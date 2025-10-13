Polska agencja pracy ukarana. Podejrzenie łamania praw człowieka i międzynarodowa afera!

Holenderska Inspekcja Pracy (Nederlandse Arbeidsinspectie) nałożyła rekordową karę w wysokości 432 tysięcy euro na dwie firmy z regionu Westland oraz polską agencję pracy tymczasowej. Według ustaleń inspektorów, podmioty te zatrudniały nielegalnych pracowników spoza Unii Europejskiej. Naruszały przepisy prawa pracy i zasady dotyczące delegowania cudzoziemców. Polska agencja pracy ukarana ogromną karą poniosła konsekwencje łamania prawa pracy i praw człowieka.

Z raportu Inspekcji wynika, że rolnicze przedsiębiorstwo z Westland współpracowało z polską agencją i inną holenderską spółką, wymieniając się pracownikami. W sumie 32 osoby z krajów trzecich, czyli spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, pracowały w Holandii bez wymaganych zezwoleń.

Zatrudnieni cudzoziemcy byli kierowani do pracy w rolnictwie i ogrodnictwie. Czyli w sektorach, które w Holandii od lat borykają się z niedoborem siły roboczej. Choć popyt na pracowników sezonowych jest ogromny, to – jak wskazują eksperci – niektóre agencje nadużywają tego faktu. Omijają przepisy migracyjne i zasady bezpieczeństwa pracy. A praca często kończy się tragicznymi wypadkami. Dlatego w Holandii nielegalne sprowadzanie pracowników jest coraz częściej ścigane i surowo karane.

Polska agencja pracy ukarana – złamano przepisy i godność pracowników

Zgodnie z holenderskim prawem, każdy pracodawca, który zatrudnia osoby spoza EOG, musi uzyskać zezwolenie na pracę (tzw. TWV). W tym przypadku ani polska agencja pracy, ani holenderskie firmy nie posiadały takich dokumentów.

Inspektorzy stwierdzili, że doszło do rażącego naruszenia przepisów o legalnym zatrudnieniu. Wskazali również, że doszło do potencjalnego naruszenia praw człowieka, jeśli warunki pracy były niegodne lub poniżej standardów. W niektórych podobnych przypadkach w przeszłości odnotowywano zatrzymywanie paszportów pracowników, nieodpowiednie zakwaterowanie czy brak ubezpieczenia zdrowotnego.

Rynek nielegalnej pracy w Holandii – rosnący problem

Holandia, pomimo surowych przepisów, od lat zmaga się z problemem nielegalnej pracy w sektorach rolnictwa, logistyki i budownictwa.

Według danych Arbeidsinspectie, tylko w 2024 roku przeprowadzono ponad 2 000 kontroli, z czego w blisko jednej piątej przypadków wykryto nielegalne zatrudnienie.

Często w procederze uczestniczą międzynarodowe agencje pracy, które wykorzystują luki prawne i różnice między systemami prawnymi krajów UE. Pracownicy – głównie z Europy Wschodniej, Azji i Afryki – są wprowadzani w błąd obietnicami legalnej pracy, a następnie trafiają do systemu wyzysku i nadużyć.

Nowe, surowsze kary – nawet 11 250 euro za jednego pracownika

Od lutego 2025 roku w Holandii obowiązują ostrzejsze przepisy dotyczące nielegalnego zatrudnienia. Kara może sięgnąć nawet 11 250 euro za jednego pracownika, w zależności od skali i charakteru wykroczenia.

W przypadku stwierdzenia działań umyślnych – takich jak handel ludźmi, przetrzymywanie dokumentów czy niebezpieczne warunki pracy – Inspekcja Pracy może wstrzymać działalność firmy, a sprawę przekazać prokuraturze.

Holenderskie władze: „Nie ma miejsca na wyzysk pracowników”

Rzeczniczka Holenderskiej Inspekcji Pracy w komentarzu dla mediów podkreśliła, że „każdy przypadek nielegalnego zatrudnienia to uderzenie w uczciwy rynek pracy i w prawa człowieka”. Dodała, że władze planują kolejne kontrole w sektorze rolnym i logistycznym, gdzie skala nadużyć jest największa.

Polska agencja pracy ukarana – sygnał dla całej branży

Sprawa polskiej agencji i firm z Westland ma być ostrzeżeniem dla innych pośredników, którzy próbują omijać przepisy. Holenderskie służby zapowiadają wzmożoną współpracę z inspekcjami pracy w Polsce i innych krajach UE, by przeciwdziałać wyzyskowi pracowników migrujących.

Eksperci ds. rynku pracy podkreślają, że tylko ścisła współpraca międzynarodowa i egzekwowanie przepisów może ograniczyć nielegalne praktyki, które podważają zaufanie do europejskiego rynku pracy i uderzają w uczciwe przedsiębiorstwa.