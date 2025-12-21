emerytura w Niemczech
Około 3300 osób będzie musiało dostosować się do nowych zasad wypłacania emerytur / fot. Shutterstock.com
2 min.czytania

Niemcy przechodzą na bezgotówkową emeryturę

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Emerytura w Niemczech nie będzie już wypłacana w gotówce. System definitywnie żegna się z tym rozwiązaniem. Decyzja ma znaczenie symboliczne i praktyczne – pokazuje kierunek, w jakim zmierza administracja publiczna w Europie. O sprawie szeroko informuje niemiecki portal gospodarczy Handelsblatt.

Przejście wyłącznie na przelewy bankowe to krok w stronę pełnej cyfryzacji świadczeń społecznych. 

Emerytura w Niemczech nie będzie wypłacana w gotówce

Jeszcze do końca bieżącego roku niewielka grupa emerytów w Niemczech otrzymuje świadczenia w gotówce. W skrócie chodzi o około 3300 osób spośród niemal 21 milionów pobierających emeryturę. Ci seniorzy, z różnych powodów, nie mają konta bankowego lub nie chcą, by ich pieniądze były przekazywane elektronicznie.

Dotychczas banki realizowały czeki emerytom nieposiadającym konta. Od 2026 roku ta możliwość zniknie. Deutsche Rentenversicherung, czyli niemiecki odpowiednik ZUS-u, zapowiada, że każdy emeryt będzie musiał posiadać rachunek bankowy, na który co miesiąc trafi świadczenie. 

Bez konta, bez emerytury? Nowe zasady w Niemczech

Wprowadzenie obowiązku posiadania konta nie oznacza pozostawienia seniorów samych sobie. Niemieckie prawo gwarantuje każdemu obywatelowi Unii Europejskiej dostęp do tzw. konta podstawowego. To rachunek, który można założyć nawet w przypadku problemów finansowych czy braku zdolności kredytowej. Ma on umożliwiać wykonywanie podstawowych operacji, w tym odbiór świadczeń.

emerytura w Niemczech
Niemiec jako obywatel Unii Europejskiej ma prawo dostępu do tzw. konta podstawowego / fot. Shutterstock.com

Instytucje odpowiedzialne za obsługę świadczeń wielokrotnie informowały zainteresowanych listownie o zmianach. Administracja liczy, że to rozwiązanie pozwoli uniknąć wykluczenia finansowego osób starszych, a jednocześnie uprości system wypłat i obniży jego koszty.

Niemiecki ZUS uspokaja – pieniądze nie przepadną

Deutsche Rentenversicherung uspokaja: emerytura nie przepadnie; brak numeru konta może skutkować jedynie czasowym zawieszeniem wypłaty. Skumulowany kapitał urząd przekaże emerytowi po dopełnieniu przez niego formalności. Zatem nie ma się czego bać. Natomiast rzeczywiście, każdy, kto nie otworzy konta do końca roku, musi liczyć się z przerwą w dostępie do pieniędzy. 

Decyzja o odejściu od gotówki wpisuje się w szerszy trend cyfryzacji usług publicznych. Dla państwa oznacza to większą kontrolę, niższe koszty i szybszą obsługę, z kolei w szczególności dla seniorów przez dekady funkcjonujących poza systemem bankowym wyzwanie. Niemieckie władze starają się łagodzić skutki zmian, oferując pomoc informacyjną i możliwość przekazywania danych online.

