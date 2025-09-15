Nowe uprawnienia dla pielęgniarek
Nowe uprawnienia dla pielęgniarek, fot. shutterstock.com
Nowe uprawnienia dla pielęgniarek… czy będą też podwyżki?

Joanna Baran
Joanna Baran

Opieka medyczna jest niewydolna. Zbyt mało lekarzy. Zbyt mało pielęgniarek. I to właśnie ich dotyczą aż dwa projekty zmian, jakie są w niemieckim parlamencie. Każda zakłada poszerzenie uprawnień i zakresu kompetencji. Czy nowe uprawnienia dla pielęgniarek uzdrowić służbę zdrowia? I czy za zwiększeniem obowiązków pójdzie również podwyżka pensji? 

Zgodnie z planami rządu, pielęgniarki i pielęgniarze będą mogli przejmować zadania, które dotychczas zarezerwowane były wyłącznie dla lekarzy. Chodzi m.in. o opatrywanie ran, wsparcie pacjentów z cukrzycą czy opiekę nad osobami z demencją. Co istotne – wykonywanie tych czynności nie będzie wymagało już każdorazowych poleceń lekarskich. Dlatego system ma działać sprawniej i szybciej. Natomiast pacjenci sprawniej dostaną pomoc i opiekę.

Równolegle rząd zapowiada walkę z nadmierną biurokracją. Dokumentacja medyczna ma zostać uproszczona, tak aby pielęgniarki mogły poświęcać więcej czasu pacjentom, a mniej – papierom.

Czy nowe uprawnienia dla pielęgniarek oznaczają wyższe pensje?

Najważniejsze pytanie dotyczy jednak wynagrodzeń. Eksperci zwracają uwagę, że jeśli większe obowiązki nie pójdą w parze z odpowiednim wynagrodzeniem, zawód pielęgniarki nie stanie się bardziej atrakcyjny. Obecnie Niemcy borykają się z poważnym niedoborem kadr. Dlatego według prognoz do 2040 roku potrzeba będzie aż 150 tys. dodatkowych pracowników opieki.

Związki zawodowe i Niemiecka Rada Pielęgniarek domagają się więc jasnych gwarancji finansowych.

Każda minuta odzyskana dzięki mniejszej biurokracji jest cenna, ale bez podwyżek nie zatrzymamy ludzi w zawodzie – podkreślają przedstawiciele środowiska.

Społeczeństwo się starzeje i potrzebuje opieki

Nowe uprawnienia dla pielęgniarek to nie tylko kwestia techniczna, ale też społeczna. Starzejące się społeczeństwo oznacza, że do 2055 roku liczba osób wymagających opieki może wzrosnąć do ponad 8 milionów. Bez wzmocnienia zawodu pielęgniarki i bez przyciągnięcia nowych pracowników – w tym zagranicznych – system opieki w Niemczech stanie się niewydolny.

Lekarze patrzą na reformy z mieszanymi uczuciami. Część widzi w nich szansę na odciążenie przeciążonych gabinetów. Jednak  Bundesärztekammer ostrzega przed „naruszaniem lekarskich kompetencji”.

Nowe uprawnienia dla pielęgniarek – szansa czy pozorna zmiana?

Rząd przekonuje, że to pierwszy krok do nadania zawodowi pielęgniarki statusu pełnoprawnego zawodu medycznego. Jednak to, czy reformy faktycznie poprawią sytuację w niemieckiej ochronie zdrowia, zależeć będzie nie tylko od zakresu nowych kompetencji, lecz także od decyzji finansowych.

 

