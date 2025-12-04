Niemiecki rząd postanowił, że reforma systemu emerytalnego zostanie przeprowadzona
Niemiecki rząd postanowił, że reforma systemu emerytalnego zostanie przeprowadzona / fot. Shutterstock
NiemcyFinanse i świadczenia
1 min.czytania

Reforma systemu emerytalnego w Niemczech. Rząd przegłosował plan

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Niemiecki rząd postanowił przeprowadzić reformę systemu emerytalnego mimo sprzeciwu ze strony Unii Niemieckiej (JU).

Obecnie wiek emerytalny w Niemczech wynosi 67 lat, a osoby z co najmniej 35-letnim stażem pracy mogą przejść na wcześniejszą emeryturę już od 63. roku życia. Pojawiły się jednak głosy dotyczące zniesienia wcześniejszych emerytur i ograniczenia podwyżek emerytur.

- Advertisement -

Wiek emerytalny jest od dłuższego już czasu przedmiotem trudnej debaty w Niemczech. Powodem są coraz bardziej zauważalne zmiany demograficzne i rosnące obciążenia fiskalne systemu emerytalnego. Problem polega na tym, że coraz mniej pracowników utrzymuje coraz więcej emerytów, a różnica, którą trzeba dopłacać, pochłania coraz więcej z budżetu państwa. Reforma systemu emerytalnego jest zatem nieunikniona.

Konieczna reforma systemu emerytalnego

Po całodobowej debacie rząd koalicyjny Niemiec postanowił przeprowadzić reformę systemu emerytalnego mimo sprzeciwu partii JU. Merz zapowiedział również, że obecny projekt ustawy o reformie emerytalnej nie będzie zmieniany, jednak rząd odniesie się do obaw JU.

Poziom emerytury (Rentenniveau) pozostanie na poziomie 48 procent do 2031 roku
Poziom emerytury (Rentenniveau) pozostanie na poziomie 48 procent do 2031 roku / fot. Shutterstock

Zgodnie z projektem reformy poziom emerytury – Rentenniveau – pozostanie na poziomie 48 procent do 2031 roku. Rentenniveau określa stosunek standardowej emerytury (obliczonej na podstawie średnich zarobków i 45 lat pracy) do przeciętnego wynagrodzenia.

Oznacza to, że do 2031 roku osoby, które przepracowały 45 lat i wpłacały składki do ustawowego niemieckiego funduszu emerytalnego, a następnie przejdą na emeryturę, otrzymają 48 proc. średniej niemieckiej pensji w ramach emerytury państwowej.

Podniesienie składek emerytalnych

Aby jednak utrzymać Rentenniveau na poziomie 48 proc., rząd początkowo ogłosił plany podwyżki składek emerytalnych o 0,2 punktu procentowego. Oznaczało to, że od 2027 roku odsetek dochodów, który pracownicy w Niemczech będą wpłacać na ustawowe ubezpieczenie emerytalne, wzrośnie z 18,6 proc. do 18,8 proc.

Mając jednak na uwadze sprzeciw partii JU, rząd oświadczył, że stawki składek pozostaną stabilne przez następnych 10 lat. A także, że wprowadzony zostanie „czynnik wyrównawczy”, aby „zmniejszyć potrzebę rekompensat”.

Merz i członkowie koalicji dodali, że w ramach reformy rozważą podniesienie wieku emerytalnego. I że położą większy nacisk na zachęcanie pracowników do wzięcia pod uwagę innych rodzajów dochodów emerytalnych. W tym także emerytur prywatnych i pracowniczych.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Loty na święta do Polski. Za ile polecimy z Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemiec?

W jakiej wysokości są ceny na loty na święta do Polski z UK, Niemiec czy Holandii? Czy w okresie świątecznym trzeba przepłacać?

Broń, wandalizm i narkotyki na dworcach są na porządku dziennym

Ogólna liczba przestępstw w Niemczech spadła w minionym roku, ale sytuacja na dworcach kolejowych maluje zupełnie inny obraz.

Komu przysługuje i ile wynosi premia świąteczna w Niemczech?

Ponad połowa pracowników w Niemczech otrzymuje Weihnachtsgeld. Jest to premia świąteczna, która wpływa na konta bankowe.

Sądy przepełnione wnioskami o opóźnienie i błędy w procedurach nadania obywatelstwa

Błędy w procedurach nadania obywatelstwa i opóźnienia w ich rozpatrywaniu to obecnie jeden z najpoważniejszych problemów administracyjnych. Sądy utknęły w procedurach, a ludzie czekają na przysługujące im prawa!

Remont metra ruszy już 12 stycznia. Duże utrudnienia i komunikacja zastępcza

Od 12 stycznia do połowy maja podróżni muszą uzbroić się w cierpliwość. W stolicy Niemiec jeździć będzie komunikacja zastępcza. Natomiast część linii będzie czasowo wyłączona z użytku. 

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Niemczech

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet