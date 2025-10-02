Uzbrojony Polak aresztowany za brutalne gwałty

W sierpniu zgwałcił brutalnie masażystkę. We wrześniu – prostytutkę. Brutalne gwałty, jakich dopuścił się mężczyzna sprawiły, że w Munster kobiety odczuwały strach wracając wieczorem z pracy. Uzbrojony Polak został złapany przez policję na podstawie nagrań z monitoringu. Dlaczego gwałcił kobiety i gromadził broń?

W ostatnich dniach września policja aresztowała 34-letniego Polaka, podejrzanego o dokonanie dwóch gwałtów w ciągu czterech tygodni. Czy gwałtów i przemocy było więcej. Funkcjonariusze badają kilka niewyjaśnionych spraw, których sprawcą mógł być mężczyzna pochodzący z Polski. Natomiast obecnie jest oskarżony o dwa brutalne gwałty.

Brutalne gwałty i strach w okolicy

W sierpniu mężczyzna miał brutalnie zgwałcić 56-letnią masażystkę w dzielnicy Münster-Mauritz. Kilka tygodni później, we wrześniu, ofiarą padła 53-letnia prostytutka w Greven. Oba czyny wywołały strach w lokalnej społeczności. Natomiast kobiety wracające późnym wieczorem do domów musiały obawiać się o swoje bezpieczeństwo.

Polak gwałcił kobiety – groził bronią i miał przy sobie nóż

Według ustaleń policji, mężczyzna groził swoim ofiarom przy użyciu broni. W pierwszym przypadku w salonie masażu wyciągnął dwa noże – duży i mały. W ten sposób zmusił przemocą masażystkę do rozebrania się. Następnie brutalnie ją zgwałcił.

W drugim przypadku sprawca był uzbrojony w maczetę i pistolet. Groził nim prostytutce i zmusił ją do uległości. Przed opuszczeniem mieszkania ukradł również kosztowności kobiety.

Akcja policji – zdjęcia z monitoringu i wskazówki mieszkańców

Policja rozpoczęła poszukiwania podejrzanego natychmiast po pierwszym gwałcie. Dlatego publikowała zdjęcia z monitoringu. Wskazówki od mieszkańców szybko naprowadziły śledczych na trop Polaka. Już kilka godzin po upublicznieniu zdjęć, funkcjonariusze zatrzymali 34-latka w Münster przy Linnenbornstiege. Podczas zatrzymania mężczyzna miał przy sobie załadowaną broń hukową oraz nóż myśliwski, potwierdzając wcześniejsze ostrzeżenia policji o jego uzbrojeniu.

Śledztwo w toku

Śledczy wciąż analizują wszystkie okoliczności obu czynów. Brutalne gwałty są poważnym przestępstwem. Dlatego mężczyźnie grozi wiele lat więzienia. Dochodzenie obejmuje przeszukanie mieszkania sprawcy, zabezpieczenie materiałów dowodowych z monitoringu oraz przesłuchania świadków.

Policja nie ujawnia na razie motywów działania mężczyzny. Natomiast postępowanie prowadzone jest w kierunku gwałtu i groźby karalnej przy użyciu broni.

Uzbrojony Polak aresztowany za brutalne gwałty

Lokalne media podkreślają, że brutalne czyny sprawcy wzbudziły strach wśród kobiet w Münster i Greven, zwłaszcza tych wracających wieczorem z pracy. Aresztowanie Polaka spotkało się z ulgą mieszkańców, którzy podkreślają, że szybka akcja policji była kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa społeczności.