poniedziałek, 13 października, 2025
type here...
Polska agencja pracy ukarana. Firma oskarżona za wyzysk pracowników w międzynarodowej aferze
Z raportu Inspekcji wynika, że rolnicze przedsiębiorstwo z Westland współpracowało z polską agencją i inną holenderską spółką, wymieniając się pracownikami. fot. shutterstock.com
HolandiaKryminalne
3 min.czytania

Polska agencja pracy ukarana. Podejrzenie łamania praw człowieka i międzynarodowa afera!

Joanna Baran
Joanna Baran

Holenderska Inspekcja Pracy (Nederlandse Arbeidsinspectie) nałożyła rekordową karę w wysokości 432 tysięcy euro na dwie firmy z regionu Westland oraz polską agencję pracy tymczasowej. Według ustaleń inspektorów, podmioty te zatrudniały nielegalnych pracowników spoza Unii Europejskiej. Naruszały przepisy prawa pracy i zasady dotyczące delegowania cudzoziemców. Polska agencja pracy ukarana ogromną karą poniosła konsekwencje łamania prawa pracy i praw człowieka. 

Z raportu Inspekcji wynika, że rolnicze przedsiębiorstwo z Westland współpracowało z polską agencją i inną holenderską spółką, wymieniając się pracownikami. W sumie 32 osoby z krajów trzecich, czyli spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, pracowały w Holandii bez wymaganych zezwoleń.

Zatrudnieni cudzoziemcy byli kierowani do pracy w rolnictwie i ogrodnictwie. Czyli w sektorach, które w Holandii od lat borykają się z niedoborem siły roboczej. Choć popyt na pracowników sezonowych jest ogromny, to – jak wskazują eksperci – niektóre agencje nadużywają tego faktu. Omijają przepisy migracyjne i zasady bezpieczeństwa pracy. A praca często kończy się tragicznymi wypadkami. Dlatego w Holandii nielegalne sprowadzanie pracowników jest coraz częściej ścigane i surowo karane.

- Advertisement -

Polska agencja pracy ukarana – złamano przepisy i godność pracowników

Zgodnie z holenderskim prawem, każdy pracodawca, który zatrudnia osoby spoza EOG, musi uzyskać zezwolenie na pracę (tzw. TWV). W tym przypadku ani polska agencja pracy, ani holenderskie firmy nie posiadały takich dokumentów.

Inspektorzy stwierdzili, że doszło do rażącego naruszenia przepisów o legalnym zatrudnieniu. Wskazali również, że doszło do potencjalnego naruszenia praw człowieka, jeśli warunki pracy były niegodne lub poniżej standardów. W niektórych podobnych przypadkach w przeszłości odnotowywano zatrzymywanie paszportów pracowników, nieodpowiednie zakwaterowanie czy brak ubezpieczenia zdrowotnego.

Rynek nielegalnej pracy w Holandii – rosnący problem

Holandia, pomimo surowych przepisów, od lat zmaga się z problemem nielegalnej pracy w sektorach rolnictwa, logistyki i budownictwa.
Według danych Arbeidsinspectie, tylko w 2024 roku przeprowadzono ponad 2 000 kontroli, z czego w blisko jednej piątej przypadków wykryto nielegalne zatrudnienie.

Często w procederze uczestniczą międzynarodowe agencje pracy, które wykorzystują luki prawne i różnice między systemami prawnymi krajów UE. Pracownicy – głównie z Europy Wschodniej, Azji i Afryki – są wprowadzani w błąd obietnicami legalnej pracy, a następnie trafiają do systemu wyzysku i nadużyć.

Nowe, surowsze kary – nawet 11 250 euro za jednego pracownika

Od lutego 2025 roku w Holandii obowiązują ostrzejsze przepisy dotyczące nielegalnego zatrudnienia. Kara może sięgnąć nawet 11 250 euro za jednego pracownika, w zależności od skali i charakteru wykroczenia.

W przypadku stwierdzenia działań umyślnych – takich jak handel ludźmi, przetrzymywanie dokumentów czy niebezpieczne warunki pracy – Inspekcja Pracy może wstrzymać działalność firmy, a sprawę przekazać prokuraturze.

Holenderskie władze: „Nie ma miejsca na wyzysk pracowników”

Rzeczniczka Holenderskiej Inspekcji Pracy w komentarzu dla mediów podkreśliła, że „każdy przypadek nielegalnego zatrudnienia to uderzenie w uczciwy rynek pracy i w prawa człowieka”. Dodała, że władze planują kolejne kontrole w sektorze rolnym i logistycznym, gdzie skala nadużyć jest największa.

Polska agencja pracy ukarana – sygnał dla całej branży

Sprawa polskiej agencji i firm z Westland ma być ostrzeżeniem dla innych pośredników, którzy próbują omijać przepisy. Holenderskie służby zapowiadają wzmożoną współpracę z inspekcjami pracy w Polsce i innych krajach UE, by przeciwdziałać wyzyskowi pracowników migrujących.

Eksperci ds. rynku pracy podkreślają, że tylko ścisła współpraca międzynarodowa i egzekwowanie przepisów może ograniczyć nielegalne praktyki, które podważają zaufanie do europejskiego rynku pracy i uderzają w uczciwe przedsiębiorstwa.

 

Przeczytaj także

Holandia w kryzysie mieszkaniowym: setki tysięcy brakujących lokali

W Holandii coraz trudniej o własny dach nad głową. Brakuje setek tysięcy mieszkań, a rosnące koszty budowy i biurokracja tylko pogłębiają problem.

Holandia deportuje bezdomnych Polaków. Liczba wydaleń z kraju rośnie lawinowo

Liczba deportacji bezdomnych migrantów z krajów Unii Europejskiej w Holandii stale rośnie. Najczęściej dotyczy to obywateli Polski i Rumunii. Wielu Polaków zmaga się z uzależnieniami oraz problemami ze zdrowiem psychicznym. Holenderskie władze coraz częściej usuwają ich z kraju, próbując w ten sposób ograniczyć skalę bezdomności w miastach.

Ogromny pożar w Amsterdamie. Ofiara śmiertelna i ponad 100 osób bez domu

Amsterdam, 7 października 2025 r. w godzinach wieczornych wybuchł pożar budynku mieszkalnego. Ogromny pożar w Amsterdamie był widziany z wielu miejsc miasta. Natomiast akcja gaśnicza trwała wiele godzin.

Natychmiastowe zwolnienie z pracy w Holandii. Jakie prawa ma pracownik i kiedy może być zwolniony?

Natychmiastowe zwolnienie z pracy w Holandii to poważny środek, stosowany tylko w wyjątkowych przypadkach. Dla pracowników, w tym przyjezdnych z Polski, oznacza ono natychmiastową utratę pracy i potencjalne konsekwencje finansowe. Jakie masz prawa w tej sytuacji i czy możesz się odwołać od decyzji?

Zasiłek dla bezrobotnych w Holandii. Kto może go otrzymać?

Osoby, które zwolniono z pracy lub którym nie przedłużono umowy, mogą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w Holandii.

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Holandii

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet