Truskawkowy Księżyc! Ostatnia noc, by spojrzeć w niebo i zachwycić się niezwykłą pełnią

Księżyc ma w sobie coś niezwykłego. Dlatego niezwykłe, letnie pełnie, gdy tarcza Księżyca jest ogromna, a widok wprost zapiera dech w piersiach są tak warte obserwowania. Czasami warto spojrzeć w niebo z zachwytem dziecka, zapomnieć o wszystkim i podziwiać moment – drugiego takiego już nie będzie. Truskawkowy księżyc już dziś. Najlepsze dni na obserwację to wczorajsza i dzisiejsza noc.

W tę czerwcową noc niebo oferuje niezwykły spektakl: Truskawkowy Księżyc, czyli czerwcowa pełnia, która w 2025 roku ma wyjątkowo rzadki charakter. To ostatnia taka pełnia aż do roku 2043, a zarazem najniżej położona pełnia Księżyca od prawie dwóch dekad. Jej wysokość związana jest z tzw. 18,6-letnim cyklem lunarnym.

Dlaczego „truskawkowy Księżyc”?

Choć można by sądzić, że to z powodu czerwonego zabarwienia, nazwa pochodzi od plemion Algonkinów z Ameryki Północnej. Wskazywali oni na tę pełnię jako moment, kiedy zaczynał się zbiór dzikich truskawek – a więc symbol początku lata. W Europie określano ją również jako Miodowy Księżyc (Mead Moon), ponieważ wiązała się z czasem pierwszego miodobrania, co tłumaczy etymologię słowa „honeymoon” – miesiąca miodowego po ślubie, który tradycyjnie obchodzono w czerwcu.

Kiedy i gdzie najlepiej ją obserwować?

Najlepszy moment: wtorek, 10 czerwca 2025, około 22:04 (czas zachodu słońca), kiedy Księżyc wschodzi nisko nad horyzontem. Środa 11 czerwca, około godziny 22.10.

Z Londynu: wschód o 20:22, nisko i spektakularnie na południowym wschodzie.

Maksymalna iluminacja: nastąpiła w środę, 11 czerwca o 8:46 rano, ale oczywiście będzie niewidoczna gołym okiem – najlepszy czas do obserwacji to noc wcześniej i noc po iluminacji, czyli dzisiaj!

Dlaczego Księżyc będzie czerwonawy?

To zjawisko to rozpraszanie Rayleigha – światło słoneczne, przechodząc przez grubą warstwę atmosfery przy niskim kącie, załamuje się i rozprasza, pozostawiając głównie dłuższe fale światła – czerwone i pomarańczowe. To samo zjawisko, które sprawia, że zachody słońca są czerwone.

Co sprawia, że to pełnia Księżyca jest tak wyjątkowa?

Dzisiejszy wieczór przynosi niezwykłe zjawisko na niebie. Truskawkowy Księżyc, którego magia kryje się nie tylko w nazwie, ale i w wyjątkowych okolicznościach. To jedno z tych astronomicznych wydarzeń, które zdarzają się raz na pokolenie. Jest to najniżej położony czerwcowy Księżyc aż do 2043 roku. Zbiega się niemal idealnie z przesileniem letnim, co czyni to zjawisko jeszcze bardziej unikalnym.

Gdy Srebrny Glob unosi się tuż nad linią horyzontu, jego światło przenika przez grubszą warstwę atmosfery, przybierając ciepłe, często intensywnie truskawkowe odcienie. Jeśli tylko niebo pozostanie bezchmurne, warto choć na chwilę zatrzymać się, oderwać wzrok od codzienności i spojrzeć w górę. Ten wieczór przypomni nam, jak wiele piękna potrafi zaoferować natura. Warto go wykorzystać, bo żadna chwila nie zdarza się dwa razy w życiu.