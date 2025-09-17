Kryzys gospodarczy w Niemczech trwa w najlepsze. Tak źle nie było od lat fot. Shutterstock
Kryzys gospodarczy w Niemczech trwa w najlepsze. Tak źle nie było od lat fot. Shutterstock
NiemcyPraca i zarobkiŻycie w Niemczech
5 min.czytania

Niemcy w najgorszym kryzysie od 20 lat! Tysiące firm bankrutuje, ludzie tracą pracę

Wiktor Stachowiak
Wiktor Stachowiak

Kryzys gospodarczy trwa w Niemczech. Jest to najgorsza sytuacja w kraju od dwudziestu lat. W sierpniu 2025 roku, pomimo poprawy sytuacji, niewypłacalnych spółek było 1409. Ta liczba jest o 51 procent większa niż przed pandemią. Od początku roku ponad 141 tysięcy pracowników w Niemczech straciło pracę. Straty osiągnęły już 33,4 miliarda euro.

Dane przedstawione przez Instytut Leibniza w Halle (IWH) pokazują, jak ogromny kryzys gospodarczy panuje w Niemczech. Mimo iż liczba upadłości spadła o 11 procent w porównaniu do lipca, nadal jest wyższa o 51 procent od poziomów sprzed pandemii koronawirusa.

- Advertisement -

Trzeci rok recesji z rzędu – gospodarka w historycznym dołku

Helena Melnikov z Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej uważa, że sytuacja jest bardzo groźna.

– Po 2023 i 2024 roku zmierzamy w 2025 do trzeciego roku recesji z rzędu. To najdłuższy okres słabości w powojennej historii – mówiła dla portalu dihk.de.

Portal money.pl poprosił o komentarz Steffena Müllera, który jest szefem badań nad upadłościami w IWH. Ekspert powiedział:

– W Niemczech ostatni raz więcej niewypłacalnych spółek osobowych i kapitałowych odnotowano w lipcu 2005 roku. Jesteśmy na poziomie, gdzie poszczególne miesiące spokojnie osiągają 20-letnie maksima.

– Obecne liczby upadłości nie potwierdzają obaw przed ostrą deindustrializacją, ale wskazują na bolesne, ale konieczne dostosowania rynkowe – dodał.

Inni eksperci jednak alarmują. Patrik-Ludwig Hantzsch z Creditreform Economic Research wieści nadchodzącą ogromną falę zwolnień.

– Niemcy pozostają w głębokim kryzysie gospodarczym i strukturalnym. Kryzysy ostatnich lat uderzają w firmy z opóźnieniem. Wciąż możemy więc osiągnąć poziomy z lat 2009 – 2010, gdy odnotowano ponad 32 tysiące upadłości – twierdzi.

Pierwsza połowa obecnego roku przyniosła niemal 12 tysięcy upadłości przedsiębiorstw. Jest to najwyższy poziom od dziesięciu lat. Przy okazji jest to wzrost o 9,4 procenta w porównaniu do pierwszego półrocza 2024. Wtedy odnotowano 10 880 przypadków. W sumie roszczenia wierzycieli osiągnęły 33,4 miliarda euro. To oznacza średnie straty 2,8 miliona euro na jeden przypadek.

Między kwietniem, a czerwcem sytuacja była tragiczna. Ponad 4 500 upadłości spółek osobowych i kapitałowych to najwyższy wynik od końcówki 2005 roku. Wśród największych 10 procent upadających firm pracę straciło 45 tysięcy osób. To więcej niż w czasie kryzysu finansowego w 2009.

Kryzys gospodarczy w Niemczech trwa w najlepsze. Tak źle nie było od lat fot. Shutterstock
Kryzys gospodarczy w Niemczech trwa w najlepsze. Tak źle nie było od lat fot. Shutterstock

Kryzys gospodarczy uderza w bogate landy

Co ciekawe najbardziej dotknięte przez kryzys gospodarczy są obecnie najbogatsze landy. W Bawarii odnotowano wzrost liczby upadłości o 80 procent w porównaniu do tego, co działo się przed pandemią. W Hesji było to 79 procent, a w Badenii-Wirtembergii 76 procent.

Najgorzej sytuacja ma się w przemyśle. W sierpniu zniknęło około 3,7 tysiąca miejsc pracy. Sektor produkcyjny odnotował wzrost niewypłacalności o 17,5 procenta. Jednakże w branży motoryzacyjnej sytuacja jest tragiczna. W połowie tego roku odnotowano dziewiętnaście upadłości dostawców motoryzacyjnych. W ciągu ostatnich pięciu lat w sumie 155 firm z tej branży ogłosiło upadłość. To przełożyło się na los 43 tysięcy pracowników.

