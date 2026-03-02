Polacy w Tesli walczą o głos. Nowa inicjatywa przed wyborami w fabryce
Polacy w Tesli walczą o głos. Nowa inicjatywa przed wyborami w fabryce fot. shutterstock.com
NiemcyPraca i zarobki
4 min.czytania

Polacy w Tesli walczą o poprawę warunków pracy w fabryce

Joanna Baran
Joanna Baran

W fabryce w Grünheide pod Berlinem rozpoczynają się wybory do rady zakładowej. Wśród jedenastu komitetów po raz pierwszy znalazła się Polska Inicjatywa GIGA Berlin. To oddolny ruch pracowników, którzy chcą reprezentować interesy jednej z największych grup narodowościowych w zakładzie. Polacy w Tesli walczą o głos, aby poprawić swoją sytuację w pracy. 

Szacuje się, że w gigafabryce Muska pracuje od tysiąca do nawet 2,5 tysiąca Polaków. Dokładnych danych firma nie ujawnia. Według informacji brandenburskiego ministerstwa gospodarki około 10 procent załogi dojeżdża do pracy bezpośrednio z Polski. W praktyce oznacza to codzienne trasy liczące często ponad sto kilometrów w jedną stronę. Pracują Polacy dojeżdżający z miejscowości takich jak Rzepin, Gorzów czy Szczecin.

- Advertisement -

Polacy w Tesli walczą o głos. Dlaczego powstała inicjatywa?

Hasło inicjatywy brzmi: „Nie gryziemy ręki, która nas karmi – ale też nie siedzimy cicho”. To zdanie dobrze oddaje nastroje części polskich pracowników. Wielu z nich pracuje na umowach tymczasowych. Podpisali umowy przez agencje pracy. To oznacza mniejszą stabilność zatrudnienia i większą podatność na redukcje.

Pracownicy tymczasowi często liczą na przejście na stały kontrakt. Ta perspektywa bywa źródłem presji. Z relacji osób związanych z fabryką wynika, że niektórzy unikają zwolnień lekarskich z obawy o utratę szansy na etat. Różnice w poziomie zabezpieczenia między pracownikami bezpośrednio zatrudnionymi a tymczasowymi są wyraźne.

Drugim problemem jest bariera językowa. Część Polaków nie zna w wystarczającym stopniu niemieckiego ani angielskiego, by swobodnie komunikować się w sprawach administracyjnych czy kadrowych. W codziennej pracy radzą sobie dzięki rutynie i wsparciu kolegów. Jednak formalne kwestie bywają trudne.

O co walczą Polacy w Tesli?

Postulaty inicjatywy mają zarówno wymiar praktyczny, jak i symboliczny. Wśród najważniejszych znajdują się dodatki stażowe, rozszerzenie oferty szkoleń oraz wprowadzenie 45-minutowej płatnej przerwy. Polscy pracownicy domagają się również wsparcia administracyjnego w języku polskim oraz szerszego wykorzystania tego języka w komunikacji wewnętrznej.

Polacy w Tesli walczą o głos. Nowa inicjatywa przed wyborami w fabryce
Polacy w Tesli walczą o głos. Nowa inicjatywa przed wyborami w fabryce
fot. shutterstock.com

 

Istotnym punktem programu jest rozwinięcie tzw. Poland Ticket – połączeń autokarowych umożliwiających dojazd do pracy z Polski. Pierwsze kursy ruszyły jesienią ubiegłego roku z okolic Kostrzyna. Teraz pracownicy z innych regionów chcą podobnych rozwiązań.

W programie znalazł się również postulat wprowadzenia do stołówki dań kuchni polskiej. Dla części obserwatorów to detal. Natomiast dla inicjatorów – element budowania poczucia przynależności i zauważenia obecności dużej grupy pracowników zza Odry.

Czym jest rada zakładowa?

Rada zakładowa (Betriebsrat) jest ważnym elementem niemieckiego modelu współzarządzania. Reprezentuje pracowników wobec pracodawcy i ma realny wpływ na kwestie organizacji pracy, czasu pracy, warunków zatrudnienia czy zwolnień. Nie jest związkiem zawodowym. Natomiast współpracuje z nimi i może współdecydować o wielu sprawach wewnętrznych.

W Grünheide rada liczy 37 członków. Dotychczas znaczącą rolę odgrywał w niej związek zawodowy , który dąży do objęcia zakładu układem zbiorowym. Kierownictwo fabryki odnosi się do tych planów z dystansem. Podczas jednego ze spotkań z załogą właściciel firmy, , podkreślał, że przyszła rozbudowa zakładu powinna odbywać się bez „zewnętrznych wpływów”.

Dlatego tegoroczne wybory są tak ważne dla przyszłości fabryki. Dlatego Polacy w Tesli walczą o głos i lepsze warunki pracy.

Między integracją a podziałem

Polacy w Tesli w Berlinie stoją dziś przed strategicznym wyzwaniem. Z jednej strony chcą wyraźnie artykułować interesy konkretnej grupy narodowościowej. Z drugiej – muszą przekonać także innych pracowników, że postulaty wzmacniają całą załogę.

Niemniej sprawy takie jak stabilność zatrudnienia, bezpieczeństwo pracy czy dostęp do szkoleń nie mają przecież narodowości.

Polacy w Tesli – symbol nowej mobilności

Obecność tysięcy polskich pracowników w nowoczesnej fabryce samochodów elektrycznych pod Berlinem to obraz zmieniającej się Europy rynku pracy. Granica państwowa nie stanowi już bariery, ale codzienność transgranicznego dojazdu wiąże się z realnymi kosztami – czasowymi, finansowymi i społecznymi.

Dla wielu Polaków praca w Tesli to szansa na wyższe zarobki i kontakt z nowoczesnymi technologiami. Dla części – także próba odnalezienia się w wymagającym środowisku produkcyjnym, gdzie tempo pracy i presja efektywności są wysokie.

Wybory do rady zakładowej pokażą, czy Polacy w Tesli zdołają przełożyć swoją liczebność na realny wpływ. Niezależnie od wyniku jedno jest pewne: ich głos stał się widoczny. A w systemie współdecydowania to pierwszy krok do zmiany.

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Wielka Warszawska – wielkie pieniądze, wielkie ambicje, wielki wyścig

Wielka Warszawska” wchodzi do kin w UK od 27 lutego. Sensacyjne kino o wyścigach na Służewcu, mafii i Polsce 1991 roku.

Niemcy dają obywatelom wolny wybór w ogrzewaniu domów

Niemiecki rząd odchodzi od sztywnej zasady, według której nowe systemy musiały w 65 proc. opierać się na odnawialnych źródłach energii.

Tysiące pracowników w Niemczech nie otrzymuje płacy minimalnej

Płacy minimalna w Niemczech to temat, który zyskał na...

Wnioski o obywatelstwo niemieckie bardziej kontrolowane

Z danych berlińskiego Urzędu ds. Imigracji (LEA) wynika, że w 2025 roku odrzucono jeden na 20 wniosków o obywatelstwo niemieckie.

Za zwolnienie dziecka ze szczepienia wystarczy zapłacić

W Niemczech dochodzi do świadomego omijania przepisów przez część rodziców i lekarzy w sprawie szczepień przeciwko odrze.

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Niemczech

Wydarzenia kryminalne

Transport