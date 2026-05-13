Wielka Brytania ostrzega Polaków. Fałszywi doradcy imigracyjni mogą zrujnować ci życie

Problem fałszywych doradców imigracyjnych urósł do takiej skali, że państwo zdecydowało się na ogólnokrajową kampanię informacyjną. Przekaz jest prosty: zanim powierzysz komuś swoją przyszłość, sprawdź, czy ta osoba działa na rynku legalnie. Stawką są pieniądze i prawo do pozostania w kraju.

Polacy mieszkający na Wyspach często korzystają z pomocy doradców przy wizach, łączeniu rodzin czy sprawach osiedleńczych.

Wielka Brytania reaguje po fali nadużyć. Ruszyła ogólnokrajowa kampania

11 maja brytyjski Immigration Advice Authority (IAA) rozpoczął pierwszą w historii krajową akcję uświadamiającą, dotyczącą doradztwa imigracyjnego. Instytucja kontroluje standardy zawodowe, sprawdza uprawnienia i interweniuje wobec osób działających nielegalnie lub świadczących usługi poniżej standardów.

- Advertisement -

Kampania została skierowana do całego społeczeństwa, ale szczególne znaczenie ma dla społeczności migranckich, w tym Polaków. Osoby podejmujące pilne decyzje dotyczące pobytu, pracy czy rodziny najczęściej stają się celem nieuczciwych pośredników. Hasło przewodnie akcji zamyka się w słowach: before you trust them, check them (sprawdź, zanim zaufasz).

Przez fałszywego doradcę można stracić fortunę

IAA nie ukrywa, że problem jest poważny, ponieważ wiele osób nie wie, że doradcy imigracyjni muszą podlegać przepisom. Brak wiedzy otwiera drogę do dramatycznych konsekwencji. Ofiary takich działań narażają się na:

utratę pieniędzy,

błędnie przygotowane wnioski,

odrzucenie sprawy wizowej,

przekazanie fałszywych danych do urzędów,

wieloletni zakaz wjazdu do Wielkiej Brytanii,

utratę szansy na legalny pobyt lub pracę.

Bardzo niebezpieczne jest korzystanie z usług internetowych samozwańczych ekspertów, promujących się w mediach społecznościowych jako „specjaliści od wiz” czy „prawnicy od imigracji”, mimo braku uprawnień, kuszących szybkim załatwieniem sprawy, niską ceną albo obietnicą gwarantowanego sukcesu.

Jak sprawdzić doradcę imigracyjnego?

Centralnym elementem kampanii jest bezpłatny internetowy rejestr doradców IAA. Dzięki niemu można w kilka minut zweryfikować osobę lub firmę oferującą pomoc w sprawach imigracyjnych. Wyszukiwarka Adviser Register pozwala sprawdzić doradcę po nazwisku albo numerze identyfikacyjnym. Zarejestrowanego doradcę imigracyjnego znajdziesz tutaj.

Zanim podpiszesz umowę, zapłacisz zaliczkę lub przekażesz dokumenty, warto zweryfikować, czy doradca imigracyjny figuruje w oficjalnym rejestrze, jaki ma zakres uprawnień, czy działa jako osoba prywatna czy firma, czy podaje prawdziwe dane kontaktowe, czy przedstawia koszty usługi i czy nie składa podejrzanych obietnic.

Kampania ruszyła w całym kraju. Trafi także do Polaków

Brytyjski urząd zapowiada szeroką obecność kampanii w przestrzeni publicznej i internecie. Materiały pojawią się w płatnych mediach społecznościowych oraz reklamie zewnętrznej.

Przekaz ma być prosty, zrozumiały i uspokajający. Co ważne, materiały przygotowano w wielu językach, tak aby mogły trafić do różnych społeczności mieszkających w Wielkiej Brytanii. Polacy będą jedną z głównych grup odbiorców.