życie na kredyt
Niemal połowa pożyczających sięgała po kwoty nieprzekraczające 1000 euro / fot. Shutterstock.com
NiemcyFinanse i świadczenia
2 min.czytania

Niemcy żyją na kredyt. Pożyczają, by pokryć podstawowe wydatki

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Coraz więcej Niemców finansuje życie na kredyt – i nie chodzi tylko o większe zakupy czy inwestycje. Z badania instytutu Civey wynika, że około jedna piąta respondentów pożyczała pieniądze, aby pokryć podstawowe wydatki.

Co piąty Niemiec potrzebował wsparcia przy zakupie odzieży, a prawie jedna trzecia – przy utrzymaniu samochodu. Tylko część badanych przyznała, że pożyczone pieniądze przeznaczyła na przyjemności.

- Advertisement -

To młodzi najczęściej żyją na kredyt

Największą grupę pożyczających stanowią osoby w wieku 18–29 lat. Ponad 60 proc. młodych Niemców przyznało, że w ostatnich 2 latach musiało się zadłużyć. Aż 36 proc. z nich potrzebowało gotówki na codzienne potrzeby. Łącznie około dwóch trzecich Niemców poniżej 50. roku życia korzystało z pożyczek w ostatnich 24 miesiącach. Najczęściej pomocną dłoń wyciągała rodzina.

Najczęściej pożyczane są niskie kwoty

Zadłużenie Niemców nie zawsze przybiera formę dużych kredytów. Badanie pokazuje, że niemal połowa pożyczających sięgała po kwoty nieprzekraczające 1000 euro, a wśród osób poniżej 30. roku życia najczęściej były to sumy do 200 euro. Co czwarty ankietowany przyznał, że musiał zaciągnąć zobowiązanie rzędu 1000–5000 euro.

Widać więc, że kredyt staje się narzędziem do łatania dziur w domowym budżecie, niezależnie od wysokości potrzeb.

Perspektywy na przyszłość nie napawają optymizmem

Inflacja w Niemczech, która w sierpniu wyniosła 2,2 proc., od miesięcy napędza wzrost cen, zwłaszcza żywności. Ekonomiści ostrzegają, że poprawy w najbliższym czasie nie będzie. Nic więc dziwnego, że niemal jedna trzecia uczestników badania spodziewa się, że w najbliższych 24 miesiącach również będzie musiała się zadłużyć.

życie na kredyt
Co czwarty ankietowany przyznał, że musiał pożyczyć od 1000 do 5000 euro / fot. Shutterstock.com

W praktyce oznacza to, że kredyt staje się codziennością dla coraz większej grupy obywateli, a życie „na pożyczonym” ujdzie za regułę.

Polacy pożyczają, aby poprawić swój standard życia

Sytuację Niemców warto porównać z sytuacją Polaków. Jak się okazuje, ponad jedna trzecia Polaków żyje na długach – wynika z ubiegłorocznego badania panelu Ariadna. Najczęściej zaciągamy zobowiązania nie dlatego, że brakuje nam pieniędzy na codzienne wydatki, lecz po to, by poprawić swój standard życia. Większość osób spłacających raty wydaje na ten cel do 20 proc. swoich miesięcznych dochodów.

Ponad 60 proc. Polaków nie korzysta z żadnej formy pożyczki czy kredytu. W tej grupie przeważają kobiety, a także osoby najmłodsze (75 proc. w wieku 18-24 lata) oraz najstarsi obywatele (74 proc. powyżej 55 lat). Co piąty Polak w wieku 35-44 lata spłaca kredyt hipoteczny, a niemal co piąty – kredyt konsumencki.

Przeczytaj także

Niemcy otwierają się na alternatywne sposoby pochówku

Nadrenia-Palatynat jako pierwszy kraj związkowy w Niemczech wprowadza przepisy radykalnie zmieniające podejście do pochówków.

Nowe uprawnienia dla pielęgniarek… czy będą też podwyżki?

Opieka medyczna jest niewydolna. Zbyt mało lekarzy. Zbyt mało pielęgniarek. I to właśnie ich dotyczą aż dwa projekty zmian, jakie są w niemieckim parlamencie. Każda zakłada poszerzenie uprawnień i zakresu kompetencji.

Niemcy: 93% pilotów przyznaje się do drzemek w trakcie lotu

Niemiecki związek zawodowy pilotów poinformował, że drzemki pilotów podczas lotów stały się „niepokojącą codziennością”. Organizacja ostrzega, że w branży lotniczej narasta problem zmęczenia.

Opieka socjalna w Niemczech dla rodziny. Tiktoker mówi, jak jest

Opieka socjalna w Niemczech należy do jednej z najbardziej hojnych w Europie. Zasiłek dla bezrobotnych może wynosić nawet 2948,40 euro miesięcznie.

Oszuści sprzedają imigrantom fałszywe niemieckie certyfikaty integracyjne

Oszuści w Niemczech sprzedają imigrantom przez internet fałszywe certyfikaty integracyjne. Ułatwiają uzyskanie pobytu stałego i obywatelstwa.
kasyno online

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Niemczech

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet