wstecz (do końca 2017 można było się ubiegać o wypłatę do 3 lat wstecz). Bardzo ważne jest informowanie urzędu o wszelkich zmianach w życiu, takich jak zakończenie nauki przez dziecko. Brak aktualizacji danych może skutkować koniecznością zwrotu pieniędzy.