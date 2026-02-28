Wnioski o obywatelstwo niemieckie bardziej kontrolowane

Po reorganizacji procesu rozpatrywania wniosków o obywatelstwo niemieckie, urzędnicy mają teraz większą kontrolę. Z danych berlińskiego Urzędu ds. Imigracji (LEA) wynika, że w 2025 roku odrzucono jeden na 20 wniosków o obywatelstwo.

Dzięki reorganizacji rozpatrywania wniosków o obywatelstwo niemieckie liczba pracowników w berlińskim Urzędzie ds. Imigracji wzrosła prawie dwukrotnie. Poskutkowało to szybszym rozpatrywaniem spraw, a także większą kontrolą.

Większa kontrola wnioskodawców starających się o obywatelstwo niemieckie

Według danych LEA w ubiegłym roku 39 034 mieszkańców Berlina otrzymało pozytywną decyzję w sprawie wniosku o obywatelstwo niemieckie. Natomiast 1931 wniosków zostało odrzuconych.

Powodem odrzucenia wniosków może być niekompletność podanych informacji, a także ich niespójność lub niepoprawność. Bywa też tak, że istnieje podejrzenie o sfałszowanie dokumentów. Wtedy takie przypadki zgłasza się odpowiednim organom.

Po wspomnianej reorganizacji sposobu rozpatrywania wniosków i przejęcia odpowiedzialności przez LEA, proces składania aplikacji został niemal całkowicie zdigitalizowany. Cyfryzacja natomiast przekłada się na wyższe standardy bezpieczeństwa.

Co zrobić, jeśli wniosek o obywatelstwo zostanie odrzucony?

W przypadku odrzucenia wniosku o obywatelstwo niemieckie, wnioskodawca powinien zapoznać się z uzasadnieniem takiej decyzji. Należy w tym celu wyraźnie przeczytać pismo dotyczące odrzucenia. Jak wspomnieliśmy wyżej – przyczyną może być brak odpowiednich dokumentów, ale także niespełnienie wymogów dotyczących pobytu. Do odrzucenia wniosku może także dojść z powodu karalności wnioskodawcy. Bardzo często uniemożliwia ona naturalizację.

W sprawie odrzucenia wniosku o obywatelstwo można złożyć odwołanie do władz z prośbą o szczegółowe wyjaśnienie decyzji. W tym celu należy złożyć oficjalne odwołanie (Widerspruch). Powinniśmy to zrobić w ciągu jednego miesiąca. Lub też ponownie złożyć wniosek po spełnieniu określonych wymogów. Można także zasięgnąć w tej sprawie porady prawnej. Szczególnie w sytuacji, gdy uważamy, że odrzucenie naszego wniosku jest niesprawiedliwe.