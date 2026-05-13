Permitted development pozwala na zabudowę niewymagającą standardowego pozwolenia / fot. Shutterstock.com
Co w UK możesz postawić w ogrodzie bez pozwolenia?

Miłosz Magrzyk
Wiosną i latem tysiące mieszkańców Wielkiej Brytanii rusza do ogrodów. Jedni chcą postawić nową szopę na narzędzia, inni marzą o szklarni, garażu, domku letnim albo strefie zabaw dla dzieci. Przepisy dopuszczają wiele prac bez klasycznego pozwolenia na budowę, ale tylko pod warunkiem spełnienia szeregu konkretnych wymogów.

Jeden źle ustawiony budynek albo kilka dodatkowych metrów wysokości może oznaczać poważny problem. Najwięcej nieporozumień dotyczy tzw. outbuildings, czyli budynków pomocniczych stojących poza głównym domem. Wokół nich narosło najwięcej pytań. Kiedy budowa w UK jest dozwolona bez pozwolenia?

Jakie budynki można postawić bez pozwolenia?

W brytyjskim systemie wiele ogrodowych inwestycji mieści się w kategorii permitted development, czyli dozwolonej zabudowy niewymagającej standardowego pozwolenia. Nie oznacza to jednak pełnej dowolności.

Do budynków najczęściej objętych tymi zasadami należą:

  • szopy ogrodowe,
  • garaże wolnostojące,
  • szklarnie,
  • domki letnie,
  • place zabaw dla dzieci,
  • sauny ogrodowe,
  • kojce i wybiegi dla zwierząt,
  • baseny,
  • oczka wodne,
  • korty tenisowe.

Budynek musi mieć funkcję pomocniczą wobec domu mieszkalnego. Ma służyć codziennemu korzystaniu z posesji, przechowywaniu rzeczy, rekreacji lub hobby, a nie być samodzielnym lokalem mieszkalnym. W takim przypadku budowa w UK wymaga pozwolenia.

Najważniejsze limity: wysokość, miejsce, powierzchnia

Najczęstsze błędy właścicieli nieruchomości dotyczą lokalizacji oraz wymiarów budynku. Przede wszystkim budynków gospodarczych nie można stawiać przed frontową ścianą domu. Szopa czy garaż nie powinny znaleźć się na części działki przed główną elewacją.

Obiekty tego typu mogą mieć tylko jedną kondygnację. Obowiązują limity:

  • maksymalnie 2,5 m wysokości ściany do miejsca rozpoczęcia dachu,
  • do 4 m całkowitej wysokości przy dachu dwuspadowym,
  • do 3 m całkowitej wysokości przy innych dachach.
Do obiektów zaliczonych do permitted development wchodzą m.in. szopy ogrodowe, garaże wolnostojące i szklarnie / fot. Shutterstock.com

Jeśli budynek stoi bliżej niż 2 metry od ogrodzenia lub granicy posesji, jego maksymalna wysokość nie może przekroczyć 2,5 metra.

Wszystkie rozbudowy, przybudówki i budynki pomocnicze razem nie mogą zająć więcej niż połowy terenu wokół tzw. oryginalnego domu. „Oryginalny dom” oznacza budynek w formie, w jakiej został wzniesiony lub jak wyglądał 1 lipca 1948 roku.
Właściciele domów położonych w szczególnie chronionych lokalizacjach – jak parki narodowe, tereny wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO czy znajdujące się pod opieką konserwatora – muszą liczyć się z dodatkowymi ograniczeniami.

Na takich terenach budynki stojące ponad 20 metrów od domu bywają ograniczone do maksymalnie 10 mkw. powierzchni. Dodatkowo obiekty stawiane z boku nieruchomości mogą wymagać formalnej zgody. Najdalej idące przepisy dotyczą natomiast budynków zabytkowych. Wówczas niemal każda ingerencja może wymagać osobnego zezwolenia.

