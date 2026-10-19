Ostrzeżenie od HMRC dotyczące MTD. Przedsiębiorcy mają niewiele czasu

Przedsiębiorcy i landlordzi dostali ostrzeżenie od HMRC dotyczące programu Making Tax Digital (MTD). Urząd skarbowy przypomina im o ważnym terminie w sprawie kwartalnej aktualizacji podatku dochodowego.

Program Making Tax Digital w zakresie podatku dochodowego stał się obowiązkowy w kwietniu 2026 roku. Dotyczy on jednoosobowych działalności gospodarczych i wynajmujących, których dochód kwalifikowany przekroczył 50 000 funtów.

Ostrzeżenie od HMRC dotyczące Making Tax Digital

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i landlordzi objęci systemem Making Tax Digital mają czas do 7 listopada na przesłanie do HMRC kolejnego kwartalnego zestawienia danych.

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Przepisy wprowadzane są etapami. Natomiast kryterium kwalifikowalności opiera się na wysokości dochodu uzyskiwanego z samozatrudnienia oraz wynajmu nieruchomości.

Osoby, których deklaracja podatkowa za rok podatkowy 2024–25 wykazała kwalifikowalny dochód przekraczający 50 000 funtów, muszą korzystać z systemu od 6 kwietnia 2026 roku.

Obowiązek ten będzie dotyczył kolejnej grupy od kwietnia 2027 roku. Dotyczy to osób, których deklaracja podatkowa za rok 2025–26 wykaże kwalifikowalny dochód powyżej 30 000 funtów.

Następnie, od kwietnia 2028 roku, próg ten ma zostać obniżony do kwoty powyżej 20 000 funtów. W oparciu o dane z deklaracji podatkowej za rok 2026–27.

Pod pojęciem „kwalifikowalnego dochodu” rozumie się przychód brutto z samozatrudnienia oraz wynajmu nieruchomości. Przed odliczeniem jakichkolwiek kosztów. Nie jest to tożsame z zyskiem. Przy ustalaniu progu sumuje się dochody z tych źródeł.

Co się stanie, jeśli nie dotrzymamy wyznaczonego terminu?

W ramach systemu „Making Tax Digital” HMRC wprowadziło system punktów karnych za nieterminowe składanie deklaracji. Urząd potwierdził jednak, że w roku podatkowym 2026–27 nie będzie ich przyznawał za opóźnienia w składaniu kwartalnych aktualizacji danych.

Podatnicy nadal muszą jednak przesłać wymagane aktualizacje, zanim będą mogli złożyć swoje roczne zeznanie podatkowe. W przypadku nieterminowego opłacenia podatku urząd może nałożyć odrębne kary.

Osoby, które nie mają pewności, czy muszą korzystać z tego systemu, powinny sprawdzić swoje poprzednie zeznanie podatkowe oraz oficjalne wytyczne HMRC.