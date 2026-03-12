strajk pilotów Lufthansy
Największe utrudnienia czekają pasażerów korzystających z głównych portów przesiadkowych / fot. Shutterstock.com
NiemcyTransport
3 min.czytania

Paraliż lotów w Europie. Strajk pilotów Lufthansy uderza także w pasażerów z Polski

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Pasażerowie korzystający z usług Lufthansy muszą przygotować się na poważne utrudnienia w dniach 12–13 marca. Związek zawodowy pilotów Vereinigung Cockpit ogłosił strajk obejmujący pilotów głównej linii lotniczej, regionalnej spółki Lufthansa CityLine oraz przewoźnika towarowego Lufthansa Cargo.

Akcja rozpoczęła się o 00.01 w czwartek i potrwa do piątku do 23.59. Przekłada się to na odwołane loty i opóźnienia w całej europejskiej siatce połączeń przewoźnika.

Do akcji wezwano około 5 tys. pilotów

Z siatki połączeń zniknie około 300 rejsów każdego dnia strajku. Największe utrudnienia czekają pasażerów korzystających z głównych portów przesiadkowych linii, czyli we Frankfurcie nad Menem i Monachium. W przypadku protestu organizowanego przez związek Vereinigung Cockpit do akcji wezwano około 5 tys. pilotów.

Strajki w branży lotniczej mają wyjątkowo silny efekt domina. Nawet krótki protest umie sparaliżować cały system połączeń, ponieważ linie lotnicze funkcjonują na podstawie precyzyjnej siatki lotów i przesiadek. Gdy piloci przerywają pracę, natychmiast pojawiają się setki zmian w rozkładach.

Sytuację dodatkowo komplikuje protest w Belgii, w którym uczestniczą m.in. kontrolerzy ruchu lotniczego, pracownicy ochrony oraz obsługi naziemnej. W efekcie lotnisko Bruksela-Charleroi całkowicie wstrzymało zaplanowane operacje, natomiast port Bruksela-Zaventem przyjmuje samoloty, ale nie realizuje pasażerskich odlotów.

strajk pilotów Lufthansy
Protesty w lotnictwie często oprócz wynagrodzeń dotyczą także m.in. składek emerytalnych / fot. Shutterstock.com

Dla podróżnych z Polski oznacza to m.in. anulowanie części rejsów tanich linii między Charleroi a Krakowem i Modlinem i odwołanie porannego połączenia z Warszawy. Część samolotów może wrócić do kraju bez pasażerów.

Które loty z i do Polski odwołano?

Jak informuje portal Fly4free.pl, na liście lotów dotkniętych problemami w związku ze strajkiem pilotów Lufthansy znalazły się:

• LH1635 Wrocław – Monachium 6.00,
• LH1633 Wrocław – Monachium 17.15,
• LH1630 Monachium – Wrocław 11.20,
• LH1632 Monachium – Wrocław 15.25,
• LH1634 Monachium – Wrocław 21.55,
• LH1627 Kraków – Monachium 6.00,
• LH1371 Kraków – Frankfurt 6.10,
• LH1363 Kraków – Frankfurt 10.10,
• LH1365 Kraków – Frankfurt 12.50,
• LH1623 Kraków – Monachium 13.20,
• LH1625 Kraków – Monachium 17.35,
• LH1369 Kraków – Frankfurt 19.00,
• LH1362 Frankfurt – Kraków 7.55,
• LH1364 Frankfurt – Kraków 10.35,
• LH1622 Monachium – Kraków 11.15,
• LH1624 Monachium – Kraków 15.25,
• LH1368 Frankfurt – Kraków 16.45,
• LH1370 Frankfurt – Kraków 21.15,
• LH1626 Monachium – Kraków 22.10,
• LH1391 Poznań – Frankfurt 6.00,
• LH1641 Poznań – Monachium 6.15,
• LH1390 Frankfurt – Poznań 21.25,
• LH1640 Monachium – Poznań 22.05,
• LH1383 Gdańsk – Frankfurt 6.00,
• LH1379 Gdańsk – Frankfurt 14.15,
• LH1643 Gdańsk – Monachium 13.30,
• LH1642 Monachium – Gdańsk 11.20,
• LH1378 Frankfurt – Gdańsk 12.05,
• LH1646 Monachium – Gdańsk 21.05,
• LH1382 Frankfurt – Gdańsk 22.10,
• LH1605 Rzeszów – Monachium 13.30,
• LH1604 Monachium – Rzeszów 11.25,
• LH1361 Bydgoszcz – Frankfurt 15.00,
• LH1360 Frankfurt – Bydgoszcz 12.50,
• LH1617 Warszawa – Monachium 6.05,
• LH1353Warszawa – Frankfurt 6.30,
• LH1347 Warszawa – Frankfurt 9.30,
• LH1349 Warszawa – Frankfurt 14.30,
• LH1615 Warszawa – Monachium 17.15,
• LH1346 Frankfurt – Warszawa 7.05,
• LH1348 Frankfurt – Warszawa 12.00,
• LH1614 Monachium – Warszawa 14.55,
• LH1616 Monachium – Warszawa 20.55.

Lotniska mogą wprowadzać zmiany na bieżąco. Każdy podróżny powinien wcześniej upewnić się, czy jego lot odbywa się zgodnie z planem, sprawdzając aktualny status połączenia na stronie przewoźnika, w aplikacji lub w komunikatach lotniskowych.

Dlaczego piloci decydują się na strajk?

Wbrew powszechnemu przekonaniu protesty w lotnictwie rzadko dotyczą tylko wynagrodzeń. Bardzo często chodzi o kwestie długoterminowego bezpieczeństwa zawodowego. W wielu przypadkach piloci walczą o wysokość składek emerytalnych, systemy zabezpieczenia socjalnego czy stabilność zatrudnienia.

To zrozumiałe, jeśli weźmie się pod uwagę specyfikę zawodu. Droga do kokpitu jest kosztowna i długa. Szkolenie pilota liniowego kosztuje nawet 100–150 tys. euro, a zdobycie pełnych uprawnień trwa kilka lat. Nic dziwnego, że pracownicy branży starają się wynegocjować warunki, które zapewnią im stabilność na dekady.

