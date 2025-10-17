Uznawanie kwalifikacji zagranicznych pracowników w Niemczech ma być łatwiejsze

Zgodnie z zatwierdzonym przez Bundestag projektem ustawy, zagraniczni pracownicy nie będą mieć już problemów uznaniem ich kwalifikacji w Niemczech.

W obliczu rekordowo wysokiego niedoboru pracowników, spadku liczby urodzeń i przewidywanego przejścia 4,7 miliona obecnych pracowników na emeryturę w latach 2024-2028, Niemcy rozpaczliwie potrzebują więcej pracowników. Dzięki nim mogą zapobiec dalszemu załamaniu gospodarczemu. Stąd decyzja o otwarciu się na wykwalifikowanych zagranicznych pracowników.

Zagraniczni pracownicy ratunkiem dla niemieckiej gospodarki

W 2024 roku liczba wniosków o uznanie kwalifikacji zawodowych osiągnęła w Niemczech rekordowy poziom. Według Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis) złożono 71 000 wniosków, co stanowi wzrost o 14 procent w porównaniu z 2023 rokiem.

Mimo że obecnie w Niemczech pracuje ponad 12 milionów osób z imigracyjnym pochodzeniem, nadal istnieją przeszkody w uznawaniu ich zagranicznych kwalifikacji zawodowych. Dlatego działania rządu mają usprawnić skuteczną integrację imigrantów na rynku pracy. Ma być to możliwe dzięki ułatwieniu wykwalifikowanym pracownikom znalezienie zatrudnienia w zawodzie.

Dlatego nowo zatwierdzony projekt ustawy ma ułatwić wykwalifikowanym pracownikom posiadającym kwalifikacje medyczne uznawanie ich w Niemczech. Nowa ustawa ma przyciągnąć do Niemiec z zagranicy lekarzy, dentystów, farmaceutów i położne, którzy uzyskali swoje kwalifikacje w krajach spoza UE.

Obecnie imigranci spoza UE posiadający kwalifikacje w tych zawodach, muszą zdać egzamin równoważności, zanim będą mogli rozpocząć pracę w Niemczech. Według nowej ustawy ma on być zastąpiony „bezpośrednim testem wiedzy”, czyli testem praktycznym.

Skrócenie czasu oczekiwania na uznanie kwalifikacji

Niemiecka minister zdrowia, Nina Warken, powiedziała, że dzięki nowemu systemowi migrujący pracownicy służby zdrowia nie będą musieli czekać miesiącami, a nawet latami na rozpoczęcie wykonywania zawodu w Niemczech.

W ten sposób rząd zmniejszy również biurokrację skracając proces uznawania kwalifikacji pracowników z zagranicy. Ponadto proces ten ma być zdigitalizowany i skonsolidowany we wszystkich krajach związkowych.

Jak dodano w projekcie ustawy – proces cyfryzacji zaoszczędzi prawie 16 milionów euro rocznie na kosztach administracyjnych. Jednak ustawę musi najpierw zatwierdzić Bundestag i Bundesrat, zanim zostanie przyjęta.

Niedobór pracowników w sektorze opieki

Jak już wspomnieliśmy, Niemcy borykają się z rekordowo wysokim niedoborem pracowników. Sektorem najbardziej dotkniętym tym problemem jest system opieki zdrowotnej.

Jak powiedziała Warken zapowiadając projekt ustawy:

– Oprócz atrakcyjnych warunków pracy w ramach staży, potrzebujemy wykwalifikowanych pracowników zagranicznych, aby zabezpieczyć przyszłość systemu opieki zdrowotnej.