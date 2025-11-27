Sądy przepełnione wnioskami o błędy w procedurach nadania obywatelstwa
Sądy przepełnione wnioskami o błędy w procedurach nadania obywatelstwa fot. shutterstock.com
NiemcyŻycie w Niemczech
2 min.czytania

Sądy przepełnione wnioskami o opóźnienie i błędy w procedurach nadania obywatelstwa

Joanna Baran
Joanna Baran

W berlińskich sądach administracyjnych rośnie liczba spraw dotyczących błędów w procedurach nadania obywatelstwa, co prowadzi do poważnych opóźnień i narastającego zatoru w systemie prawnym. Błędy w procedurach nadania obywatelstwa przepełniają sądy w Berlinie to poważny problem i znak niewydolności systemu. 

Do końca października 2025 roku sądy administracyjne w Berlinie otrzymały niemal 2 tysiące pozwów dotyczących opóźnień i błędów w procesie nadawania obywatelstwa. To o 20% więcej niż w całym roku 2024 i aż 33 razy więcej niż w 2022 roku.

Opóźnienia i błędy w procedurach nadania obywatelstwa – skąd tak duża liczba wniosków?

Główną przyczyną jest zaległość 40 tysięcy starych wniosków przekazanych z dzielnic w styczniu 2024 roku. Jednocześnie do sądów zainteresowani złożyli 75 tysięcy nowych wniosków  w okresie od stycznia 2024 do października 2025 roku.

Skala problemu i kto składa pozwy

Pozwy w sprawie błędów w procedurach nadania obywatelstwa trafiają przede wszystkim od osób, które napotkały wielomiesięczne opóźnienia w rozpatrywaniu ich wniosków. Wśród składających są zarówno uchodźcy, jak i osoby ubiegające się o naturalizację w związku z długoletnim pobytem w Niemczech lub podwójnym obywatelstwem. Wzrost liczby pozwów jest efektem niedawnych zmian prawnych. Dlatego, że umożliwiają one wcześniejsze uzyskanie naturalizacji i uzyskanie podwójnego obywatelstwa.

Dlaczego sądy są przeciążone?

Rosnąca liczba spraw wynika nie tylko z samej liczby wniosków, ale także z praktyki kancelarii prawnych. Te aktywnie zachęcają klientów do składania pozwów w celu przyspieszenia procedury. Każda sprawa wymaga weryfikacji formalnej przez sąd administracyjny. Dlatego ta procedura dodatkowo wydłuża czas rozpatrywania pozostałych spraw. Aktualnie pozwy dotyczące błędów w procedurach nadania obywatelstwa stanowią około 10% wszystkich postępowań w berlińskich sądach administracyjnych.

Konsekwencje opóźnień i zatorów

Konsekwencje rosnącej liczby spraw są poważne. Osoby oczekujące na obywatelstwo nie mogą w pełni korzystać z praw obywatelskich, takich jak głosowanie czy pełny dostęp do rynku pracy. Urząd ds. Imigracji w Berlinie zdecydował wzmocnić dział prawny. Dlatego zatrudnił dodatkowych pracowników, jednak problem opóźnień pozostaje.

Co to świadczy o systemie?

Wzrost liczby spraw dotyczących błędów w procedurach nadania obywatelstwa pokazuje, że system nadawania obywatelstwa w Berlinie wymaga reform. Potrzebuje również lepszej koordynacji. Rosnące obciążenie sądów administracyjnych może skutkować dalszymi opóźnieniami i frustracją osób ubiegających się o obywatelstwo. Wskazuje to również na potrzebę bardziej przejrzystych procedur i skuteczniejszego monitorowania terminów rozpatrywania wniosków.

Sądy przepełnione wnioskami o błędy w procedurach nadania obywatelstwa

Błędy w procedurach nadania obywatelstwa i opóźnienia w ich rozpatrywaniu to obecnie jeden z najpoważniejszych problemów administracyjnych Berlina. Liczba pozwów rośnie. Natomiast sądy są przeciążone. To wymaga pilnych działań zarówno ze strony urzędów, jak i ustawodawców, aby zapewnić obywatelom sprawną i transparentną obsługę w procesie naturalizacji.

 

