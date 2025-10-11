wiek emerytalny
Niemiecka gospodarka tkwi w miejscu m.in. z powodu starzejącego się społeczeństwa / fot. Shutterstock.com
Niemcy będą pracować dłużej? Taki wiek emerytalny proponują rządowi doradcy

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Grupa doradców niemieckiego rządu zaproponowała, aby stopniowo podnieść wiek emerytalny do 73 lat. Według nich należy to zrobić z uwagi na zmieniające się trendy demograficzne i stagnację produktywności.

W skład zespołu wchodzi czterech ekonomistów, którzy w swoich analizach odwołują się do doświadczeń innych krajów. Propozycja doradców ma charakter strategiczny i długofalowy, dlatego rząd prawdopodobnie mocniej zwróci na nią uwagę.

Starzejące się społeczeństwo spowalnia niemiecką gospodarkę

Naukowcy argumentują, że niemiecka gospodarka tkwi w miejscu z powodu niskiego wzrostu wydajności oraz starzejącego się społeczeństwa. Twierdzą, że system ubezpieczeń społecznych wymaga dostosowania tak, aby nie obciążać nadmiernie przyszłych pokoleń. Ich zdaniem powiązanie wieku emerytalnego z oczekiwaną długością życia pozwoli zachować stabilność finansową systemu.

Społeczeństwo będzie musiało dłużej pracować, aby utrzymać obecne świadczenia emerytalne, przy jednoczesnym uniknięciu większych kosztów dla młodszych pokoleń.

Dania powinna być dla Niemiec drogowskazem reform emerytalnych

Jako przykład udanego rozwiązania naukowcy wskazują Danię, gdzie wiek emerytalny powiązano z długością życia i gdzie rząd zaplanował stopniowy wzrost wieku emerytalnego do 70 lat do 2040 roku.

wiek emerytalny
Inspiracją dla Niemiec pod kątem wieku emerytalnego mogłaby być Dania / fot. Shutterstock.com

Taki mechanizm pozwala automatycznie dostosowywać system emerytalny do zmian demograficznych, co ogranicza ryzyko nadmiernego obciążenia finansów publicznych. Niemieccy eksperci widzą w tym modelu inspirację dla własnych reform.

Liczba emerytów w trudnej sytuacji finansowej rośnie

Wiek emerytalny w Niemczech ustalono na 67 lat, przy czym jest on stopniowo podnoszony od lat, każdego roku o około miesiąc dla kolejnych roczników. W 2025 roku próg wynosi około 66 lat i 2 miesiące dla rocznika 1959 oraz 66 lat i 6 miesięcy dla rocznika 1960. Docelowy wiek 67 lat ma zostać osiągnięty około 2030 roku.

Jednocześnie rośnie liczba osób starszych zagrożonych ubóstwem. Według Federalnego Urzędu Statystycznego wskaźnik osób w wieku 65 lat i starszych mających mniej niż 60 procent mediany dochodów wzrósł z 18,4 proc. do 19,6 proc. w porównaniu z rokiem 2023, co oznacza około 300 tys. dodatkowych emerytów w trudnej sytuacji finansowej. Wzrost jest wyższy niż w całej populacji i dobitnie sygnalizuje pogłębiające się problemy systemu emerytalnego.

