Podwójne obywatelstwo w Holandii. Porady dla Polaków
Podwójne obywatelstwo w Holandii. Czy dostępne dla Polaków?

Joanna Baran

Holandia jest jednym z tych krajów, które bardzo bronią się przed nadawaniem podwójnego obywatelstwa. Jesteś albo Holendrem, albo obywatelem innego państwa. Dlatego podwójne obywatelstwo w Holandii to rzadkość. Czy Polacy mogą uzyskać holenderski paszport i co daje zmiana obywatelstwa w praktyce?

Warto wiedzieć, że dla Polaka mieszkającego w Holandii uzyskanie obywatelstwa holenderskiego nie jest konieczne do codziennego życia. Polak, jako obywatel Unii Europejskiej ma już prawo legalnie mieszkać, pracować i korzystać z rynku pracy bez dodatkowych pozwoleń.

Z drugiej strony obywatelstwo holenderskie daje jednak szereg dodatkowych uprawnień, które mogą mieć znaczenie dla osób planujących stałe związanie swojej przyszłości z Niderlandami. Najważniejsze z nich to pełne prawa polityczne. W tym możliwość głosowania w wyborach parlamentarnych i kandydowania do organów państwowych. Daje również dostęp do niektórych stanowisk publicznych zastrzeżonych dla obywateli. Obywatelstwo holenderskie zapewnia także większa stabilność prawna pobytu niezależna od zmian w przepisach migracyjnych. A to bardzo ważne kwestie. I w ostatnich czasach często dyskutowane. Dobrym przykładem jest tu Wielka Brytania, gdzie zmiana okresu czasu do uzyskania settled status z 5 do 10 lat zachwiała życiem i stabilną codziennością tysięcy Polaków.

Holenderski paszport należy ponadto do najsilniejszych na świecie. To oznacza szerokie możliwości podróżowania bez wiz. Dla wielu osób obywatelstwo jest również symbolicznym potwierdzeniem trwałej integracji z krajem, w którym żyją, pracują i wychowują dzieci.

Podwójne obywatelstwo w Holandii: przepisy, prawo i podejście państwa

Holenderskie prawo od lat opiera się na zasadzie ograniczania podwójnego obywatelstwa i należy do najbardziej restrykcyjnych w Europie. Zasadą jest, że osoba ubiegająca się o obywatelstwo holenderskie przez naturalizację powinna zrzec się dotychczasowego obywatelstwa, jeśli jest to prawnie możliwe.

Państwo holenderskie wychodzi z założenia, że obywatel powinien mieć jedno, jasno określone obywatelstwo. To wzmacnia przejrzystość statusu prawnego i lojalność wobec państwa. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki. Między innymi dla osób pozostających w małżeństwie lub zarejestrowanym związku z obywatelem Holandii, uchodźców, a także wtedy, gdy prawo kraju pochodzenia nie pozwala skutecznie zrzec się obywatelstwa.

W praktyce oznacza to, że choć Holandia formalnie niechętnie akceptuje podwójne obywatelstwo, rzeczywistość prawna jest bardziej złożona, a wielu cudzoziemców – w tym Polaków – może zachować dwa paszporty, jeśli spełniają warunki ustawowych wyjątków.

Procedura uzyskania obywatelstwa holenderskiego krok po kroku

Najczęstszą drogą uzyskania obywatelstwa holenderskiego przez Polaków jest naturalizacja. Pierwszym warunkiem jest legalny i nieprzerwany pobyt w Holandii przez co najmniej pięć lat, chyba że dana osoba korzysta z jednego z wyjątków przewidzianych w prawie. Przykładowo pozostaje w małżeństwie z obywatelem Holandii.

Kandydat musi posiadać ważne prawo pobytu, być zameldowany w gminie oraz wykazać się znajomością języka niderlandzkiego i integracją społeczną. Te umiejętności potwierdza zazwyczaj egzamin integracyjny (inburgeringsexamen).

Kolejnym etapem jest złożenie wniosku o naturalizację w urzędzie gminy (gemeente), gdzie sprawdzane są dokumenty: paszport, karta pobytu, akt urodzenia i potwierdzenie spełnienia warunków pobytowych.

Następnie wniosek trafia do IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst), który wydaje decyzję. Po jej pozytywnym rozpatrzeniu kandydat uczestniczy w ceremonii naturalizacyjnej, podczas której składa deklarację lojalności wobec Królestwa Niderlandów. Dopiero po tej uroczystości obywatelstwo staje się skuteczne prawnie i można wystąpić o holenderski paszport.

Jakie obywatelstwo ma dziecko Polaków mieszkających w Holandii i urodzone w Holandii

Samo urodzenie dziecka na terytorium Holandii nie oznacza automatycznie nabycia obywatelstwa holenderskiego. Holandia nie stosuje zasady pełnego prawa ziemi (ius soli). W przypadku dziecka, którego oboje rodzice są obywatelami Polski, podstawową zasadą jest nabycie obywatelstwa polskiego z mocy prawa krwi (ius sanguinis), czyli po rodzicach. Oznacza to, że dziecko Polaków urodzone w Holandii najczęściej od chwili narodzin jest obywatelem polskim. Nawet jeśli przyszło na świat w Amsterdamie, Hadze czy Rotterdamie.

