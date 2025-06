Trzeba zgłosić wyjazd na wakacje, gdy pobiera się Universal Credit?

Jeśli pobieramy Universal Credit powinniśmy pamiętać o tym, że wyjazd na wakacje może nas dużo kosztować w przypadku, gdy pojedziemy na „zbyt długo” i tego nie zgłosimy. Warto zwrócić uwagę na zasady dotyczące wyjazdów zagranicznych w przypadku świadczeniobiorców.

Ministerstwo Pracy i Emerytur informuje osoby otrzymujące Universal Credit o konieczności powiadomienia o swoich wyjazdach zagranicznych. Jak sytuacja wygląda w przypadku wyjazdu na wakacje?

Wyjazd na wakacje a Universal Credit

jest najpopularniejszym miesiącem dla osób w Wielkiej Brytanii na wyjazd na wakacje za granicę, według statystyk IPA. Dlatego też osoby pobierające zasiłki powinny mieć na uwadze, aby skontaktować się ze swoim doradcą zawodowym, jeśli wyjeżdżają za granicę tego lata.

Jeśli pobierasz zasiłek i planujesz wyjazd za granicę, musisz powiadomić o tym Ministerstwo ds. Pracy i Emerytur (DWP), aby nie wpłynęło to na twoje płatności. Gdy okaże się, że wyjechałeś za granicę bez poinformowania urzędu, możesz zostać ukarany grzywną w wysokości do 5000 funtów.

Zasady dla świadczeniobiorców

Zasady obowiązujące świadczeniobiorców są następujące:

– Należy powiadomić Ministerstwo Pracy i Emerytur przed podróżą. Poinformować DWP można za pośrednictwem dziennika online, dzwoniąc na infolinię Universal Credit lub rozmawiając z lokalnym biurem pośrednictwa pracy.

– Wyjechać za granicę można na okres do jednego miesiąca.

– Nadal należy wypełniać swoje zobowiązanie świadczeniobiorcy. Podczas wyjazdu należy przestrzegać wymagań związanych z pracą określonych w zobowiązaniu wnioskodawcy.

Co mówi ministerstwo na temat wyjazdów za granicę?

Jak informuje Ministerstwo ds. Pracy i Emerytur. „Możesz nadal otrzymywać niektóre świadczenia, jeśli podróżujesz lub przeprowadzasz się za granicę, lub jeśli mieszkasz za granicą. To, do czego masz prawo, zależy od tego, dokąd jedziesz i na jak długo. Przekaż lokalnemu Job Centre Plus lub innej placówce, która wypłaca ci zasiłek, o swoim wyjeździe za granicę. Jeśli jest to przeprowadzka tymczasowa, poinformuj, kiedy wracasz. Musisz również powiadomić HMRC, jeśli opuszczasz Wielką Brytanię”.

Niestety w przypadku, gdy dana osoba pobierająca UC, nie poinformuje o wyjeździe za granicę (nawet na krótki czas), wtedy może być uznana za oszusta.