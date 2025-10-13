Utrudnienia w ruchu po ogromnej eksplozji! 32 osoby ranne, a przyczyna wybuchu nieznana

Wczesnym rankiem w berlińskiej dzielnicy Neukölln doszło do potężnej eksplozji w budynku mieszkalnym. W wyniku wybuchu 32 osoby zostały ranne, w tym jedna ciężko. Służby ratunkowe prowadziły akcję przez kilka godzin. Akcja gaśnicza była niebezpieczna. Dlatego okolica została całkowicie odcięta. Utrudnienia w ruchu spowodowały poranne korki. Wiele osób miało problem w dotarciu do pracy.

Do zdarzenia doszło około godziny 3:30 w mieszkaniu na parterze budynku przy Michael-Bohnen-Ring, na osiedlu High-Deck-Siedlung. Jak informuje policja, siła eksplozji była bardzo duża. Dlatego wyleciały szyby w oknach. Siła wybuchu wyrzuciła fragmenty rolet na pobliski dziedziniec i drzewa.

Bezpośrednio po wybuchu w mieszkaniu wybuchł pożar, który szybko rozprzestrzenił się na część klatki schodowej. Ogień spowodował znaczne zadymienie, utrudniające ewakuację mieszkańców. W pobliżu budynków były utrudnienia w ruchu po ogromnej eksplozji. Te wpłynęły na codzienne życie mieszkańców Berlina.

Ponad 80 ratowników na miejscu eksplozji

Świadkowie wezwali straż pożarną o 3:28. Ta natychmiast rozpoczęła działania ratownicze. Na miejscu pracowało 83 ratowników, w tym strażacy, policjanci i zespoły ratownictwa medycznego.

Z budynku ewakuowano kilkudziesięciu mieszkańców, w tym dzieci i osoby starsze. Ratownicy udzielili pomocy 32 poszkodowanym. Większość poszkodowanych zatruła się dymem. Jedna osoba została poważnie ranna w głowę, jednak według lekarzy jej stan jest już ustabilizowany.

Kolejne eksplozje podczas akcji gaśniczej

Podczas działań strażaków w mieszkaniu objętym pożarem doszło do dalszych eksplozji. Siła detonacji była tak duża, że uszkodziła część elewacji i okna wychodzące na podwórze. Na szczęście żaden z ratowników nie odniósł poważnych obrażeń.

Ulice zablokowane, utrudnienia w ruchu po ogromnej eksplozji

Policja i straż całkowicie odgrodziły miejsce zdarzenia. Około godziny 5:00 rano ulica Michael-Bohnen-Ring była w całości zamknięta dla ruchu. Natomiast ruch na ulicy Sonnenallee, jedna z głównych arterii Neukölln, została zwężona do jednego pasa w obu kierunkach. Oczywiście zwężenie spowodowało znaczne utrudnienia w porannym ruchu. Policja apeluje do kierowców o omijanie okolicy i korzystanie z alternatywnych tras.

Przyczyna wybuchu nieznana

Jak dotąd funkcjonariusze nie ustalili, co dokładnie spowodowało eksplozję. Policja i biegli z wydziału kryminalnego prowadzą szczegółowe dochodzenie. Wstępne ustalenia nie wskazują na działanie przestępcze ani terrorystyczne. Jednak w chwili obecnej funkcjonariusze nie wykluczają żadnej hipotezy.

Osiedle już wcześniej w centrum uwagi

Osiedle High-Deck-Siedlung, położone na południowym krańcu Sonnenallee, wielokrotnie znajdowało się w centrum zainteresowania mediów i służb. Podczas nocy sylwestrowej 2022/2023 w okolicy doszło do zamieszek, podczas których spalono autobus miejskiej komunikacji. Dlatego policja nie wyklucza kryminalnego podłoża wybuchu. Być może doszło do wypadku lub celowego działania. Niezależnie od przyczyny, utrudnienia w ruchu po ogromnej eksplozji dotknęły mieszkańców okolic.