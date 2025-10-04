W jakich zawodach w Niemczech można liczyć na wysokie zarobki?
W jakich zawodach w Niemczech można liczyć na wysokie zarobki? / fot. Shutterstock
NiemcyPraca i zarobki
2 min.czytania

Zarobki w Niemczech. W jakich sektorach można zarobić najwięcej?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Szukając pracy w Niemczech, powinniśmy wiedzieć, jakie są średnie zarobki w kraju, aby móc negocjować lepsze warunki zatrudnienia.

W Niemczech płaca minimalna wynosi 12,82 euro za godzinę. A około 4 proc. pracowników na rynku otrzymuje minimalne wynagrodzenie. Natomiast średnie zarobki w Niemczech wynoszą obecnie 52 159 euro rocznie przed opodatkowaniem. Dotyczy to tylko pracowników zatrudnionych na pełen etat.

- Advertisement -

Wynagrodzenie brutto i netto

Jeśli omawiamy wynagrodzenie z pracodawcą w Niemczech, zawsze będzie ono wyrażone w kwocie brutto, czyli przed wszelkimi potrąceniami. Dlatego podczas negocjacji płacowych warto uwzględnić znaczącą różnicę między dochodem brutto i netto.

Łącznie podatki dochodowe i składki na ubezpieczenie społeczne pochłoną około 35 proc. naszego wynagrodzenia brutto. Dla przykładu – jeśli nasze miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 3000 euro, to po odliczeniu możemy spodziewać się około 1950 euro miesięcznie. Aby lepiej oszacować swój dochód netto możemy skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń.

Ile wynoszą zarobki w Niemczech w zależności od sektora?

Według Niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis) średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 4 323 euro. Indywidualne wynagrodzenia mogą znacznie odbiegać od tej wartości. Dlatego między innymi, że zależą od takich czynników jak wiek, staż pracy, branża, doświadczenie, godziny pracy i lokalizacja geograficzna.

Z danych z 2025 roku wynika, że na najwyższe wynagrodzenie mogą liczyć osoby pracujące w branży medycznej (lekarze, chirurdzy, dentyści). Ich średnie wynagrodzenie wynosi od 110 000 do 303 000 euro rocznie. W ten sposób opieka zdrowotna nadal pozostaje najlepiej płatnym sektorem w Niemczech. Chirurdzy ogólni zarabiają średnio 219 807 euro, kardiolodzy 224 475 euro.

Na drugim miejscu pod względem zarobków plasują się menadżerowie IT i architekci oprogramowania. Ich średnie wynagrodzenie roczne wynosi od 90 000 euro do 166 000 euro rocznie.

Osoby odpowiedzialne za planowanie i koordynację projektów inżynieryjnych mogą liczyć na średnie wynagrodzenie w wysokości 97 450 euro rocznie. Przy czym inżynierowie chemicy zarabiają 90 000–112 000 euro. A inżynierowie motoryzacji 70 000–105 000 euro.

Pracownicy koordynujący projekty inżynieryjne mogą liczyć na średnie wynagrodzenie w wysokości 97 450 euro rocznie
Pracownicy koordynujący projekty inżynieryjne mogą liczyć na średnie wynagrodzenie w wysokości 97 450 euro rocznie / fot. Shutterstock

Z kolei bankierzy inwestycyjni zarabiają średnio 157 320 euro, a na stanowiskach kierowniczych można liczyć nawet na 675 000 euro rocznie.

Natomiast doradcy prawni i prawnicy korporacyjni otrzymują wynagrodzenie w granicach od 80 000 do 150 000 euro rocznie.

Średnie zarobki analityków danych i specjalistów ds. sztucznej inteligencji (AI) wynoszą od 78 000 do 138 000 euro rocznie.

Według najnowszych danych piloci i specjaliści ds. lotnictwa otrzymują wynagrodzenie od 70 000 do 165 000 euro rocznie. Piloci samolotów komercyjnych zarabiają 110 000 – 165 000 euro, a piloci samolotów korporacyjnych 70 000–110 000 euro rocznie.

Wykładowcy akademiccy mogą liczyć na średnie wynagrodzenie w Niemczech wynoszące od 75 000 do 140 euro rocznie. Przy czym profesorowie inżynierii zarabiają 90 000 – 140 000 euro, a wykładowcy nauk ekonomicznych 80 000 – 130 000 euro.

Natomiast wiodąca pozycja Niemiec w branży farmaceutycznej napędza popyt na wykwalifikowanych badaczy. Naukowcy farmaceutyczni zarabiają 85 000 – 120 000 euro, a biotechnolodzy 70 000 – 100 000 euro rocznie.

Przeczytaj także

Drony sparaliżowały Monachium. Tysiące pasażerów uziemionych

Czwartkowy wieczór na lotnisku w Monachium zamienił się w chaos, gdy w pobliżu pasów startowych zauważono niezidentyfikowane drony. Pierwsze sygnały od świadków pojawiły się około godziny 21:30 i spływały aż do północy. Z powodu ryzyka dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego od 22:30 zamknięto pasy startowe.

28-letni Polak podpalił dom w Berlinie. Dwóch Polaków zginęło, czterech jest rannych

Polak podpalił dom w Berlinie, w którym mieszkał wraz z innymi pracownikami zatrudnionymi w fabryce BMW. W wyniku pożaru zginęło dwóch mężczyzn, również Polaków, a czterech kolejnych zostało poważnie rannych. Podejrzany 28-latek został zatrzymany w Polsce.

Niemcy zrezygnowały z planu imigracyjnego, który chce wprowadzić teraz UK

Brytyjski rząd przedstawił nowy plan imigracyjny, który miałby zmienić warunki uzyskania prawa stałego pobytu. Okazuje się, że podobny plan miały też Niemcy, ale z niego zrezygnowały.

Uzbrojony Polak aresztowany za brutalne gwałty

W sierpniu zgwałcił brutalnie masażystkę. We wrześniu - prostytutkę. Brutalne gwałty, jakich dopuścił się mężczyzna sprawiły, że w Munster kobiety odczuwały strach wracając wieczorem z pracy.

Kryzys w niemieckiej motoryzacji. Do 2030 roku może zniknąć 100 tys. miejsc pracy

Niemiecka motoryzacja znalazła się w punkcie zwrotnym, który coraz częściej bywa określany jako najpoważniejszy kryzys od dziesięcioleci. Kolejne firmy ogłaszają masowe zwolnienia i przestoje, a tysiące pracowników tracą źródło utrzymania.
kasyno online

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Niemczech

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet