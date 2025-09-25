Rodzice powinni zachować szczególną ostrożność. Władze żywnościowe ostrzegają przed serią produktów, które trafiły do sklepów i mogą zagrażać zdrowiu najmłodszych. Toksyczne słodycze marki Toxic Waste Sour Slushy zostały oficjalnie wycofane z obrotu ze względu na przekroczoną zawartość glicerolu (E422).
Jakie produkty są wycofywane?
Na liście niebezpiecznych artykułów znalazły się wszystkie partie:
- Toxic Waste Blue Raspberry Sour Slushy Freeze and Squeeze (250 ml),
- Toxic Waste Lemon and Lime Sour Slushy Freeze and Squeeze (250 ml),
- Toxic Waste Apple Sour Slushy Freeze and Squeeze (250 ml).
Produkty te były sprzedawane w wielu sklepach w Irlandii i Wielkiej Brytanii, a kolorowe opakowania mogły łatwo przyciągać uwagę dzieci.
Dlaczego te słodycze są niebezpieczne?
Problemem jest nadmierna zawartość glicerolu (E422) – środka utrzymującego konsystencję. Choć substancja ta jest powszechnie stosowana w żywności, w zbyt dużych ilościach może prowadzić do poważnych objawów zatrucia.
Objawy spożycia nadmiaru glicerolu to m.in.:
- bóle głowy,
- zawroty i nudności,
- wymioty,
- odwodnienie,
- zaburzenia pracy układu pokarmowego.
Eksperci zaznaczają, że dzieci są szczególnie wrażliwe, ponieważ ich organizmy szybciej reagują na nadmiar tej substancji. Tak było też w tym przypadku. Dzieci po spożyciu wymienionych słodyczy bardzo źle się czuły. Narzekały na bóle głowy, gwałtownie wymiotowały.
Toksyczne słodycze – ukryte ryzyko pod pozorem zabawy
Nazwa „Toxic Waste” mogła wydawać się żartem marketingowym, jednak w tym przypadku stała się bolesną rzeczywistością. Władze ostrzegają, że spożycie nawet jednej porcji przez dziecko może skutkować dolegliwościami wymagającymi pomocy medycznej.
— „Kolorowe, atrakcyjne opakowanie i kwaśny smak sprawiają, że dzieci chętnie sięgają po te produkty. Niestety, ryzyko przewyższa tutaj jakiekolwiek przyjemności” – podkreślają specjaliści ds. bezpieczeństwa żywności.
Apel do rodziców i opiekunów
Rodzice powinni natychmiast sprawdzić, czy w domu nie znajdują się wymienione toksyczne słodycze. Jeśli te słodycze są w Twoim domu, zwróć je do sklepu lub wyrzucić. Nie wolno ich spożywać ani podawać dzieciom.
Eksperci przypominają także, aby regularnie śledzić komunikaty o wycofaniu produktów i zachować czujność podczas zakupów. Zwłaszcza w przypadku słodyczy i napojów kierowanych do najmłodszych.