Niemcy zaciskają pasa. Na czym oszczędzają w 2026 roku?

Miłosz Magrzyk
Ceny w Niemczech coraz mocniej odciskają się na codzienności zachodnich sąsiadów Polski. Najnowsze badanie Instytutu Forsa pokazuje, że Niemcy odczuwają skutki napędzane m.in. sytuacją na Bliskim Wschodzie i dostosowują wydatki do trudnej rzeczywistości.

Zmiana nie ma charakteru kosmetycznego, lecz uchodzi za głęboką transformację wyborów konsumenckich, obejmującą niemal wszystkie obszary życia – od jedzenia po transport. Co istotne, ograniczenia nie dotyczą wyłącznie najuboższych. Choć to właśnie młodzi i osoby o niższych dochodach najczęściej deklarują konieczność oszczędzania, skala zjawiska obejmuje ponad połowę społeczeństwa.

Na czym oszczędzają Niemcy?

Z raportu wynika, że aż 58 proc. Niemców ograniczyło wydatki. Konsumenci podejmują mniej spontanicznych decyzji zakupowych i ostrożniej podchodzą do planowania budżetu. Komunikacja miejska w Berlinie drożeje, a czynsze w Niemczech wzrosły o 44 proc., przy czym w Berlinie o 70 proc.

Najczęściej wskazywane obszary oszczędności to:

  • jedzenie na mieście – ograniczone przez 76 proc. badanych,
  • zakupy spożywcze – zmniejszone przez 69 proc. respondentów,
  • paliwo – redukcja wydatków u około 65 proc. osób,
  • energia – oszczędza 59 proc. gospodarstw domowych,
  • podróże i wakacje – cięcia deklaruje 57 proc. ankietowanych,
  • rozrywka i rekreacja – ograniczone przez 55 proc.

Zmiana nawyków odpowiada na wzrost cen paliw o około 50 centów w krótkim okresie. Benzyna kosztuje średnio 2,2 euro za litr, a olej napędowy 2,31 euro. Jeszcze kilka miesięcy temu takie ceny wydawały się nieprawdopodobne.

Transport i styl życia – nowe wybory Niemców

Więcej osób rezygnuje z samochodu na rzecz tańszych alternatyw. Co ciekawe, ta chwilowa reakcja może utrwalić się trend.

  • 51 proc. częściej korzysta z roweru,
  • 42 proc. wybiera przemieszczanie się pieszo,
  • 35 proc. częściej korzysta z transportu publicznego,
  • 22 proc. organizuje wspólne dojazdy.

Premia kryzysowa. Kto skorzysta?

W odpowiedzi na rosnące niezadowolenie społeczne niemiecki rząd przygotowuje pakiet osłonowy. Jednym z jego częściej komentowanych elementów jest tzw. premia kryzysowa o wysokości 1000 euro.

Jej konstrukcja wzbudziła kontrowersje, ponieważ nie jest to świadczenie gwarantowane – decyzja o wypłacie zależy wyłącznie od pracodawcy. Największe szanse na grant mają pracownicy dużych firm, sektor małych i średnich przedsiębiorstw może nie być w stanie wypłacić bonusów, a samozatrudnionych, studentów oraz emerytów automatycznie wykluczono z pomocy.

Dodatkowo rząd planuje czasowe obniżenie podatków na paliwo, w związku z czym cena benzyny i diesla spadnie o około 17 centów na litrze.

