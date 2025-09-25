Rodzice powinni zachować szczególną ostrożność. Władze żywnościowe ostrzegają przed serią produktów, które trafiły do sklepów i mogą zagrażać zdrowiu najmłodszych. Toksyczne słodycze marki Toxic Waste Sour Slushy zostały oficjalnie wycofane z obrotu ze względu na przekroczoną zawartość glicerolu (E422).

Jakie produkty są wycofywane?

Na liście niebezpiecznych artykułów znalazły się wszystkie partie:

Toxic Waste Blue Raspberry Sour Slushy Freeze and Squeeze (250 ml),

Toxic Waste Lemon and Lime Sour Slushy Freeze and Squeeze (250 ml),

Toxic Waste Apple Sour Slushy Freeze and Squeeze (250 ml).

Produkty te były sprzedawane w wielu sklepach w Irlandii i Wielkiej Brytanii, a kolorowe opakowania mogły łatwo przyciągać uwagę dzieci.

Dlaczego te słodycze są niebezpieczne?

Problemem jest nadmierna zawartość glicerolu (E422) – środka utrzymującego konsystencję. Choć substancja ta jest powszechnie stosowana w żywności, w zbyt dużych ilościach może prowadzić do poważnych objawów zatrucia.

Objawy spożycia nadmiaru glicerolu to m.in.:

bóle głowy,

zawroty i nudności,

wymioty,

odwodnienie,

zaburzenia pracy układu pokarmowego.

Eksperci zaznaczają, że dzieci są szczególnie wrażliwe, ponieważ ich organizmy szybciej reagują na nadmiar tej substancji. Tak było też w tym przypadku. Dzieci po spożyciu wymienionych słodyczy bardzo źle się czuły. Narzekały na bóle głowy, gwałtownie wymiotowały.

Toksyczne słodycze – ukryte ryzyko pod pozorem zabawy

Nazwa „Toxic Waste” mogła wydawać się żartem marketingowym, jednak w tym przypadku stała się bolesną rzeczywistością. Władze ostrzegają, że spożycie nawet jednej porcji przez dziecko może skutkować dolegliwościami wymagającymi pomocy medycznej.

— „Kolorowe, atrakcyjne opakowanie i kwaśny smak sprawiają, że dzieci chętnie sięgają po te produkty. Niestety, ryzyko przewyższa tutaj jakiekolwiek przyjemności” – podkreślają specjaliści ds. bezpieczeństwa żywności.

Apel do rodziców i opiekunów

Rodzice powinni natychmiast sprawdzić, czy w domu nie znajdują się wymienione toksyczne słodycze. Jeśli te słodycze są w Twoim domu, zwróć je do sklepu lub wyrzucić. Nie wolno ich spożywać ani podawać dzieciom.

Eksperci przypominają także, aby regularnie śledzić komunikaty o wycofaniu produktów i zachować czujność podczas zakupów. Zwłaszcza w przypadku słodyczy i napojów kierowanych do najmłodszych.