Council tax pozwala finansować szkoły, utrzymanie dróg, transport itp. / fot. Shutterstock.com
Tysiące rodzin przepłacają za council tax. Polacy w UK też dostają po kieszeni

Miłosz Magrzyk
Tysiące rodzin prawdopodobnie płaci więcej podatku niż powinny z powodu błędów w systemie sięgających początku lat 90. XX wieku. W 1993 roku w pośpiechu wdrożono nowy model opodatkowania nieruchomości jako następcę mocno krytykowanego poll tax. Część mieszkańców do dzisiaj finansuje zawyżone rachunki i nie ma o tym pojęcia. W tym również duża grupa Polaków mieszkających w UK, dla których system council tax nie jest do końca zrozumiały. Szczególnie nie zwracają oni uwagi na tzw. council tax band, który decyduje o wysokości podatku.

Szybka kontrola przypisanej grupy oraz dostępnych ulg wiąże się ze zwrotem nadpłaty.

Skąd biorą się zawyżone rachunki i kto płaci za dużo?

Wysokość council tax zależy od przypisania nieruchomości do kategorii, czyli tzw. band od A do H. Problem w tym, że wiele domów oceniano dekady temu, często pobieżnie. Przez to dwa niemal identyczne budynki stojące obok siebie mogą znaleźć się w różnych grupach podatkowych.

W dużych i gęsto zabudowanych miastach różnice bywają najbardziej widoczne, dlatego jeśli dowiemy się, że sąsiad płaci mniej za podobny dom, warto sprawdzić swoją sytuację. Dane dotyczące bandów są publiczne i można je porównać online – check your council tax band. Gdy złożysz wniosek o ponowną wycenę, urząd może nie tylko obniżyć twój band, ale również podnieść zaniżoną kategorię sąsiada. Zachęcamy do przeczytania artykułu: Czy council tax jest poprawny? Sprawdź, ile naprawdę powinieneś płacić!

Jakie ulgi można uzyskać? Wielu ludzi nawet o nich nie wie

Ogromna liczba mieszkańców przepłaca nie dlatego, że ma złą kategorię nieruchomości, lecz dlatego, że nie wystąpiła o należne zniżki.

Najpopularniejsze obniżki to:

  • 25 proc. – dla dorosłej osoby mieszkającej samotnie lub gdy mieszkamy z osobami poniżej 18 roku życia lub studentami,
  • 50 proc. – w przypadku osoby z upośledzeniem i w związku z potrzebą zapewnienia jej opieki,
  • Obniżenie o jeden band – gdy dom dostosowano do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami.

W przypadku nieruchomości znajdującej się w grupie Band A i niemożliwości przesunięcia jej do niższej kategorii można ubiegać się o stałą redukcję wysokości rachunku o 17 proc. Sprawdź, kto nie musi płacić council tax.

Na co idą te pieniądze i jak odzyskać nadpłatę?

Council Tax finansuje podstawowe usługi publiczne: o opiekę społeczną, szkoły, utrzymanie dróg, transport, wywóz odpadów, biblioteki itp. Samorządy tłumaczą wzrost stawek inflacją. Niestety mimo wyższych opłat jakość usług nie zawsze rośnie.

Przepłacasz, bo nie wystąpiłeś o należne ci zniżki / fot. Shutterstock.com

Na szczęście nadpłatę da się odzyskać. To spore wsparcie szczególnie przy podwyżkach. W roku podatkowym 2026/27 rady chętnie podniosły council tax do maksymalnych 4,99 proc. bez przeprowadzania referendum (z czego 2,99 proc. to bazowa podwyżka, a reszta dodatek na opiekę społeczną – Adult Social Care).

Jeśli przeprowadziłeś się i zapomniałeś anulować direct debit albo nadal opłacałeś rachunki za poprzedni adres, na konto powinien trafić zwrot. Szacuje się, że 800 tys. gospodarstw domowych może mieć do odebrania średnio po 176 funtów.

Aby zweryfikować swoją sytuację, należy skontaktować się z lokalnym councilem. W brytyjskich urzędach pracują również Polacy, więc można liczyć na pomoc w języku polskim.

