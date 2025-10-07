Budżet 2026 - ulgi, podatki i płace minimalne
Rząd Irlandii zaprezentował Budżet 2026, który już określany jest jako jeden z najbardziej proinwestycyjnych w ostatnich latach. Minister Finansów Paschal Donohoe oraz Minister Wydatków Publicznych Jack Chambers ogłosili pakiet o łącznej wartości 9,4 miliarda euro, z czego 7,9 mld euro przeznaczono na dodatkowe wydatki publiczne, a 1,5 mld euro na zmiany podatkowe. Celem jest pobudzenie inwestycji, wsparcie edukacji, ochrony socjalnej i ożywienie sektora mieszkaniowego.

Budżet 2026 to próba pogodzenia inwestycji społecznych i gospodarczych z potrzebą zachowania stabilności finansów publicznych. Z jednej strony wspiera edukację, kulturę i rynek mieszkaniowy, z drugiej – stara się nie zwiększać znacząco zadłużenia kraju.

Ulgi podatkowe i wsparcie dla gospodarki. VAT w dół dla wybranych branż!

Jednym z najważniejszych elementów nowego budżetu jest obniżenie VAT dla branży gastronomicznej z 13,5% do 9%. Zmiana wejdzie w życie w lipcu 2026 roku. Rząd uzasadnia tę decyzję potrzebą ochrony miejsc pracy i wsparcia przedsiębiorców w trudnym otoczeniu gospodarczym. Co istotne, obniżka nie obejmie sektora hotelowego. Dlatego zmiana spotkała się z mieszanymi reakcjami branży turystycznej.

Równolegle rząd zapowiedział obniżkę VAT dla nowych mieszkań (new-build apartments). Rozwiązanie ma odblokować inwestycje budowlane i przyspieszyć realizację projektów, które utknęły na etapie planowania. Szacuje się, że nawet 40 tysięcy mieszkań może skorzystać z tej modyfikacji. To ma pomóc w rozwiązaniu problemu niedoboru lokali w miastach takich jak Dublin, Cork czy Galway.

Budżet 2026 – wyższe świadczenia i inwestycje w edukację

W sferze społecznej rząd ogłosił podwyżkę emerytur i kluczowych świadczeń o 10 euro tygodniowo. Wsparcie obejmie również rodziny – świadczenie Child Support Payment wzrośnie o 8 euro dla dzieci poniżej 12. roku życia i o 16 euro dla starszych dzieci.

W edukacji przewidziano znaczne inwestycje: 1 700 nowych asystentów do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami (SNAs) oraz 860 dodatkowych nauczycieli specjalnych. Powstanie także nowy program Education Therapy Service. W ten sposób rząd wprowadzi bezpośrednie wsparcie terapeutyczne do szkół specjalnych.

Dodatkowo rząd zapowiedział stałe obniżenie opłat za studia o 500 euro oraz rozszerzenie programu Basic Income for Artists (dochód podstawowy dla artystów w wysokości 325 euro tygodniowo), który dotąd funkcjonował w formie pilotażu.

Inwestycje w bezpieczeństwo i mieszkalnictwo

Budżet 2026 przewiduje także wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego. W praktyce oznacza to 1 000 nowych funkcjonariuszy Gardaí oraz 1 000 dodatkowych nauczycieli w szkołach. W sektorze mieszkaniowym rząd planuje zachęty inwestycyjne poprzez cięcia podatkowe dla deweloperów i VAT-ową ulgę dla budowy mieszkań. To ma ożywić rynek i przyspieszyć realizację inwestycji o strategicznym znaczeniu.

Wśród zapowiedzi znalazło się też przedłużenie ulgi hipotecznej (mortgage interest relief) o kolejny rok. Ma to odciążyć kredytobiorców borykających się z wysokimi stopami procentowymi.

Budżet 2026 – gospodarka, inwestycje i ryzyka

Budżet 2026 określany jest jako proinwestycyjny. Jednak eksperci zwracają uwagę, że jego skuteczność zależeć będzie od utrzymania równowagi między wydatkami publicznymi a stabilnością fiskalną. Irlandzka gospodarka, choć nadal silna i dynamiczna, stoi w obliczu rosnących kosztów życia, presji inflacyjnej i spowolnienia w niektórych sektorach eksportowych.

Ekonomiści podkreślają, że obniżki VAT mogą pobudzić popyt i pomóc branżom dotkniętym przez kryzys kosztów. Jednak ostrzegają również przed ryzykiem „przegrzania” gospodarki i wzrostem inflacji, jeśli polityka fiskalna będzie zbyt ekspansywna. Z kolei ulgi dla budownictwa mieszkaniowego mają potencjał stymulacyjny, ale eksperci zaznaczają, że konieczne są też reformy strukturalne – m.in. uproszczenie procedur planistycznych i poprawa dostępności gruntów inwestycyjnych.

Co zyska przeciętny obywatel?

Dla przeciętnego mieszkańca Irlandii budżet 2026 oznacza niewielką poprawę dochodów rozporządzalnych. Poprzez wyższe świadczenia, ulgi dla rodzin i utrzymanie niższych stawek VAT w wybranych sektorach. Osoby starsze, rodziny z dziećmi i artyści znajdą w nim realne wsparcie finansowe.

fot. freepik.com

Natomiast pracownicy średniego szczebla nie odczują znaczących ulg podatkowych – rząd zapowiedział, że nie wprowadzi zmian w podatkach osobistych, tłumacząc to koniecznością utrzymania dyscypliny budżetowej.

Ambitny i ostrożny budżet 2026

To budżet proinwestycyjny, ale również społecznie wrażliwy – kierowany do rodzin, osób starszych i grup zawodowych szczególnie dotkniętych rosnącymi kosztami życia. Jego sukces zależy jednak od skuteczności wdrożenia zapowiedzianych reform oraz od tego, czy ulgi i programy przyniosą realny impuls rozwojowy, a nie tylko krótkoterminowy efekt polityczny.