Obywatelstwo holenderskie dziecko może otrzymać tylko w szczególnych sytuacjach. Otrzyma je wówczas, gdy jedno z rodziców jest obywatelem Holandii albo gdy spełnione zostaną określone warunki późniejszego nabycia obywatelstwa przez procedurę opcji lub naturalizacji. W praktyce więc miejsce urodzenia w Holandii samo w sobie nie wystarcza, by dziecko automatycznie stało się Holendrem.

 

  1. Czy w Holandii można mieć podwójne obywatelstwo?

Tak, ale tylko w określonych przypadkach. Holenderskie prawo co do zasady ogranicza możliwość posiadania dwóch obywatelstw. Jednak jednocześnie przewiduje wyjątki, np. dla osób pozostających w małżeństwie z obywatelem Holandii, uchodźców czy osób, które nie mogą skutecznie zrzec się dotychczasowego obywatelstwa.

  1. Kiedy warto starać się o obywatelstwo holenderskie?

Warto rozważyć ten krok wtedy, gdy planujesz stałe życie w Holandii, chcesz korzystać z pełni praw politycznych (np. głosować w wyborach parlamentarnych), ubiegać się o stanowiska publiczne lub zależy Ci na większej stabilności prawnej pobytu.

  1. Czy Polak musi zrzec się polskiego obywatelstwa, aby zostać Holendrem?

Nie zawsze. Formalnie Holandia zwykle wymaga rezygnacji z poprzedniego obywatelstwa, ale w praktyce wielu Polaków zachowuje polski paszport dzięki wyjątkom przewidzianym w prawie holenderskim albo z uwagi na szczególne zasady zrzeczenia się obywatelstwa polskiego.

  1. Jak długo trzeba mieszkać w Holandii, by ubiegać się o obywatelstwo?

Najczęściej wymagany jest legalny, nieprzerwany pobyt przez co najmniej pięć lat. W niektórych przypadkach okres ten może być krótszy, np. przy małżeństwie z obywatelem Holandii.

  1. Czy dziecko Polaków urodzone w Holandii automatycznie dostaje holenderskie obywatelstwo?

Nie. Sam fakt urodzenia w Holandii nie daje automatycznie obywatelstwa holenderskiego. Dziecko najczęściej otrzymuje obywatelstwo polskie po rodzicach, chyba że spełnione są szczególne warunki przewidziane w prawie holenderskim.

  1. Czy obywatelstwo holenderskie daje więcej praw niż pobyt jako obywatel UE?

Tak. Obywatel Holandii ma pełne prawa wyborcze w wyborach krajowych, dostęp do niektórych stanowisk zastrzeżonych dla obywateli oraz pełną ochronę polityczną państwa holenderskiego, także poza granicami kraju. Nie podlega również zmianom w prawie migracyjnym.

  1. Czy warto starać się o holenderski paszport, jeśli i tak można mieszkać i pracować w Holandii jako Polak?

To zależy od planów życiowych. Jeśli traktujesz pobyt w Holandii jako tymczasowy, obywatelstwo może nie być konieczne. Jeśli jednak planujesz zostać tam na stałe, wychowujesz tam dzieci lub chcesz pełniej uczestniczyć w życiu społecznym i politycznym kraju, obywatelstwo holenderskie może być dużą korzyścią. Dlatego tak wiele osób je rozważa, nawet kosztem dotychczasowego obywatelstwa.

Przeczytaj także

Strajk urzędników sparaliżował Holandię. Co to oznacza dla mieszkańców?

Strajk urzędników administracji publicznej poważnie zakłócił funkcjonowanie usług publicznych. Co to oznacza dla mieszkańców?

Tak dziś uczą jeździć! Na początek okulary VR zamiast prawdziwego auta

W Amsterdamie, zamiast rzucać kandydata na kierowcę na głęboką wodę, zaczyna się od symulatora, bo jest to wygodniejsze.

Co zniechęca Polaków do pracy za granicą? Pracodawcy zakazujący rejestracji, warunki, czy płace?

Jeszcze kilka lat temu wyjazd na zbiory do Holandii czy Niemiec był dla wielu Polaków oczywistym sposobem na szybki zarobek. Dziś sytuacja wyraźnie się zmienia. Rolnicy z Europy Zachodniej coraz głośniej alarmują o brakach kadrowych. Z czego one wynikają?

Osoby pobierające świadczenia rzadziej znajdują pracę. Dlaczego?

Choć gospodarka nadal potrzebuje pracowników, coraz mniej osób korzystających z pomocy społecznej wraca do zatrudnienia. Jakie są powody?

Policja będzie przeglądać social media – nowe uprawnienia budzą kontrowersje

Policja dostanie możliwość systematycznego monitorowania mediów społecznościowych i innych publicznych platform internetowych przez policję. Dotyczy to m.in. analizowania postów, komentarzy czy wydarzeń online.

