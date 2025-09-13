Opieka socjalna w Niemczech dla rodziny. Tiktoker mówi, jak jest

Wsparcie socjalne dla rodzin w Niemczech
Opieka socjalna w Niemczech należy do jednej z najbardziej hojnych w Europie. Dla przykładu – zasiłek dla bezrobotnych może wynosić nawet 2948,40 euro miesięcznie. Ponadto bezrobotny może liczyć na kompleksowe wsparcie z urzędu pracy. Wsparcie zapewniane jest także kilkuosobowym rodzinom, które nie posiadają dochodów.

Pewien Tiktoker mieszkający w Niemczech prowadzący profil @denis.zde podzielił się na nagraniu swoimi wyliczeniami dotyczącymi opieki socjalnej dla niepracującej pięcioosobowej rodziny.

Hojna opieka socjalna w Niemczech

Z obliczeń Tiktokera Denisa wynika, że dwie osoby dorosłe mogą otrzymać łącznie 1012 euro miesięcznie w ramach opieki socjalnej. Ponadto 390 euro mogą dostać na sześcioletnie dziecko. Natomiast na dzieci w wieku 14 i 16 lat mogą otrzymać po 471 euro (czyli razem 942 euro). W ten sposób łącznie pomoc dla rodziny wyniesie 2344 euro.

Ponadto według zasad ustalanych przez lokalne gminy w Niemczech jedna osoba ma prawo do mieszkania o powierzchni 45-50 m kwadratowych. Natomiast dwie osoby – do 60 metrów kwadratowych. Z kolei każda dodatkowa osoba – do 15 metrów kwadratowych. W ten sposób pięcioosobowej rodzinie przysługuje do 110 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej.

Koszt wynajmu mieszkania pokrywa – według Tiktokera – państwo. Ponadto miasto płaci za ogrzewanie. Darmowe dla takiej rodziny są też telewizja kablowa i przedszkole. Łącznie z obliczeń Denisa wyszło, że rodzina otrzymuje około 3562,36 euro miesięcznie. A jedyne co musi sama opłacić, to wyżywienie, energię elektryczną itp.

@denis.zde Takie pieniądze dostaje rodzina 5 osobowa nie pracując w Niemczech … tutaj odpowiadam na wczorajszy film 😱😱 Jesteście w szoku… ?? #niemcy #bürgergeld #bezrobocie #uwaga #polacyzagranica ♬ Originalton – Denis z Niemiec 🇩🇪🇵🇱😁☺️

Oczywiście należy uwzględnić w powyższych wyliczeniach fakt, że wysokość świadczeń oraz zasady przydziału mieszkań zależą od lokalnej gminy. To ona ustala minimalną powierzchnię lokalu dla konkretnej liczby osób.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech?

Natomiast zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, które przepracowały w Niemczech co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 30 miesięcy swojego pobytu. Ponadto muszą być zameldowane w Niemczech. Jeśli nie posiadamy meldunku, nie będziemy mogli ubiegać się o zasiłek.

Co istotne – w przypadku utraty pracy zasiłek dla bezrobotnych uzyskany w Niemczech może być transferowany do Polski na okres do 6 miesięcy.

Dwa główne rodzaje zasiłków

W Niemczech mamy dwa główne rodzaje zasiłków:

  • Arbeitslosengeld I (ALG I) – zasiłek ubezpieczeniowy. Jego wysokość to 60 proc. netto dotychczasowej pensji dla osób bezdzietnych. Lub 67 proc. dla osób z dziećmi. Maksymalna wysokość tego zasiłku może wynieść nawet 2948,40 euro miesięcznie. Warunkiem jego utrzymania jest opłacanie składek na ubezpieczenie od bezrobocia.
  • Bürgergeld (dawniej Hartz IV) – zasiłek socjalny. Wynosi on 563 euro miesięcznie dla samotnej osoby, 506 euro dla partnerów (każdy), od 357 do 471 euro na dzieci. Przysługuje on tym osobom, które nie mogą skorzystać z ALG I ze względu na zbyt krótki staż pracy.

