Niemcy żyją na kredyt. Pożyczają, by pokryć podstawowe wydatki

Coraz więcej Niemców finansuje życie na kredyt – i nie chodzi tylko o większe zakupy czy inwestycje. Z badania instytutu Civey wynika, że około jedna piąta respondentów pożyczała pieniądze, aby pokryć podstawowe wydatki.

Co piąty Niemiec potrzebował wsparcia przy zakupie odzieży, a prawie jedna trzecia – przy utrzymaniu samochodu. Tylko część badanych przyznała, że pożyczone pieniądze przeznaczyła na przyjemności.

To młodzi najczęściej żyją na kredyt

Największą grupę pożyczających stanowią osoby w wieku 18–29 lat. Ponad 60 proc. młodych Niemców przyznało, że w ostatnich 2 latach musiało się zadłużyć. Aż 36 proc. z nich potrzebowało gotówki na codzienne potrzeby. Łącznie około dwóch trzecich Niemców poniżej 50. roku życia korzystało z pożyczek w ostatnich 24 miesiącach. Najczęściej pomocną dłoń wyciągała rodzina.

Najczęściej pożyczane są niskie kwoty

Zadłużenie Niemców nie zawsze przybiera formę dużych kredytów. Badanie pokazuje, że niemal połowa pożyczających sięgała po kwoty nieprzekraczające 1000 euro, a wśród osób poniżej 30. roku życia najczęściej były to sumy do 200 euro. Co czwarty ankietowany przyznał, że musiał zaciągnąć zobowiązanie rzędu 1000–5000 euro.

Widać więc, że kredyt staje się narzędziem do łatania dziur w domowym budżecie, niezależnie od wysokości potrzeb.

Perspektywy na przyszłość nie napawają optymizmem

Inflacja w Niemczech, która w sierpniu wyniosła 2,2 proc., od miesięcy napędza wzrost cen, zwłaszcza żywności. Ekonomiści ostrzegają, że poprawy w najbliższym czasie nie będzie. Nic więc dziwnego, że niemal jedna trzecia uczestników badania spodziewa się, że w najbliższych 24 miesiącach również będzie musiała się zadłużyć.

W praktyce oznacza to, że kredyt staje się codziennością dla coraz większej grupy obywateli, a życie „na pożyczonym” ujdzie za regułę.

Polacy pożyczają, aby poprawić swój standard życia

Sytuację Niemców warto porównać z sytuacją Polaków. Jak się okazuje, ponad jedna trzecia Polaków żyje na długach – wynika z ubiegłorocznego badania panelu Ariadna. Najczęściej zaciągamy zobowiązania nie dlatego, że brakuje nam pieniędzy na codzienne wydatki, lecz po to, by poprawić swój standard życia. Większość osób spłacających raty wydaje na ten cel do 20 proc. swoich miesięcznych dochodów.

Ponad 60 proc. Polaków nie korzysta z żadnej formy pożyczki czy kredytu. W tej grupie przeważają kobiety, a także osoby najmłodsze (75 proc. w wieku 18-24 lata) oraz najstarsi obywatele (74 proc. powyżej 55 lat). Co piąty Polak w wieku 35-44 lata spłaca kredyt hipoteczny, a niemal co piąty – kredyt konsumencki.