Przedszkola zamknięte, objazdy i nieczynne urzędy – co nas czeka 18 grudnia?

W środę, 18 grudnia 2025 roku będzie w Berlinie ogromny strajk pracowników służby publicznej. W proteście planuje wziąć udział nawet 200 000 osób. Część przedszkoli, szkół i żłobków będzie działać tego dnia w trybie awaryjnym lub będzie nieczynna. Miasto organizuje objazdy. Staną również urzędy.

Akcję organizuje związek zawodowy Verdi przy wsparciu innych organizacji, takich jak GEW, GdP i IG Bau. Strajk obejmie cały tzw. „Landesdienst”, czyli administrację landu i dzielnic, szkoły, publiczne przedszkola, wybrane uczelnie i instytucje kultury, a także administrację policji w obszarze biurowym i technicznym. Celem akcji jest wywarcie presji w negocjacjach płacowych. Verdi domaga się siedmioprocentowej podwyżki oraz co najmniej 300 euro dla najniższych grup płacowych.

Strajk 18 grudnia. Utrudnienia w szkołach i przedszkolach

Rodzice powinni przygotować się na ograniczoną dostępność placówek edukacyjnych. Wiele przedszkoli i świetlic może funkcjonować tylko w trybie „Notbetreuung”, czyli opieki awaryjnej dla dzieci rodziców z zawodów kluczowych.

Szkoły mogą wprowadzić skrócone lekcje, odwołać niektóre zajęcia lub ograniczyć godziny funkcjonowania opieki popołudniowej. W niektórych dzielnicach przygotowywane są alternatywne miejsca opieki, tzw. „Betreuungsinseln”. Tam rodzice mogą pozostawić dzieci na czas strajku. Dokładne informacje o tym, które placówki będą otwarte i w jakim zakresie, publikowane są zwykle przez dyrekcje lub operatorów przedszkoli i szkół kilka dni przed strajkiem. Dlatego warto śledzić zmiany i informacje na stronach placówek.

Jak strajk wpłynie na administrację i urzędy?

Utrudnienia odczują także mieszkańcy, którzy chcieliby tego dnia załatwić sprawy w urzędach landowych i dzielnicowych. W wielu miejscach mogą wystąpić opóźnienia w obsłudze petentów. Terminy zaplanowanych na 18 grudnia spotkań będą przesunięte. Dodatkowo będzie ograniczona dostępność usług administracyjnych.

Uczelnie publiczne i instytucje kultury finansowane przez land mogą w tym dniu działać w skróconych godzinach lub odwołać niektóre zajęcia i wydarzenia kulturalne. Strajk dotknie też biura policji, głównie w obszarach administracyjnych. Dlatego mogą pojawić się opóźnienia w prowadzeniu spraw biurowych.

Komunikacja, ruch uliczny i transport

Choć transport publiczny nie jest bezpośrednio objęty strajkiem, mieszkańcy powinni spodziewać się większego natężenia ruchu i możliwych korków. Szczególnie w godzinach porannego i popołudniowego szczytu. Wydłużone czasy dojazdu mogą dotyczyć również rodziców prowadzących dzieci do szkół i przedszkoli.

Bezpieczeństwo publiczne

Podstawowe bezpieczeństwo w mieście zostanie utrzymane dzięki dyżurom i patrolom policji. Jednak w obszarach administracyjnych i technicznych mieszkańcy mogą napotkać wydłużony czas oczekiwania na obsługę.

18 grudnia. Praktyczne wskazówki dla mieszkańców

Mieszkańcy powinni na bieżąco śledzić informacje od dyrekcji szkół i przedszkoli oraz komunikaty związków zawodowych. Warto przygotować opiekę dla dzieci oraz uwzględnić możliwe opóźnienia w działaniu urzędów lub innych instytucji publicznych. Przestrzeganie aktualnych komunikatów i wcześniejsze zapoznanie się z harmonogramem placówek pozwoli uniknąć niepotrzebnego stresu i niedogodności w dniu strajku.