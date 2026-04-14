Coraz wyższe czynsze w Niemczech
Czynsze w Niemczech wzrosły o 44 proc. A w Berlinie o 70 proc.

Paulina Markowska

Najemcy w Niemczech muszą mierzyć się z niemal niemożliwymi do udźwignięcia podwyżkami czynszu. Od 2016 roku wzrosły one średnio o 44 proc. Natomiast w Berlinie o prawie 70 proc.

Życie w Niemczech staje się coraz droższe. Niestety wynajem odgrywa w tym dużą rolę. Kraj ten słynie z tego, że mieszkańcy dużych miast wolą wynajmować mieszkania, a nie je kupować. Bardzo możliwe, że postawę tę będą musieli zweryfikować, gdyż w ostatnich latach czynsze znacząco wzrosły.

- Advertisement -

Czynsze w Niemczech coraz wyższe

Według danych rządowych w 14 z 15 największych niemieckich miast czynsze wzrosły średnio o 44 proc. w latach 2016 – 2025. Natomiast w Berlinie zwiększyły się o 69 proc., a w Lipsku średnio o 67 proc.

Berlin nie jest jednak najdroższym miastem w Niemczech. To niechlubne miejsce zajmuje Monachium z czynszem wynoszącym 21,29 euro za metr kwadratowy. Tuż za nim plasuje się Frankfurt nad Menem z 16,58 euro i wzrostem od 2016 roku o 39 proc. A tuż za nim Stuttgart z 16,06 euro za metr kwadratowy i wzrostem o 37 proc.

Właściciele nieruchomości zawyżają stawki

Od 1 czerwca 2015 roku obowiązuje tzw. hamulec czynszowy dla istniejących mieszkań. Zgodnie z nim czynsz nie powinien przekraczać o 10 proc. lokalnego czynszu porównawczego.

Niestety narzędzie to okazało się mało skuteczne, a właściciele nieruchomości nadal zawyżali stawki. Aby z tym walczyć, niemiecki rząd uruchomił w 2024 roku tzw. kalkulator czynszu (Mietwucher-Rechner).

W ten sposób najemcy w Niemczech mogą skorzystać z kalkulatora online i dowiedzieć się, czy wynajmujący pobiera od nich nielegalnie wysoki czynsz. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, mogą to zgłosić. Wystarczy skontaktować się z lokalnym stowarzyszeniem najemców (Mieterverein).

Po uruchomieniu kalkulatora w pierwszym roku skorzystało z niego 220 000 najemców. Aż dwie trzecie z nich dowiedziało się, że płacą zawyżony czynsz. Połowa najemców, którzy stwierdzili, że płacą za dużo, stwierdziła, że płaci o 50 proc. więcej niż maksymalny lokalny czynsz porównawczy, ustalony na podstawie wskaźnika czynszów.

Ruszyła rekrutacja wykwalifikowanych pracowników z zagranicy

Niemieckie Ministerstwo Rozwoju uruchomiło inicjatywę, którą jest rekrutacja wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

E-hulajnogi w Berlinie – czy w 2027 nastąpi koniec pewnej ery?

Czy Berlin pójdzie śladem Paryża i wprowadzi zakaz. A może uda się znaleźć kompromis dzięki stacjom i lepszej infrastrukturze? Odpowiedź poznamy najpóźniej w 2027 roku

Kolejny strajk w Lufthansie. Ucierpią też pasażerowie z Polski

W piątek w nocy rozpoczną się utrudnienia dla podróżnych korzystających z lotnisk w Niemczech i z lotniczych połączeń międzynarodowych, w tym z Polski.

Nowy obowiązek dla mężczyzn w Niemczech. Wyjazd powyżej 3 miesięcy trzeba zgłosić

Niemcy wprowadzają obowiązek zgłoszenia dłuższych wyjazdów zagranicznych przez mężczyzn w określonym wieku.

D-Ticket co roku będzie droższy! Polacy zapłacą więcej za dojazdy do pracy

Od przyszłego roku cena Deutschland-Ticket ma rosnąć co roku zgodnie z indeksem uwzględniającym wzrost kosztów obsługi.