Sektory gospodarki, w których najczęściej są ogłaszane upadłości, pokazują skalę zmian w kraju. Transport i logistyka to 11,3 upadłości na 10 tysięcy firm. W budownictwie i hotelarstwie jest to 9,8 przypadków na 10 tysięcy przedsiębiorstw.

Usługi odpowiadają za 58,5 procenta wszystkich upadłości. To przekłada się na około 7 tysięcy przypadków od początku roku. Handel detaliczny odnotował wzrost o 13,8 procenta. Co ciekawe, nawet budownictwo, które zwykle jest odporne na kryzysy, zanotowało wzrost liczby upadłości o 1,7 procenta.

Eksperci ostrzegają: fala upadłości będzie narastać

Eksperci nie mają złudzeń. Trend będzie się utrzymywał. Institut der deutschen Wirtschaft mówi nawet o 25,8 tysiąca upadłości firm w 2025 roku. To wzrost o 18,3 procenta w porównaniu do roku poprzedniego.

Ta niekorzystna dla gospodarki sytuacja związana jest z kryzysem energetycznym, który nastąpił po tym, jak Niemcy przestały sprowadzać gaz z Rosji. Wojna na Ukrainie zakończyła erę taniego gazu, co wpłynęło na cały niemiecki przemysł.

Oprócz tego negatywnie odbiła się decyzja Europejskiego Banku Centralnego o podniesieniu stóp procentowych. Z poziomów niemal zerowych zwiększyły się one do 4 procent w zeszłym roku. Nie pomaga też inflacja, która mimo iż spada, nadal wynosi 2,2 procenta w 2025 roku.

Wsparcie, które otrzymywali przedsiębiorcy przez pandemię opóźniło falę upadłości. Tak naprawdę dopiero teraz widzimy rzeczywistą skalę problemów strukturalnych, z którymi mierzy się niemiecka gospodarka.

Upadłości jednych firm wpływają na kolejne. To z kolei niszczy łańcuchy dostaw. Widać to najbardziej w gałęzi motoryzacyjnej. Tam upadek jednego dostawcy może sparaliżować produkcję u kilku producentów.

Upadłości historycznych firm pokazują skalę kryzysu

Kryzys gospodarczy wpływa nawet na firmy, które utrzymywały się na runku od ponad stu lat. Recaro Automotive GmbH, 118-letni producent foteli samochodowych z Kirchheim/Teck, zamknął się w tym roku po tym, jak zgłosił upadłość w lipcu 2024. Firma zatrudniała 215 osób. Teraz jest to mniej niż 20. Produkcja została przeniesiona do Włoch.

Podobnie było z Flabeg Automotive Germany GmbH, firmy działającej 140 lat. Tę działalność zamknięto w maju tego roku. Firma zatrudniała 180 osób.

W handlu detalicznym KODi Diskontläden GmbH z 1,8 tysiąca pracowników w 238 sklepach zmniejszył się do 1,2 tysiąca pracowników i 150 placówek.

Problemy pojawiają się też w sektorze opieki zdrowotnej. Grupa Argentum Pflege zatrudniała 2,8 tysiąca pracowników w 60 miejscach. Natomiast o upadłość wnioskowała w kwietniu 2025. Pomimo prób ratowania biznesu, pracę straciło 1,6 tysiąca ludzi.

Przeczytaj także

Niemcy bez leków! Ponad 500 preparatów niedostępnych w aptekach

W Niemczech narasta kryzys związany z dostępnością leków. Oficjalnie za trudno dostępne uznaje się już ponad 500 preparatów. Największe braki dotyczą syropów antybiotykowych dla dzieci, leków stosowanych w terapii ADHD oraz środków na astmę. Szczególnie odczuwalny jest brak zawiesiny z paracetamolem.

Od października nowe pociągi ICE między Amsterdamem i Berlinem

Od 18 października nowe pociągi ICE będą kursować między Amsterdamem i Berlinem – ogłosiła holenderska spółka kolejowa NS. Mają być wygodniejsze.

Niemcy otwierają się na alternatywne sposoby pochówku

Nadrenia-Palatynat jako pierwszy kraj związkowy w Niemczech wprowadza przepisy radykalnie zmieniające podejście do pochówków.

Niemcy żyją na kredyt. Pożyczają, by pokryć podstawowe wydatki

Coraz więcej Niemców finansuje życie na kredyt – i nie chodzi tylko o większe zakupy czy inwestycje. Z badania instytutu Civey wynika, że około jedna piąta respondentów pożyczała pieniądze, aby pokryć podstawowe wydatki.

Nowe uprawnienia dla pielęgniarek… czy będą też podwyżki?

Opieka medyczna jest niewydolna. Zbyt mało lekarzy. Zbyt mało pielęgniarek. I to właśnie ich dotyczą aż dwa projekty zmian, jakie są w niemieckim parlamencie. Każda zakłada poszerzenie uprawnień i zakresu kompetencji.
kasyno online

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Niemczech

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet