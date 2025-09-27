Ulga podatkowa dla pracujących emerytów w Niemczech

Koalicyjny rząd CDU-SPD zapowiedział nową ulgę podatkową dla pracujących emerytów w Niemczech. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku, jeśli ustawa przejdzie przez Bundestag.

Aktiverente, czyli aktywna emerytura może obowiązywać w Niemczech od 1 stycznia 2026 roku. Dzięki temu pomysłowi osoby pracujące po osiągnięciu wieku emerytalnego nie będą musiały płacić podatku od pierwszych 2000 euro miesięcznego dochodu (lub 24 000 euro rocznego dochodu).

Ulga podatkowa dla emerytów

Ustawa dotycząca ulgi podatkowej dla pracujących emerytów musi najpierw przejść pozytywnie przez debatę w Bundestagu i głosowanie. Dopiero, gdy projekt zostanie przyjęty, zaczną obowiązywać nowe przepisy.

Jak powiedział sekretarz generalny CDU, Carsten Linnemann:

– Chcemy, aby aktywna emerytura pomogła zwalczyć niedobór wykwalifikowanych pracowników.

Anja Piel z Niemieckiej Konfederacji Związków Zawodowych (DGB) odniosła się krytycznie do ustawy. Powiedziała, że „przepisy będą kosztować miliardy, ale nie rozwiążą problemu”. Ponadto rządzący nie biorą także pod uwagę tego, że osoby po osiągnięciu wieku emerytalnego nie chcą pracować ze względu na stan zdrowia, warunki pracy lub pracodawca nie chce ich już zatrudniać.

Niemcy – podobnie jak wiele innych krajów europejskich – borykają się obecnie z rekordowo wysokim niedoborem pracowników w wielu sektorach. Zgodnie z raportem Niemieckiego Instytutu Badań Ekonomicznych (DIW) z tego roku 4,7 miliona pracowników opuści rynek pracy w latach 2024 – 2028.

Za tym idzie także ostrzeżenie, że niemiecka gospodarka nie będzie w stanie się utrzymać przez wzrost populacji. Potrzebuje znacznego „napływu siły roboczej dla długotrwałego wzrostu”. W przeciwnym razie grozi jej duże spowolnienie.

Nadgodziny będą jeszcze bardziej opłacalne

Koalicja ma również w planach wprowadzić więcej ulg podatkowych za nadgodziny w pracy. Zgodnie z nowym pomysłem wynagrodzenie za nadgodziny będzie wolne od podatku. Jeśli nie przekroczy 25 proc. wynagrodzenia zasadniczego pracownika. Ma to dotyczyć wyłącznie pracowników kontraktowych, a nie freelancerów.

Ponadto pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin będą zachęcani do zwiększania liczby godzin pracy jednorazowymi, nieopodatkowanymi premiami w wysokości do 4500 euro.