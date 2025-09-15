Nowe uprawnienia dla pielęgniarek… czy będą też podwyżki?

Opieka medyczna jest niewydolna. Zbyt mało lekarzy. Zbyt mało pielęgniarek. I to właśnie ich dotyczą aż dwa projekty zmian, jakie są w niemieckim parlamencie. Każda zakłada poszerzenie uprawnień i zakresu kompetencji. Czy nowe uprawnienia dla pielęgniarek uzdrowić służbę zdrowia? I czy za zwiększeniem obowiązków pójdzie również podwyżka pensji?

Zgodnie z planami rządu, pielęgniarki i pielęgniarze będą mogli przejmować zadania, które dotychczas zarezerwowane były wyłącznie dla lekarzy. Chodzi m.in. o opatrywanie ran, wsparcie pacjentów z cukrzycą czy opiekę nad osobami z demencją. Co istotne – wykonywanie tych czynności nie będzie wymagało już każdorazowych poleceń lekarskich. Dlatego system ma działać sprawniej i szybciej. Natomiast pacjenci sprawniej dostaną pomoc i opiekę.

Równolegle rząd zapowiada walkę z nadmierną biurokracją. Dokumentacja medyczna ma zostać uproszczona, tak aby pielęgniarki mogły poświęcać więcej czasu pacjentom, a mniej – papierom.

Czy nowe uprawnienia dla pielęgniarek oznaczają wyższe pensje?

Najważniejsze pytanie dotyczy jednak wynagrodzeń. Eksperci zwracają uwagę, że jeśli większe obowiązki nie pójdą w parze z odpowiednim wynagrodzeniem, zawód pielęgniarki nie stanie się bardziej atrakcyjny. Obecnie Niemcy borykają się z poważnym niedoborem kadr. Dlatego według prognoz do 2040 roku potrzeba będzie aż 150 tys. dodatkowych pracowników opieki.

Związki zawodowe i Niemiecka Rada Pielęgniarek domagają się więc jasnych gwarancji finansowych.

– Każda minuta odzyskana dzięki mniejszej biurokracji jest cenna, ale bez podwyżek nie zatrzymamy ludzi w zawodzie – podkreślają przedstawiciele środowiska.

Społeczeństwo się starzeje i potrzebuje opieki

Nowe uprawnienia dla pielęgniarek to nie tylko kwestia techniczna, ale też społeczna. Starzejące się społeczeństwo oznacza, że do 2055 roku liczba osób wymagających opieki może wzrosnąć do ponad 8 milionów. Bez wzmocnienia zawodu pielęgniarki i bez przyciągnięcia nowych pracowników – w tym zagranicznych – system opieki w Niemczech stanie się niewydolny.

Lekarze patrzą na reformy z mieszanymi uczuciami. Część widzi w nich szansę na odciążenie przeciążonych gabinetów. Jednak Bundesärztekammer ostrzega przed „naruszaniem lekarskich kompetencji”.

Nowe uprawnienia dla pielęgniarek – szansa czy pozorna zmiana?

Rząd przekonuje, że to pierwszy krok do nadania zawodowi pielęgniarki statusu pełnoprawnego zawodu medycznego. Jednak to, czy reformy faktycznie poprawią sytuację w niemieckiej ochronie zdrowia, zależeć będzie nie tylko od zakresu nowych kompetencji, lecz także od decyzji finansowych.