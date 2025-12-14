Ważne zmiany w sposobie wypłaty świadczenia od 2026 roku

Ważne zmiany w sposobie wypłaty świadczenia. Od stycznia 2026 roku osoby pobierające Bürgergeld bez konta bankowego będą korzystać z zupełnie nowego sposobu wypłaty pieniędzy. Dotychczasowe papierowe czeki, realizowane w placówkach pocztowych, znikną z obiegu. Postbank oficjalnie kończy ich obsługę. To oznacza definitywne odejście od kosztownego i niewygodnego rozwiązania stosowanego od lat.

Przez wiele lat osoby bez konta musiały przy realizacji czeku płacić nawet do kilku euro prowizji. Najbardziej uderzało to w tych, którzy otrzymywali najmniej. Reforma eliminuje te dodatkowe koszty i ma ułatwić codzienne funkcjonowanie najbardziej zagrożonym wykluczeniem finansowym.

- Advertisement -

Ważne zmiany w sposobie wypłaty świadczenia – wprowadzenie SocialCard

W miejsce czeków pojawia się SocialCard. Karta debetowa Visa wydawana przez Federalną Agencję Pracy. Jobcenter będzie zasilać ją co miesiąc kwotą należnego świadczenia. Karta ma uprościć cały proces. Wprowadzenie jej ma również uniezależnić odbiorców od placówek pocztowych, które dotychczas były jedynym miejscem realizacji czeku.

SocialCard pozwoli pobierać gotówkę z dowolnego bankomatu akceptującego karty Visa, a także wykonywać przelewy i płacić bezgotówkowo w granicach dostępnych środków. Dzięki temu świadczeniobiorcy zyskają większą elastyczność i dostęp do rozwiązań. Do tej pory takie operacje były zarezerwowane wyłącznie dla osób posiadających konto bankowe.

Zmiana korzystna dla odbiorców i administracji

Wycofanie czeków to także odciążenie dla administracji publicznej. Obsługa papierowej formy wypłaty była czasochłonna, kosztowna i podatna na błędy. SocialCard ma zmniejszyć obciążenie urzędów oraz ograniczyć koszty w skali całego systemu.

Dla beneficjentów oznacza to szybszy dostęp do środków, brak prowizji oraz większe bezpieczeństwo. Karta, w przeciwieństwie do papierowego czeku, jest także trudniejsza do zgubienia czy wykorzystania przez niepowołane osoby.

System już działa w wielu regionach kraju

SocialCard nie pojawia się na rynku po raz pierwszy. Pierwsze karty zostały wprowadzone już pod koniec 2024 roku w większości krajów związkowych, głównie w celu wypłat dla osób przybywających do Niemiec. Do tej pory wydano setki tysięcy kart. Natomiast działanie systemu zostało już przetestowane w praktyce. Od stycznia 2026 roku rozwiązanie to będzie standardem dla wszystkich odbiorców świadczeń bez konta bankowego.

Reforma w cieniu szerszych zmian w systemie świadczeń

Zmiana sposobu wypłat to część większych modyfikacji w systemie Bürgergeld. W kolejnych latach rząd wprowadzi jednolite ryczałty na koszty zakwaterowania. To wpłynie szczególnie na osoby mieszkające w droższych regionach. Modyfikacje obejmą również samotnych rodziców, którzy już wkrótce będą musieli wcześniej podejmować pracę lub uczestniczyć w programach aktywizacyjnych.

Nowy etap w wypłacie świadczeń

Wprowadzenie SocialCard to ważny krok w kierunku modernizacji systemu świadczeń. Zmiana ta pozwoli ograniczyć koszty, uprościć obsługę administracyjną i przede wszystkim ułatwi codzienne życie tym, którzy do tej pory musieli mierzyć się z nieefektywnym i kosztownym systemem czeków.