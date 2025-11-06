Pościg za Polakiem jak z filmu. Pędził ponad 200 km/h, był pod wpływem narkotyków
Pościg za Polakiem jak z filmu. Pędził ponad 200 km/h, był pod wpływem narkotyków fot. shutterstock.com
NiemcyKryminalne
1 min.czytania

Pościg za Polakiem jak z filmu. Pędził ponad 200 km/h, był pod wpływem narkotyków

Joanna Baran
Joanna Baran

Bawarska policja 4.11.2025 o godzinie 23 zatrzymała 31-letniego Polaka. Mężczyzna uciekał autostradą i drogami krajowymi. Pędził momentami ponad 200 km/h. Mężczyzna był pod wpływem narkotyków i nie posiadał prawa jazdy. Pościg za Polakiem trwał przez ponad 50 kilometrów. 

Do dramatycznych scen doszło we wtorek, 4 listopada, po godzinie 23:00. Patrol bawarskiej policji próbował zatrzymać kierowcę samochodu marki Audi do rutynowej kontroli na autostradzie A73. Mężczyzna zignorował sygnały funkcjonariuszy i gwałtownie przyspieszył, rozpoczynając ucieczkę w kierunku miasta Kronach.

- Advertisement -

Ucieczka przez pół Bawarii

Według relacji policji, momentami rozpędzał się do ponad 200 km/h. Mężczyzna przejeżdżał przez czerwone światła. Dlatego stwarzał ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Pościg trwał ponad 50 kilometrów i zakończył się dopiero w okolicach miejscowości Naila, około 20 km od granicy z Czechami.

Odurzony kierowca i narkotyki w samochodzie

Po zatrzymaniu kierowcy policjanci dokonali przeszukania pojazdu. W środku znaleziono narkotyk typu crystal meth, a szybki test przeprowadzony na miejscu potwierdził obecność substancji odurzających w organizmie 31-latka.

Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna nie posiadał prawa jazdy, a jego samochód został natychmiast skonfiskowany. Na szczęście w wyniku szaleńczego pościgu nikt nie odniósł obrażeń.

Pościg za Polakiem jak z filmu, czyli poważne zarzuty i nowoczesna technologia w akcji

Śledczy z Bawarii postawili Polakowi poważne zarzuty — m.in. naruszenie ustawy o środkach odurzających, udział w nielegalnym wyścigu samochodowym, stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym oraz prowadzenie pojazdu bez uprawnień.

Cała akcja była koordynowana z centrum dowodzenia w Bayreuth, które wykorzystało system GPS do śledzenia ruchu radiowozów i planowania blokad drogowych w czasie rzeczywistym. Dzięki tej technologii policji udało się skutecznie przewidzieć trasę ucieczki i zatrzymać kierowcę bez konieczności użycia siły. Dlatego tak realnie nikt nie ucierpiał.

Pościg za Polakiem jak z filmu, ale z realnymi konsekwencjami

Jak podkreślają niemieckie służby, swoim zachowaniem 31-latem mógł doprowadzić do tragedii. Policja apeluje o rozwagę i przypomina, że prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków i ucieczka przed kontrolą to przestępstwa. Dlatego mogą skutkować wieloma latami więzienia.

„To cud, że nikt nie został ranny. Przy prędkościach przekraczających 200 km/h nawet najmniejszy błąd mógł skończyć się śmiercią” – przekazał rzecznik bawarskiej policji.

 

Przeczytaj także

Małe firmy nadal zatrudniają. Dobre wiadomości z rynku pracy

Małe firmy nadal zatrudniają – i choć nie rosną spektakularnie, to swoją stabilnością i elastycznością dają gospodarce coś, czego często brakuje gigantom: odporność na kryzysy i zaufanie pracowników. Dziś stanowią jeden z najstabilniejszych filarów niemieckiej gospodarki.

Dlaczego ładowanie auta jest tak drogie i czy można coś z tym zrobić?

Jeśli ceny prądu przy stacjach nie spadną, a infrastruktura nie będzie rozwijana, elektromobilność może utknąć w martwym punkcie. Zamiast ekologicznej rewolucji może nas czekać frustracja kierowców i spowolnienie inwestycji.

Nowe przepisy o fakturach elektronicznych w Niemczech

Od 1 stycznia 2025 w Niemczech wchodzą w życie obowiązkowe e-faktury. Sprawdź, kogo dotyczy zmiana, jakie są wyjątki i jak przygotować firmę.

Od stycznia mają wzrosnąć składki na ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Od stycznia 2026 roku mają wzrosnąć składki na ustawowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech. Mimo pomocy rządu podwyżka ma być znacząca.

Ceny w Polsce wyższe niż w Niemczech!

Przez lata Polskę uznawano za zakupowy raj dla Niemców. Tanie jedzenie, tania chemia, a do tego pełne bazary w przygranicznych miejscowościach. Wszystko to przyciągało klientów z zachodu. Dziś jednak ten obraz staje się przeszłością. Ceny w Polsce w wielu przypadkach są wyższe niż w Niemczech.

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Niemczech

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet