W pubach i restauracjach jest coraz trudniej o pracę w UK
W pubach i restauracjach jest coraz trudniej o pracę w UK / fot. Shutterstock
UKPraca i finanse
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W jakich branżach łatwiej, a w jakich trudniej o pracę w UK?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Według najnowszych danych w takich branżach jak gastronomia, opieka zdrowotna czy logistyka jest obecnie trudniej o pracę. Natomiast liczba wakatów wzrosła w innych sektorach.

Niestety ożywienie gospodarcze, z którym mieliśmy do czynienia na Wyspach wiosną, uległo odwróceniu. W lipcu – po raz pierwszy od czterech miesięcy – spadła całkowita liczba wakatów w Wielkiej Brytanii, wynika z danych portalu z ofertami pracy, Adzuna.

W jakich branżach łatwiej o pracę w UK?

Według danych z raportu Adzuna UK Job Market liczba wolnych miejsc pracy w Wielkiej Brytanii spadła w lipcu do 791 490. Jest to o 9,60 proc. mniej w ujęciu rocznym. Po raz pierwszy od początku roku mamy do czynienia z pogłębieniem się rocznego spadku.

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Warto podkreślić, że sektory, które napędzały majowe ożywienie, nadal odnotowują wzrost wakatów. Należą do nich turystyka, edukacja, handel i budownictwo. Po raz pierwszy dołączył do nich sektor produkcyjny, który w lipcu odnotował wzrost rok do roku.

Branża edukacyjna jest tą, w której odnotowano najwięcej ofert pracy. W lipcu liczba wakatów wyniosła w niej 192 366. Stanowi to wzrost o 11,9 proc. rok do roku. Z kolei handel i budownictwo to kolejne sektory z zarejestrowanym wzrostem. W ujęciu rocznym wyniósł on 8,3 proc. Natomiast turystyka odnotowała wzrost o 348 proc., a produkcja o 2,2 proc.

W sektorze dostawczym odnotowano spadek wakatów
W sektorze dostawczym odnotowano spadek wakatów / fot. Shutterstock

Gdzie trudniej o pracę w Wielkiej Brytanii?

W raporcie podano również sektory, w których obserwuje się gwałtowny spadek ofert pracy. Należą do nich opieka zdrowotna, pielęgniarstwo, gastronomia oraz logistyka. Tracą one jedną czwartą lub więcej wakatów rok do roku.

Liczba wakatów w opiece zdrowotnej i pielęgniarstwie spadła o 30,6 proc. rok do roku, w logistyce o 28,1 proc. Natomiast w gastronomii o 26,8 proc.

Ponadto spadła także liczba wakatów dla absolwentów do 8383. Jest to nowy – rekordowo niski poziom, niższy niż poprzednie minimum z maja wynoszące 8398. Stanowi to spadek o 45,6 proc. rok do roku. W raporcie zauważono, że jest to część wieloletniego spadku z ponad 55 000 miejsc pracy dla absolwentów, które osiągnęły szczyt w połowie 2017 roku.

Odnotowano także zmniejszenie liczby wakatów na stanowiskach początkowych do 192 864 w lipcu. Stanowi to spadek o 8,1 proc. rok do roku.

W jakich regionach łatwiej o zatrudnienie?

Południowo-wschodnia Anglia była jedynym regionem w Wielkiej Brytanii z dodatnim rocznym wzrostem liczby wakatów, wynoszącym 0,65 proc. Z kolei Szkocja odnotowała największy spadek liczby wakatów spośród wszystkich regionów, na poziomie -21,4 proc. Natomiast Irlandia Północna przeszła z jedynego regionu odnotowującego roczny wzrost w marcu (+0,3%) do spadku o -7,5 proc. w lipcu — co jest znaczącą zmianą.

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