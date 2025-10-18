Świąteczny bonus – kto i kiedy dostanie wsparcie?
3 min.czytania

Świąteczny bonus – kto i kiedy dostanie wsparcie?

Joanna Baran
Joanna Baran

Grudzień przyniesie milionom Irlandczyków długo wyczekiwany zastrzyk gotówki. Świąteczny bonus, czyli Christmas Bonus, wraca – i to z wyjątkowym dodatkiem dla jednej grupy beneficjentów. Kto w tym roku otrzyma go dwukrotnie? Ministerstwo Ochrony Socjalnej potwierdziło, że bonus zostanie wypłacony w pierwszym tygodniu grudnia 2025 roku i obejmie ponad milion osób pobierających świadczenia socjalne.

Wypłata świątecznego bonusu zaplanowana jest na pierwszy tydzień grudnia. Pieniądze trafią do beneficjentów automatycznie, razem z regularną wypłatą świadczenia. Nie trzeba składać żadnych wniosków ani podejmować dodatkowych działań. Dzięki temu już na początku miesiąca osoby korzystające z systemu opieki społecznej otrzymają dodatkowy dochód. Pomoże on w sfinansowaniu świątecznych wydatków.

Jak wysoki będzie dodatek świąteczny?

Wysokość świątecznego bonusu wynosi sto procent tygodniowej kwoty świadczenia socjalnego. Oznacza to, że każdy uprawniony otrzyma podwójną wypłatę – standardowe świadczenie oraz jego równowartość jako bonus świąteczny. Minimalna kwota bonusu to dwadzieścia euro, ale większość osób otrzyma znacznie więcej, zależnie od wysokości swojego świadczenia. Jeśli ktoś pobiera dodatek dla osoby współzależnej, czyli Increase for a Qualified Adult, bonus zostanie wypłacony również tej osobie.

Kto dostanie świąteczny bonus dwukrotnie?

Największa niespodzianka w tegorocznym systemie dotyczy osób pobierających dwa kwalifikujące się świadczenia socjalne. To właśnie ta grupa otrzyma świąteczny bonus dwa razy. Co zaskakujące osobno dla każdego z przysługujących świadczeń. Na podwójną wypłatę mogą liczyć między innymi osoby pobierające One Parent Family Payment, czyli świadczenie dla samotnych rodziców, oraz Domiciliary Care Allowance, a także ci, którzy otrzymują połowę Carer’s Allowance (zasiłku opiekuńczego) oprócz głównego świadczenia. To dobra wiadomość. Szczególnie dla rodzin i opiekunów osób zależnych, dla których grudniowe wydatki bywają wyjątkowo wymagające.

Kto kwalifikuje się do świadczenia?

Lista świadczeń uprawniających do otrzymania świątecznego bonusu jest bardzo szeroka. Obejmuje między innymi: Disability Allowance, Jobseeker’s Allowance (po dwunastu miesiącach), Carer’s Allowance, State Pension, Blind Pension, One Parent Family Payment, Farm Assist, Illness Benefit (powyżej dwunastu miesięcy), Rural Social Scheme oraz Back to Work Enterprise Allowance. Bonus przysługuje również osobom uczestniczącym w programach szkoleniowych VTOS lub Youthreach, jeśli pobierają je od co najmniej dwunastu miesięcy.

Świąteczny bonus – wsparcie w czasie rosnących kosztów życia

Świąteczny bonus jest jednym z najbardziej oczekiwanych elementów budżetu społecznego w Irlandii. Pomaga osobom o niskich dochodach spędzić godnie święta. W tym roku, w obliczu wzrostu cen energii, żywności i usług, rząd zdecydował się utrzymać wypłatę w pełnej wysokości. Postanowił również objąć nią szeroką grupę beneficjentów. To także symboliczne podziękowanie dla tych, którzy na co dzień opiekują się bliskimi, wychowują dzieci samotnie lub zmagają się z chorobami i niepełnosprawnością.

Świąteczny bonus w 2025 roku wpłynie na konta świadczeniobiorców w pierwszym tygodniu grudnia. Większość osób otrzyma równowartość pełnego tygodniowego świadczenia. Natomiast niektórzy nawet podwójną wypłatę, jeśli przysługuje im więcej niż jedno świadczenie. To ważne wsparcie finansowe dla milionów mieszkańców Irlandii. Dlatego pomoże wejść w świąteczny czas z większym spokojem i poczuciem bezpieczeństwa.

 

