Zwrot podatku szybciej? HMRC wyjaśnia, jak to zrobić i kto może skorzystać

Brytyjski urząd skarbowy HMRC zachęca miliony podatników do wcześniejszego składania deklaracji Self Assessment za rok podatkowy 2025/2026. Według urzędu wcześniejsze rozliczenie oznacza nie tylko mniej stresu przed styczniowym terminem, ale przede wszystkim możliwość uzyskania pieniędzy znacznie szybciej. Dla kogo zwrot podatku szybciej?

Dla wielu osób zwrot nadpłaconego podatku może oznaczać dodatkowe setki, a czasem nawet tysiące funtów. HMRC podkreśla, że osoby, które nie zwlekają z rozliczeniem do ostatnich tygodni przed terminem, mogą szybciej odzyskać należne środki i lepiej zaplanować swoje finanse.

Zwrot podatku szybciej dzięki wcześniejszemu rozliczeniu

Według HMRC kluczowym sposobem na szybszy zwrot pieniędzy jest jak najwcześniejsze złożenie deklaracji podatkowej. Choć ostateczny termin dla Self Assessment przypada dopiero 31 stycznia 2027 roku, urząd już teraz zachęca do rozpoczęcia rozliczeń.

Im wcześniej deklaracja zostanie przesłana i przetworzona, tym szybciej urząd może zweryfikować ewentualną nadpłatę i rozpocząć procedurę zwrotu pieniędzy. HMRC zwraca uwagę, że osoby odkładające rozliczenie na ostatnią chwilę często muszą dłużej czekać na przetworzenie dokumentów. Dlatego, że ich deklarację HMRC rozpatruje w okresie największego obciążenia systemu.

Urząd poinformował, że już w pierwszym tygodniu nowego roku podatkowego niemal 300 tysięcy osób przesłało swoje deklaracje. Natomiast kwiecień 2026 roku okazał się rekordowy pod względem liczby wcześniejszych rozliczeń.

Kogo dotyczy możliwość szybszego zwrotu podatku

Możliwość uzyskania zwrotu podatku szybciej dotyczy przede wszystkim osób rozliczających się w systemie Self Assessment. Są to między innymi osoby samozatrudnione, właściciele nieruchomości na wynajem, część freelancerów. Wśród uprawnionych są również podatnicy posiadający dodatkowe źródła dochodu.

Zwrot może przysługiwać w sytuacji, gdy w ciągu roku podatkowego podatnik odprowadził zbyt wysoki podatek. Dotyczy to między innymi osób z nieregularnymi dochodami, nadpłat zaliczek podatkowych lub błędnie naliczonych obciążeń.

HMRC podkreśla, że osoby, które po raz pierwszy składają deklarację Self Assessment, muszą najpierw zarejestrować się w systemie i uzyskać numer UTR, czyli Unique Taxpayer Reference.

HMRC zachęca do spokojnego i dokładnego rozliczenia

Urząd skarbowy przekonuje, że wcześniejsze składanie deklaracji ma jeszcze jedną ważną zaletę – zmniejsza ryzyko błędów. Podatnicy mają więcej czasu na sprawdzenie danych, dokumentów i rozliczeń. To ogranicza możliwość pomyłek oraz potencjalnych kar finansowych.

Według HMRC wcześniejsze rozliczenie pozwala również szybciej ustalić, czy podatnik będzie musiał dopłacić podatek. Dzięki temu można wcześniej przygotować budżet lub rozłożyć płatności na raty.

Zwrot podatku szybciej także przez aplikację HMRC

HMRC przypomina, że podatnicy mogą sprawdzać status swojego rozliczenia i ewentualnego zwrotu również za pomocą oficjalnej aplikacji HMRC. To właśnie tam można zobaczyć, czy urząd przetworzył deklarację i czy środki są już przygotowywane do wypłaty.

Urząd zachęca także do zachowania ostrożności wobec oszustów podszywających się pod HMRC. W okresie rozliczeń podatkowych rośnie liczba fałszywych wiadomości i e-maili obiecujących szybkie zwroty podatku. Oczywiście w zamian za podanie danych osobowych lub bankowych.

Zwrot podatku szybciej staje się nowym trendem

HMRC przyznaje, że coraz więcej Brytyjczyków rezygnuje z odkładania rozliczenia na ostatni moment. Dla wielu podatników wcześniejsze złożenie deklaracji jest sposobem na lepszą kontrolę nad domowymi finansami oraz szybsze odzyskanie należnych pieniędzy.

Urząd podkreśla, że osoby, które działają wcześniej, nie tylko unikają styczniowego pośpiechu, ale również zyskują większą szansę na sprawny i szybki zwrot nadpłaconego podatku.