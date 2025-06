Rekordowa liczba osób w Niemczech otrzymała niemieckie obywatelstwo

Prawie 250 000 mieszkańców Niemiec otrzymało w 2024 roku niemieckie obywatelstwo, co jest rekordową liczbą od 2000 roku.

Według danych z 13 niemieckich krajów związkowych rekordowa liczba 249 901 rezydentów otrzymała niemieckie obywatelstwo w roku 2024. Co jest najwyższą liczbą od 2000 roku.

Z kolei rok 2000 często używany jest jako punkt odniesienia dla trendów naturalizacyjnych. Wynika to z faktu, że Niemcy znacząco zreformowały swoje prawo dotyczące obywatelstwa.

Niemieckie obywatelstwo przyznano rekordowej liczbie osób

Po raz pierwszy dane z 2024 roku podało Welt am Sonntag powołując się na statystyki z 13 na 16 krajów związkowych Niemiec. Z wyłączeniem Dolnej Saksonii, Saksonii-Anhalt i Szlezwiku-Holsztynu.

Podany rekord częściowo przypisuje się reformie niemieckiego prawa o obywatelstwie. Uchwalono ją w czerwcu ubiegłego roku i umożliwia obcokrajowcom uzyskanie obywatelstwa po pięciu latach pobytu.

Jest to już drugi rok rekordowych statystyk dotyczących naturalizacji w Niemczech. W roku 2023 naturalizowano 200 095 osób, co wtedy było najwyższą liczbą od 2000 roku. Tamten rekord z kolei przypisuje się dużej liczbie osób urodzonych w Syrii. Uzyskały one prawo do obywatelstwa po ośmiu latach pobytu w Niemczech.

Przyspieszone obywatelstwo

Wprowadzona w 2024 roku w ramach czerwcowych reform ścieżka „turbo” lub przyspieszonego obywatelstwa pozwala obcokrajowcom, którzy mogą udowodnić swoją „wyjątkową integrację”, na naturalizację zaledwie trzy lata po przeprowadzce do Niemiec.

Natomiast w zeszłym tygodniu nowy rząd koalicyjny CDU/CSU-SPD w Niemczech przedstawił projekt ustawy o zniesieniu „turboobywatelstwa”. Jednak oficjalne dane z 2024 roku ujawniły, że z metody tej rzadko korzystano od czasu jej wprowadzenia w 2024 roku.

Według Tagesschau w zeszłym roku zaledwie 20 osób otrzymało przyspieszone obywatelstwo w Nadrenii-Palatynacie, 16 w Badenii-Wirtembergii. Natomiast cztery w Dolnej Saksonii, trzy w Hamburgu, „mniej niż trzy” w Turyngii i żadna w Bremie. Berlin był jedynym krajem związkowym, w którym liczba osób, które otrzymały „szybką ścieżkę” obywatelstwa, była trzycyfrowa i wyniosła 382.

Jednak dane, które są dostępne tylko dla Badenii-Wirtembergii, sugerują, że większość osób, które zdecydowały się na naturalizację w 2024 roku, od dawna miała do tego prawo. W południowym kraju związkowym obywatele naturalizowani w 2024 roku mieszkali już w Niemczech średnio przez 14,1 roku.