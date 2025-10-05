Pomoc dla osób starszych w Irlandii. Rekordowa liczba seniorów jest samotna fot. Shutterstock
3 min.czytania

Rekordowa liczba osób starszych potrzebuje pomocy organizacji charytatywnych

Wiktor Stachowiak
Wiktor Stachowiak

Jak dowiadujemy się z rocznego raportu organizacji ALONE, rekordowa liczba osób starszych zwraca się o pomoc do organizacji charytatywnych.

Liczba osób starszych, którym pomaga ALONE wzrosła niemal do 44 tysięcy w 2024 roku. Głównymi powodami ubiegania się o wsparcie były problemy zdrowotne, mieszkaniowe i finansowe.

Samotność i zdrowie – najczęstsze problemy irlandzkich seniorów

ALONE przeprowadziło spersonalizowaną ocenę niemal 11 tysięcy osób. W ankiecie 52 procent z nich zgłosiło samotność. Jest to spadek w porównaniu z rokiem 2023, gdy taki problem zgłosiło 58 procent badanych.

Zaledwie połowa z tych, którzy zgłaszali doświadczanie samotności, powiedziała, że ktoś je odwiedza. Rok wcześniej ten odsetek wynosił około 70 procent.

Łącznie 6 procent ankietowanych nie miało żadnego kontaktu towarzyskiego od ponad roku.

Problemy ze zdrowiem fizycznym zgłosiło 51 procent badanych. Jest to wzrost o 26 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. W czwartym kwartale roku odsetek ten przewyższył liczbę osób odczuwających samotność. Tym samym stał się najczęściej wymienianym problemem.

Jedna trzecia osób z problemami zdrowotnymi zgłosiła upadki w ciągu ostatnich trzech miesięcy roku. To stanowi wzrost o pięć punktów procentowych w porównaniu z pierwszym kwartałem.

Niecała jedna trzecia osób starszych doświadczyła problemów mieszkaniowych, a wiele z nich wymagało dostosowania pomieszczeń do własnych potrzeb.

Coraz więcej osób starszych boryka się z trudnościami finansowymi i mieszkaniowymi

W sumie 30 procent respondentów odczuwało obawy dotyczące sytuacji finansowej. To niepokojący, wciąż rosnący element tego typu raportów.

W raporcie z 2024 roku stwierdzono, że 45 procent osób mających problemy finansowe doświadczyło problemów z mediami. Na dodatek większość z nich dotyczyła rachunków za energię.

Eksperci apelują: musimy się przygotować na starzejące się społeczeństwo

Sean Moynihan, dyrektor generalny ALONE, powiedział:

– Liczba 44 000 osób starszych objętych wsparciem w 2024 roku świadczy zarówno o wysiłkach naszych wolontariuszy i personelu, jak i o ogromnym poziomie potrzeb, jakie istnieją w całym irlandzkim społeczeństwie. Jednakże wraz ze starzeniem się społeczeństwa, zapotrzebowanie to znacznie wzrośnie w nadchodzących latach.

– Raport ten stanowi ostatni pełny rok realizacji obecnego planu strategicznego i pokazuje rezultaty osiągnięte w tym czasie. Integracja z programem Enhanced Community Care HSE była kluczowa, podobnie jak rola ALONE w zapewnieniu dostępu do opieki społecznej w każdym zakątku Irlandii.

– Odpowiadamy na potrzeby społeczności, na potrzeby tych, których nie zawsze dostrzegamy. Osób żyjących samotnie i odizolowanych, które wciąż potrzebują wsparcia w kwestiach zdrowotnych, finansowych i mieszkaniowych. Jesteśmy bowiem tym wsparciem, które można uzyskać przez telefon i bezpośrednio. Będziemy mogli nadal nim być, 12 godzin dziennie, 365 dni w roku.

Inne kluczowe ustalenia zawarte w raporcie rocznym pokazują, że w 2024 roku 9117 wolontariuszy przepracowało w sumie 264 430 godzin. To stanowi wzrost o 21 procent w porównaniu z rokiem 2023. Natomiast wartość ich pracy wyniosła 7,81 miliona euro.

Moynihan dodał:

– Musimy być przygotowani na realia i wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa. ONZ szacuje, że do 2050 roku 2,1 miliarda z nas będzie miało ponad 60 lat. Z tego powodu potrzebujemy poważnego i racjonalnego podejścia do tego, co to oznacza dla mieszkalnictwa, opieki zdrowotnej i naszego stylu życia.

– Jestem dumny, że ALONE pomaga przewodzić tej dyskusji w Irlandii i będziemy to kontynuować w nadchodzących latach.

